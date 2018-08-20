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  • Ари – о судействе в РПЛ: «Я тут уже восемь лет и знаю прекрасно, как все происходит»

Ари – о судействе в РПЛ: «Я тут уже восемь лет и знаю прекрасно, как все происходит»

20 августа 2018, 12:49
25

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал эпизод со своим удалением в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

На последних минутах встречи форвард ударил головой защитника москвичей Самуэля Жиго, за что получил прямую красную карточку.

«Досадное удаление на горячую голову. Еще до того эпизода защитник «Спартака» не раз меня бил. Судья был близко к тем эпизодам, но нарушения правил не фиксировал. Хотя игрок «Спартака» все время провоцировал. И вот когда судья не дал пенальти, а Жиго пошел на меня, то я потерял голову. Понимаю, кто находится не на поле, думает, что все так просто и спокойно. Но по тому, как развивался матч, как давил судья, невозможно было обойтись без эмоций.

А что до судейства, печально, что так происходит. Чемпионат ведь постоянно развивается, и уровень футбола и игроков в целом растет. Но я тут уже восемь лет и знаю прекрасно, как все происходит.

В прошлом году за явный фол против другого нападающего «Краснодара» Смолова не поставили пенальти, а его самого дисквалифицировали. Теперь правила нарушили на мне – и снова нет 11-метрового, а меня теперь тоже дисквалифицируют…

Хочется попросить, чтобы такого не происходило, и чтобы у нас был честный футбол, чтобы выигрывал лучший, тот, кто больше работал на поле и действительно заслужил победу», – сказал Ари.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ари
Комментарии (25)
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za logiku
1534758845
Не было на тебе фола, симулянт хероф!
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тщмек 19
1534759130
Посмотрел Матч ТВ с Егоровым, который комментировал этот эпизод. Насквозь лживый тип, в этом году можно отдавать чемпионство Зениту сразу, а второе место, если Гинер не сможет перебить предложение, у Федуна.
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Asbjorn
1534760776
Симулировал,потом боднул в лицо игрока,на матча 3 бы его дисквалифицировали ,в он плачется все,какие судьи несправедливые
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мы_не_рабы
1534763849
Такой белый, пушистый ангелочек. Вернее чёрный, пушистый ангелочек. Борьба, в том числе и не совсем по правилам, идёт между защитником и нападающим всю игру. А так как Ари сам известный провокатор и симулянт, то не надо валить с больной головы на здоровую. Жиго руки не распускал и головой не бодал. А если Джикия и Жиго держали плотно нападающих Краснодара весь матч - то просто молодцы.
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BANNIKOV1970
1534766101
чем больше говоришь,тем глубже себя закапываешь,одна лысая макушка только видна,обосрался сполна
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Боцман59rus
1534766421
п и зд и т и не краснеет, хотя на нем не заметнО.))))
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батог
1534766447
Не забил 100% гол, с трибун обозвали козлом, психанул, начал цепляться, судья все видел, Джикия молодец не ответил! Кто ему паспорт выписал? Депортировать обоих!!!
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zigbert
1534767158
Сейчас Ари выглядит хуже. Взятие ворот раньше ему давалось легко. Ссылаясь на судей подтверждает свою слабость.
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OfaZavr
1534778686
не нужно оправдывать свои гадские выходки судейскими ошибками. да и прежде чем говорить подобное просмотрел бы повторы.
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Полная Канистра
1534781125
ты смотри язык как свой смело развязал как шнурок от ботинки правила на мне нарушили симулянт хренов
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