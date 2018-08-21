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    Немецкая бригада арбитров обслужит матч «Зенита» с «Мольде»

    Названа бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и норвежским клубом «Мольде».

    Обслуживать встречу доверено немцам во главе с Денизом Айтекином. Помогать ему будут Эдуард Байтингер, Рафаэль Фолтин. Четвертый арбитр — Харм Осмерс.

    Матч четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» — «Мольде» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 23 августа, в 19:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 30 августа в Норвегии.

    Источник: УЕФА

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    21.08.2018 09:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 14:42

      Это хорошо. Немцы пунктуальны, аккуратны, взяток не берут, хотя, конечно, всякое бывает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 августа 2018, 11:58

      давай зенит сразу задави викингов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 августа 2018, 11:11

      лишь бы без судейских косяков...

      1
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      Рейтинг: +80

      war20071 21 августа 2018, 10:28

      главное чтоб также сыграли как и во второй игре с минским динамо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 21 августа 2018, 09:39

      Да Хоть Английская только суди нормально

      5
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 августа 2018, 09:12

      Она такая же немецкая, как Ари - россиянин.

      4
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