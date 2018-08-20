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    Ари – о судействе в РПЛ: «Я тут уже восемь лет и знаю прекрасно, как все происходит»

    Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал эпизод со своим удалением в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    На последних минутах встречи форвард ударил головой защитника москвичей Самуэля Жиго, за что получил прямую красную карточку.

    «Досадное удаление на горячую голову. Еще до того эпизода защитник «Спартака» не раз меня бил. Судья был близко к тем эпизодам, но нарушения правил не фиксировал. Хотя игрок «Спартака» все время провоцировал. И вот когда судья не дал пенальти, а Жиго пошел на меня, то я потерял голову. Понимаю, кто находится не на поле, думает, что все так просто и спокойно. Но по тому, как развивался матч, как давил судья, невозможно было обойтись без эмоций.

    А что до судейства, печально, что так происходит. Чемпионат ведь постоянно развивается, и уровень футбола и игроков в целом растет. Но я тут уже восемь лет и знаю прекрасно, как все происходит.

    В прошлом году за явный фол против другого нападающего «Краснодара» Смолова не поставили пенальти, а его самого дисквалифицировали. Теперь правила нарушили на мне – и снова нет 11-метрового, а меня теперь тоже дисквалифицируют…

    Хочется попросить, чтобы такого не происходило, и чтобы у нас был честный футбол, чтобы выигрывал лучший, тот, кто больше работал на поле и действительно заслужил победу», – сказал Ари.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2018 12:49
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 августа 2018, 19:05

      ты смотри язык как свой смело развязал как шнурок от ботинки правила на мне нарушили симулянт хренов

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 18:24

      не нужно оправдывать свои гадские выходки судейскими ошибками. да и прежде чем говорить подобное просмотрел бы повторы.

      6
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > OfaZavr 20 августа 2018, 18:45

      он еще выставляет дисквалификацию, как будто головой сам не бил... этот неадекват на Урал со спины кулаками нападал и вышел сухим....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Аид666 20 августа 2018, 18:57

      полностью согласен. жаль наказание такому типу не всегда прилетает. хотелось чтобы в этот раз он не выкрутился и получил по полной.

      4
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 20 августа 2018, 16:03

      Зря его Краснодар взял,
      Он бы в Локо с Федей им не мешал.

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > subbotaspartak 20 августа 2018, 18:03

      Это не Краснодар его взял, а Локо не стал продлевать аренду.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 15:12

      Сейчас Ари выглядит хуже. Взятие ворот раньше ему давалось легко. Ссылаясь на судей подтверждает свою слабость.

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 августа 2018, 15:00

      Не забил 100% гол, с трибун обозвали козлом, психанул, начал цепляться, судья все видел, Джикия молодец не ответил! Кто ему паспорт выписал? Депортировать обоих!!!

      8
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > батог 20 августа 2018, 15:03

      впервые, со времен Видича, любимые игроки, это пара центральных дефов...
      Рома не в счет, он лучший

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 августа 2018, 15:00

      п и зд и т и не краснеет, хотя на нем не заметнО.))))

      7
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 20 августа 2018, 14:55

      чем больше говоришь,тем глубже себя закапываешь,одна лысая макушка только видна,обосрался сполна

      7
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 20 августа 2018, 14:50

      попрет его краснодар, постоянно то травмы, то удаления, то аренды, горячий южный парень.

      2
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 20 августа 2018, 14:46

      Судьи у нас ещё те и "Краснодару", действительно , от них достаётся. Интересно, при заполнении анкетных данных, кроме места жительства, указывают ли судьи болельщиками какого клуба они являются?!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Vitaly1960 20 августа 2018, 15:42

      Они указывают лицевой счет, на который нужно перечислить
      деньги за нужное судейство.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 августа 2018, 14:20

      ну а мы всю жизнь тут живем и ни хрена не понимаем)))) раз так все плохо, зачем паспорт-то получал?

      3
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