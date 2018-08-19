Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Не сказал бы, что у нас есть суперзвезды. Мы такая же команда, как и все»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

    – Как вы оцениваете игру Дриусси? Как вы оцениваете его перспективы по игре в основе?

    – Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качеств их игры. Если Себастьян, как и любой другой футболист, будет играть и забивать, все мы будем счастливы.

    – В последнее время «Зенит» начинает забивать либо после удаления, либо после пропущенного гола. В дальнейшем это поменяется?

    – Очень бы хотелось. Это непросто, но что делать. Нет ни одного матча за четыре тура, который складывался бы для кого-то легко. Мы такая же команда, как и все. Мы ничем не отличаемся от других. Я бы не сказал, что у нас есть суперзвезды. У нас команда, которая должна работать.

    Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 20 августа 2018, 10:49

      В РПЛ нет звёзд в принципе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 20 августа 2018, 08:17

      Все же Семак придал игре Зенита некий смысл.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 20 августа 2018, 00:12

      ZENIT N1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 23:08

      Нам не нужны ни звёзды, ни супер звёзды, ни звездуны, а сплочённая играющая команда, что сейчас мы и наблюдаем.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 19 августа 2018, 22:52

      Лукавит Семак, есть суперзвезда. Зовут её Газпром.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11219

      knikos 19 августа 2018, 22:52

      В Зените есть Дзюба . Он заводит команду и она отвечает .Настоящий лидер , наконец-то , появился в Зените , после Данни и Халка .

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11