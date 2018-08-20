Ари – о судействе в РПЛ: «Я тут уже восемь лет и знаю прекрасно, как все происходит»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал эпизод со своим удалением в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

На последних минутах встречи форвард ударил головой защитника москвичей Самуэля Жиго, за что получил прямую красную карточку.

«Досадное удаление на горячую голову. Еще до того эпизода защитник «Спартака» не раз меня бил. Судья был близко к тем эпизодам, но нарушения правил не фиксировал. Хотя игрок «Спартака» все время провоцировал. И вот когда судья не дал пенальти, а Жиго пошел на меня, то я потерял голову. Понимаю, кто находится не на поле, думает, что все так просто и спокойно. Но по тому, как развивался матч, как давил судья, невозможно было обойтись без эмоций.

А что до судейства, печально, что так происходит. Чемпионат ведь постоянно развивается, и уровень футбола и игроков в целом растет. Но я тут уже восемь лет и знаю прекрасно, как все происходит.

В прошлом году за явный фол против другого нападающего «Краснодара» Смолова не поставили пенальти, а его самого дисквалифицировали. Теперь правила нарушили на мне – и снова нет 11-метрового, а меня теперь тоже дисквалифицируют…

Хочется попросить, чтобы такого не происходило, и чтобы у нас был честный футбол, чтобы выигрывал лучший, тот, кто больше работал на поле и действительно заслужил победу», – сказал Ари.