Семак: «Не сказал бы, что у нас есть суперзвезды. Мы такая же команда, как и все»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

– Как вы оцениваете игру Дриусси? Как вы оцениваете его перспективы по игре в основе?

– Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качеств их игры. Если Себастьян, как и любой другой футболист, будет играть и забивать, все мы будем счастливы.

– В последнее время «Зенит» начинает забивать либо после удаления, либо после пропущенного гола. В дальнейшем это поменяется?

– Очень бы хотелось. Это непросто, но что делать. Нет ни одного матча за четыре тура, который складывался бы для кого-то легко. Мы такая же команда, как и все. Мы ничем не отличаемся от других. Я бы не сказал, что у нас есть суперзвезды. У нас команда, которая должна работать.

Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут