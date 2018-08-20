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«Монако» выделил русскоязычную сотрудницу для помощи Головину

20 августа 2018, 16:11
7

«Монако» выделил русскоязычную сотрудницу полузащитнику Александру Головину, чтобы она помогала футболисту в бытовых вопросах.

«У нас есть специальная русскоязычная сотрудница, которая помогает Александру во всех бытовых вопросах. При переезде в новую страну их, безусловно, всегда возникает много. Я общался с Сашей буквально пару дней назад. Он сказал, что ему ничего не надо. Тем не менее я держу на контроле все, что касается его адаптации, меня информируют регулярно», – сказал вице-президент монегасков Вадим Васильев.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в нынешнее трансферное за 30 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1534771100
Хорошенькая ?...
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Baggio1986
1534771460
Фото сотрудницы в студию)))
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FanatSerj
1534772411
Конечно ничего не надо, Тимати уже все показал, где кальян, где русскоговорящие шлюхи и шампус по приемлемой цене )))))
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ФанатОтБога
1534774951
Фото телочки, саня наверное уже ее попробовал на знание франции и тд)) ляляфам, всуну сам))))
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OfaZavr
1534781644
на первых порах такая помощь очень кстати. ну а потом сам если способный быстро освоит.
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zigbert
1534788123
По бытовым вопросам первое время Александру будет сложно ,вот тут то она и применит все свои познания.
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erma
1534788271
Сотрудница, владеющая языком - это хорошо.
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