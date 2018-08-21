Милнер установил рекорд АПЛ, забив восемь голов подряд с пенальти

Накануне состоялся матч второго тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 0:2.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер стал автором победного гола в этой встрече. 32-летний хавбек реализовал пенальти.

Благодаря этому результату он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, забившим восемь голов подряд с одиннадцатиметровой отметки. Всего Милнер реализовал в составе красных девять пенальти, а в общем на его счету значится 16 голов. Для этого ему потребовалось провести 134 встречи.