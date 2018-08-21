Болельщики «Спартака» более чем в полтора раза снизили рейтинг ресторатору из Краснодара в отместку за критику в адрес команды

Болельщики «Спартака» своеобразно отомстили хозяину ресторана в Москве за высказывания в адрес своего клуба.

Владелец столичного ресторана «Южане» Тахир Холикбердыев – болельщик «Краснодара». До и после матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) он произнес несколько оскорбительных фраз в адрес красно-белых.

Большинство болельщиков «Спартака» Холикбердыев назвал «продажными шлюхами», а арбитра встречи Сергея Лапочкина – «тварью». Кроме того, ресторатор добавил, что «Спартак» без судей уже давно ничего сделать не может». По окончании игры Холикбердыев продолжил провоцировать поклонников московской команды, написав, что в его ресторане очень вкусная свинина (прим. – «мясо» и «свиньи» – прозвище «Спартака» и его фанатов в болельщицкой среде).

Спартаковские болельщики отомстили Холикбердыеву: они разместили несколько сотен негативных отзывов в Google на его ресторан. За несколько часов фанаты красно-белых снизили рейтинг заведения с 4,4 до 2,8.

Помимо ресторана «Южане» Холикбердыев владеет заведениями «Скотина» и «Mr. Drunke Bar» в Краснодаре.