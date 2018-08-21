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    Ребров: «В «Вест Хэме» высокая конкуренция. Ярмоленко нужно время на адаптацию в АПЛ»

    Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров в интервью «Команде №1» рассказал об адаптации полузащитника Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме». Этим летом украинец переел из дортмундской «Боруссии».

    — Как только Ярмоленко подписал контракт с лондонским клубом, я ему сразу пообещал, что постараюсь приехать на один из первых его домашних матчей. Так что в субботу мы с моим сыном Димой болели за «Вест Хэм» как никогда.

    — Второй матч подряд Ярмоленко начал на скамейке запасных. Вас это удивило?

    — Думал, что на этот раз он выйдет в основе. Да и сам Андрей придерживался такого же мнения. В первой игре его выход на замену был оправдан, а тут он, и это было заметно, рассчитывал выйти в основе. Даже по разминке было видно, что немного расстроился, ведь на этот матч приехало много его друзей.

    Впрочем, в «Вест Хэме» высокая конкуренция, и нашему футболисту еще нужно какое-то время на адаптацию в английском чемпионате. К нему хорошо относятся болельщики, и он сам всегда серьезно относится к делу. Так что я верю, что Ярмоленко заиграет в АПЛ.

    — Второй матч подряд у Ярмоленко нет голевых моментов. Как оцените его игру против «Борнмута»?

    — Было сложно — на нем всегда висели по два защитника. Хотя передач он получал достаточно. Вот если бы «Вест Хэм» выигрывал и соперник раскрылся, пришлось бы намного проще. Так что в ближайшем поединке, против «Арсенала», у Андрея, думаю, будет больше шансов себя проявить. «Канониры» сами играют, но при этом оставляют пространство, и его можно будет использовать.

    — Как обстоят дела у Ярмоленко в быту?

    — Мы общались, и мне показалось, что у него все хорошо. На днях в Лондон прилетела его семья, а когда родные люди рядом и есть поддержка, адаптироваться всегда проще. Думаю, он с большим нетерпением ждет следующей игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2018 06:41
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