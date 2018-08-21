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  • Болельщики «Спартака» более чем в полтора раза снизили рейтинг ресторатору из Краснодара в отместку за критику в адрес команды

Болельщики «Спартака» более чем в полтора раза снизили рейтинг ресторатору из Краснодара в отместку за критику в адрес команды

21 августа 2018, 15:19
67

Болельщики «Спартака» своеобразно отомстили хозяину ресторана в Москве за высказывания в адрес своего клуба.

Владелец столичного ресторана «Южане» Тахир Холикбердыев – болельщик «Краснодара». До и после матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) он произнес несколько оскорбительных фраз в адрес красно-белых.

Большинство болельщиков «Спартака» Холикбердыев назвал «продажными шлюхами», а арбитра встречи Сергея Лапочкина – «тварью». Кроме того, ресторатор добавил, что «Спартак» без судей уже давно ничего сделать не может». По окончании игры Холикбердыев продолжил провоцировать поклонников московской команды, написав, что в его ресторане очень вкусная свинина (прим. – «мясо» и «свиньи» – прозвище «Спартака» и его фанатов в болельщицкой среде).

Спартаковские болельщики отомстили Холикбердыеву: они разместили несколько сотен негативных отзывов в Google на его ресторан. За несколько часов фанаты красно-белых снизили рейтинг заведения с 4,4 до 2,8.

Помимо ресторана «Южане» Холикбердыев владеет заведениями «Скотина» и «Mr. Drunke Bar» в Краснодаре.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (67)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1534856032
Ну а что хотел? Когда публичный человек так высказывается, всегда будут последствия. За своей репутацией надо следить. Вот и поплатился.
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hevbn 28
1534856942
Как говорится "кто к нам с мечом придет , тот от меча и погибнет" он же сам начал.
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artydoc
1534857006
Я хоть и не болельщик Спартака, но здесь я поросят поддерживаю полностью! Молодцы, так и надо делать!
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Мары
1534857757
Приехал к нам домой свои учкудуковские порядки устанавливать ? Добро пожаловать.Не я один сегодня у него в твиттере отметился.Надеюсь скоро у тебя бабла даже на аренду не останется.Доведём до цугундера.
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amazonaws
1534859329
Лапочкин отсудил на ДВОЙКУ! Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей. Пока не установят систему ВАР, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. Судьи cудят по понятиям, а не по правилам. Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Вот и Краснодар засудили, а в прошлом туре ЗАСУДИЛИ Анжи! 100% пеналь судья Лапочкин не поставил в ворота Спартака. Судья засудил Краснодар. Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса. Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса. Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
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Старикан
1534859730
Хозяин, видимо, как бизнесмен не очень дальновидный... Приехал в Москву бабло рубить и при этом ещё же москвичей и обсирать... Вали на х.р.е.н. в свой мухосранск! Респект и уважуха за находчивость красно-белым!
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мы_не_рабы
1534861058
Критика - это когда критикуют. А здесь - одни оскорбления. как против клуба, так и против болельщиков - людей. И очень правильно поступили ребята наказав этого недочеловека, фамилию которого вряд ли кто выговорит и тем более запомнит. А вот название Южане и Скотина - точно запомнят.
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OfaZavr
1534866981
это еще они ему не отомстили, за такую грязь нужно такое устроить этому типу чтобы думал в следующий раз перед тем как болтать подобное.
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Krasnodar 123
1534868018
МОЛОДЕЦ НАСТОЯЩИЙ МУЖСКОЙ ПОСТУПОК ! И ЧТО СУДЬЯ ТВАРЬ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ! Что болельщики спартака свиньи то они сами не отрицают!
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zigbert
1534868850
А кому понравятся такие грубые высказывания? Только такими мирными акциями и надо бороться с подобными людьми.
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