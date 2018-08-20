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    «Монако» выделил русскоязычную сотрудницу для помощи Головину

    «Монако» выделил русскоязычную сотрудницу полузащитнику Александру Головину, чтобы она помогала футболисту в бытовых вопросах.

    «У нас есть специальная русскоязычная сотрудница, которая помогает Александру во всех бытовых вопросах. При переезде в новую страну их, безусловно, всегда возникает много. Я общался с Сашей буквально пару дней назад. Он сказал, что ему ничего не надо. Тем не менее я держу на контроле все, что касается его адаптации, меня информируют регулярно», – сказал вице-президент монегасков Вадим Васильев.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в нынешнее трансферное за 30 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2018 16:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 августа 2018, 21:04

      Сотрудница, владеющая языком - это хорошо.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 21:02

      По бытовым вопросам первое время Александру будет сложно ,вот тут то она и применит все свои познания.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:14

      на первых порах такая помощь очень кстати. ну а потом сам если способный быстро освоит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 20 августа 2018, 17:22

      Фото телочки, саня наверное уже ее попробовал на знание франции и тд)) ляляфам, всуну сам))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 августа 2018, 16:40

      Конечно ничего не надо, Тимати уже все показал, где кальян, где русскоговорящие шлюхи и шампус по приемлемой цене )))))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +510

      Baggio1986 20 августа 2018, 16:24

      Фото сотрудницы в студию)))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 16:18

      Хорошенькая ?...

      9
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