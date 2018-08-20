«Монако» выделил русскоязычную сотрудницу для помощи Головину

«Монако» выделил русскоязычную сотрудницу полузащитнику Александру Головину, чтобы она помогала футболисту в бытовых вопросах.

«У нас есть специальная русскоязычная сотрудница, которая помогает Александру во всех бытовых вопросах. При переезде в новую страну их, безусловно, всегда возникает много. Я общался с Сашей буквально пару дней назад. Он сказал, что ему ничего не надо. Тем не менее я держу на контроле все, что касается его адаптации, меня информируют регулярно», – сказал вице-президент монегасков Вадим Васильев.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в нынешнее трансферное за 30 миллионов евро.