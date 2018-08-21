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    Болельщики «Спартака» более чем в полтора раза снизили рейтинг ресторатору из Краснодара в отместку за критику в адрес команды

    Болельщики «Спартака» своеобразно отомстили хозяину ресторана в Москве за высказывания в адрес своего клуба.

    Владелец столичного ресторана «Южане» Тахир Холикбердыев – болельщик «Краснодара». До и после матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) он произнес несколько оскорбительных фраз в адрес красно-белых.

    Большинство болельщиков «Спартака» Холикбердыев назвал «продажными шлюхами», а арбитра встречи Сергея Лапочкина – «тварью». Кроме того, ресторатор добавил, что «Спартак» без судей уже давно ничего сделать не может». По окончании игры Холикбердыев продолжил провоцировать поклонников московской команды, написав, что в его ресторане очень вкусная свинина (прим. – «мясо» и «свиньи» – прозвище «Спартака» и его фанатов в болельщицкой среде).

    Спартаковские болельщики отомстили Холикбердыеву: они разместили несколько сотен негативных отзывов в Google на его ресторан. За несколько часов фанаты красно-белых снизили рейтинг заведения с 4,4 до 2,8.

    Помимо ресторана «Южане» Холикбердыев владеет заведениями «Скотина» и «Mr. Drunke Bar» в Краснодаре.

    Источник: Sport24

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    21.08.2018 15:19
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 августа 2018, 08:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да у нас правду про спартак говорить только себе дороже свиньи они и в москве свиньи

      -4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 05:50

      А где этот ресторан? Надо будет зайти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 22 августа 2018, 05:18

      Тахир, конечно, в Москву не поедет, на ответную игру.

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 августа 2018, 21:58

      Южане, футбол не юутбол, хамить и оскорБлять не надо, даже Спартак !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 21 августа 2018, 21:31

      пишите точнее.Это не за критику, а за хамство и разжигание розни. Уголовно-наказуемое для него деяние.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 августа 2018, 20:42

      отТахирили.
      и по делу.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3843

      BP > shinnik 21 августа 2018, 21:30

      хорошее слово "оттахирили":)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 августа 2018, 20:35

      Sport24 связался с Холикбердиевым. Шеф «Южан» ответил, что не понимает, о чем речь.
      — Я не в курсе вообще [падения рейтинга ресторана «Южане»]. То, что вы мне говорите, я впервые слышу, — сказал Холикбердиев корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.
      — Вы удалили оскорбительный твит про болельщиков «Спартака». Зачем?— Знаете, я вообще не понимаю, о чем вы говорите со мной.
      — Какие у вас впечатления от матча «Краснодар» — «Спартак»?— Я не помню, матч кончился давно. Судейство? Вы знаете, мне кажется, вы спрашиваете это не вовремя. Прошла неделя, у нас скоро другая игра уже.

      9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Blossiya 21 августа 2018, 20:59

      тут всё ясно с ним штаны свои пошёл стирать и дураком прикинулся не понимаю ?????? о чём???? зачем??????

      7
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      Рейтинг: +8590

      vashinin > Blossiya 21 августа 2018, 21:20

      Он теперь такой впопулярный))

      5
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > Полная Канистра 22 августа 2018, 00:14

      Всё он понимает.Твиттер прикрыл, несет пургу и думает, что пронесет. Москва - это не Краснодар. У нас тут маленькая деревня. Ткачев ( его покровитель) уже не сидит в здании напротив его шараги, а сделать стремным посещение этого общепита в общественном мнении - это смерть бизнеса.

      2
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 21 августа 2018, 19:42

      Придется оставить свой отзыв о помоечном кафе и его хозяине.

      8
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > vashinin 21 августа 2018, 20:11

      Помимо ресторана «Южане», у него есть ещё два: «Пирог Мясника» и «Краснодар бистро».
      Пользуйтесь)))

      7
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 августа 2018, 19:40

      Не везет краснодарцам с бизнесом в москве.
      Сначала Галицкий (Арутюнян) потерял свой Магнит.
      Потом Ткачев покинул свое министерское кресло.
      Тахир Холикбердиев пока только свой аккаунт в сетях заблокировал, но это ведь только начало.
      Ждем закрытия ресторана Южане. Думаю, ждать недолго.

      7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 августа 2018, 19:34

      Ещё легко отделался... П..здеть не мешки ворочать, попробовал бы он кому-нибудь нечто подобное в лицо сказать...

      5
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