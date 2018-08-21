Немецкая бригада арбитров обслужит матч «Зенита» с «Мольде»

Названа бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и норвежским клубом «Мольде».

Обслуживать встречу доверено немцам во главе с Денизом Айтекином. Помогать ему будут Эдуард Байтингер, Рафаэль Фолтин. Четвертый арбитр — Харм Осмерс.

Матч четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» — «Мольде» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 23 августа, в 19:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 30 августа в Норвегии.