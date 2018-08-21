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    Милнер установил рекорд АПЛ, забив восемь голов подряд с пенальти

    Накануне состоялся матч второго тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 0:2.

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер стал автором победного гола в этой встрече. 32-летний хавбек реализовал пенальти.

    Благодаря этому результату он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, забившим восемь голов подряд с одиннадцатиметровой отметки. Всего Милнер реализовал в составе красных девять пенальти, а в общем на его счету значится 16 голов. Для этого ему потребовалось провести 134 встречи.

    Источник: АПЛ

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    21.08.2018 11:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 22 августа 2018, 06:46

      Ну, красавчик всё равно!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 14:36

      До наших соотечественников ему еще далеко.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 11:24

      До рекорда в чемпионате СССР Игоря Пономарёва и Владимира Плоскины ему далеко ещё...

      3
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      ...
      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 11:55

      Не только Милнеру, но и всей АПЛ.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 12:02

      Ну пока про него пишут, что он там лидер по подряд реализованным пенальти. А судя по цифре, конечно пусть курят в сторонке и учатся бить пенальти. А то заладили про лотерею...

      3
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 13:52

      Как-то странно подается на бомбардире инфа, хотя можно уже к этому привыкнуть. Копируют бездумно, да ещё и с ошибками. Написали про Милнера из АПЛ, и почему бы не написать об Игоре Пономарёве и Владимире Плоскине? У Милнера всего 8 подряд голов, а у Пономарева и Плоскины 24 и 23 соответственно.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 14:26

      Я себя называю спортивным эрудитом всесоюзного значения с 1966г. И доказывал это в различных спорах, пари, в различных викторинах и конкурсах в том числе в СМИ и на ТВ. Могу со всей ответственностью сказать, что уровень спортивной журналистики, знаний и эрудиции у нынешних, если применительно к школе, то это подготовительный и начальные классы. На "Бомбардире" и знать не знают об этих футболистах, а тем более о их достижениях. Может знают из Википедии, что Игорь Пономарёв олимпийский чемпион 1988г. в лучшем случае. На "С-Э" ещё есть ребята со спортивной эрудицией и знаниями по футболу. А так всюду пэтэушники и ЕГЭисты как я их называю.

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      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 15:37

      Ну, я себя спортивным эрудитом всесоюзного значения не считаю, но хорошо помню ЧМ 1966 года и газеты "Футбол -хоккей" тех времен до сих пор храню. Что касаемо нынешней журналистики и "Бомбардира" в частности, то это нечто. Как-то порылся в "О нас" и пришел в дикий ужас. На 1-м юридическом адресе (реально на местности обычное складское помещение, оборудованное под офис) сидят более 20 всевозможных контор-призраков. Всего-то за 20 тыщ деревянных.

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      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 15:55

      Я долго хранил подшивки еженедельника " Футбол", а потом "Футбол-хоккей". Когда он только в киосках "Союзпечати" продавался, батя с запиской посылал к своей знакомой, и та без нагрузки отпускала. Потом уже по подписке выписывали и читали всем двором с мужиками. Позже отдал другу на сдачу макулатуры в обмен на книги. Но был свой архив в папках по многим видам спорта с вырезками из разных газет и журналов, с футбольными календарями, книгами и т.д. При переезде многое оставил друзьям, а остаток уже здесь в Питере отдал соседу, который серьёзно занимался статистикой футбольной. Часто приходилось спорить с друзьями и мужиками и на слово мало кто верил, приходилось показывать вырезки из газет с интервью, техническими результатами, мировыми рекордами и т.д. Это, к сожалению распространённое явление, когда ушлые ребята регистрируют разные конторы "Рога и копыта" с мизерным уставным фондом по различным блатным местам с юридическим адресом и делают бабки.

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      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 18:37

      С киоском Союзпечати была подобная история. В киоск привозили 10 газет, а желающих купить было намерено. Взрослые дядьки позволяли купить только одну газету. Ну, а потом как и у всех пацанов коллективная читка в слух, передача на хранение достойному. Да....были времена.

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      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 19:05

      Мы во дворе обменивались газетами, выписывали много всегда, коллективная читка и коллективный просмотр футбола и хоккея, а потом спор и разбор во дворе.))) Тогда ещё топили углём и дровами, я жил в Донецкой обл. У нас на квартале газ провели в 1968г. Газетами и растапливали печку и заворачивали "тормозки" на работу, да и туалетной бумаги не было и т.д. Я маме всегда говорил, чтобы "Советский спорт" не брала на растопку или ещё куда. Было что читать, в каждой газете был отдел спорта и на последней странице заметки и статьи печатали. Добрые старые времена...

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      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 20:03

      Я жил пососедству, в Ростовской области. Удобства были аналогичные. Болел за СКА Ростов, Динамо К. и персонально за В. Старухина, игравшего за Шахтер, теперь болею за Зенит и Ростов.

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      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 20:22

      Соседи. ))) Я за "Шахтёр" и "Динамо " К болел, сейчас "Зенит" добавился. Многих игроков "Шахтёра" знал тогда и с некоторыми играл на любительском уровне, когда они закончили и играли за разные шахты и заводы. Нравился СКА Ростов времён Понедельника, Копаева, Гетманова, Афонина, Еськова и других игроков. На Кубке СССР по боксу в 1978г у нас в Донецке познакомились с другом с отцом Виктора Ульянича, боксёр тежеловес, светлая ему память ушёл в 2014г. На балконе болеем за него, кричим поддерживаем, а рядом капитан милиции стоит, крупный такой дядька. Он и спрашивает, а почему мы за него болеем, так сосед Донецк, Ростов рядом. Он и говорит, а я его отец. Смотрим похожи очень Предложили ему по коньяку в буфете, но он отказался был за рулём и надо было вечером возвращаться в Ростов. Потом и с Виктором познакомились, он к отцу подошёл и мы его поздравили с победой. Программка сейчас передо мной тех времён, храню, как и с чемпионата СССР по лёгкой атлетике по легкоатлетическому многоборью с автографом олимпийского чемпиона в десятиборье Николая Авилова. Замечательный, простой тогда был парень без закидонов, даже стеснялся, что все к нему подходят. Он тогда уже на сходе был и шёл на 6-ом месте. Есть, блин, что вспомнить. Я ходил на все соревнования, а в Донецке их было очень много по разным видам спорта.

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      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 20:44

      В советские времена мне всегда нравился тотальный футбол Лобановского и его звёздная команда Динамо. Никогда не нравился Спартак с его стеночками, забеганиями..., тобишь дыр-дыром. Из сборных-однозначно Бразилия: Пеле, Тостао, Жаирзиньо, Жерсон, Ривелино...и т.д. Звездный состав 1970-1974 г.г. С Алексеем Еськовым я учился в одном ВУЗе, но на разных курсах (он постарше меня) и факультетах.

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      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 20:56

      Мне и киевляне В. Маслова очень нравились своей игрой. Другие годы, другой футбол и скорости, но были мастера своего дела. Мой лучший друг в институте, он на 3 курса старше учился, хотя разница у нас в год, был болельщиком "Спартака". И когда играли с "Шахтёром" или киевлянами он один за "Спартак", а мы толпой за своих. Но тогда не было такого противостояния, ненависти и т.д. подкалывали друг друга, спорили без оскорблений и унижений.

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      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 21:18

      Согласен, тогда не было такого противостояния, ненависти как сейчас, поскольку всех интересовал только футбол.

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      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 21:24

      Были болельщики, которые любили футбол и болели за свою команду. А вот в конце 80-х уже пошли стычки между фанами "Спартака" и "Динамо" К и дальше понеслось. Вся эти баннеры, файеры, петарды, матерные кричалки, выбегание на поле, бросание посторонних предметов и т.д. стало атрибутом времени.

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      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 21:45

      Не немного раньше. Я жил, работал и служил в Харькове 1977-1983 г.г. и уже тогда были "москали". Среди болел этими москалями были только почему-то Спартак и его болелы. До сих пор не могу найти ответ на сей вопрос. Московское Динамо никто не трогал, поскольку это были менты (киевские, московские, минские, барнаульские......). Локо был почти в каждом более менее крупном городе, далее любая другая команда из россии, но москалями (заклятыми врагами) были почему-то только мясные.

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      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 21:55

      Бытовой национализм присутствовал всегда. Я прожил в Донбассе 30 лет там было много национальностей. Кого-то привезли, как моего отца отстраивать Донбасс с другими земляками, кто-то по комсомольской путёвке, кто по зову сердца. Но фаны именно тогда уже зарождались и начинались драки. Им же не футбол нужен, а по махаться между собой и с ментами.

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      ilichkadr > Рубик Докоян 21 августа 2018, 22:08

      С бытовым национализмом понятно, можно найти какое-то объяснение: культура, язык, традиции, привычки и т.д. и т.п. всегда были шероховатости, но когда одни славяне убивают других славян это что-то иное, за гранью разумного. Ладно, не будем здесь о политике. Пора смотреть Бенфика -ПАОК. Буду болеть за Бенфику - клуб великого Эйсебио, забившего гол Яшину с пенальти в правый от вратаря угол на ЧМ-1966 в Англии. До завтра!

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      Рубик Докоян > ilichkadr 21 августа 2018, 22:18

      Это точно. Эйсебио мне очень нравился, особенно на ЧМ 1966г. где он тогда феерил. Переключил и я на футбол. Приятного просмотра и до завтра.

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