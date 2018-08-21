«Барселона» предложит Ракитичу улучшенный контракт. Хорвата хочет заполучить «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не покинет клуб этим летом после того, как каталонцы решили предложить ему улучшенный контракт

Нынешнее соглашение хорвата рассчитано до 2021 года. Тем не менее, чтобы оградить 30-летнего футболиста от интереса со стороны «ПСЖ», «Барселона» пообещала ему продлить договор на более выгодных условиях.

Единственный способ для парижан заполучить Ракитича – заплатить 125 миллионов евро отступных. Но это маловероятно, учитывая проблемы французского клуба с финансовым фэйр-плей.

При этом хавбек всегда говорил, что хочет остаться на «Камп Ноу». Ракитич получил очень выгодное финансовое предложение от «ПСЖ», но приоритетом для него по-прежнему остается «Барселона».