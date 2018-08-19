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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив три гола

    «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Брайтону» со счетом 2:3.

    «МЮ» проигрывал 0:2 к 27-й минуте встречи, затем отыграл один мяч благодаря голу форварда Ромелу Лукаку. В концовке первого тайма гости пропустили третий мяч с пенальти. В добавленное время «МЮ» отыграл второй мяч благодаря голу полузащитника Поля Погба с пенальти.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Маррей, 25; 2:0 – Даффи, 27; 2:1 – Лукаку, 34; 3:1 – Гросс (с пенальти), 44; 3:2 – Погба (с пенальти), 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 19:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 августа 2018, 12:13

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 10:39

      МЮ преподносит сюрпризы, итак болельщики многим недовольны в работе Моринью а тут еще и проигрыш скромному клубу.

      2
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 19 августа 2018, 21:35

      Дожили... Профукали команде с буквы Ъ... При САФе такие команды,при всём уважении к Брайтону, в чемпе выносили хромые одноногие запасные МЮ.... Теперь же не знаешь,чего ждать.. Состав на лярд,игра на цент...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:35

      Неожиданный результат.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Tommy 7 19 августа 2018, 21:14

      Нам, Истинным российским болельщикам и фанатам Манчестер Юнайтед, нужно верить в тренера до самого конца, до самого последнего его дня в клубе. Просто, вспомните день назначения Моуринью. Вспомните ту надежду, ту веру, которую ВЫ почувствовали. Не теряйте ее и сейчас.

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 19 августа 2018, 20:25

      Чёрт! Жозе! Опять "Сити" чемпион??

      1
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      Рейтинг: +48

      riat > kachan63 19 августа 2018, 21:16

      Ливерпуль им составят конкуренцию , но не мы !!

      1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 19 августа 2018, 20:19

      обалдеть.

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 августа 2018, 20:19

      а недавно маур как то троллил мансити по поводу отсутствия класса...

      9
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      Рейтинг: +48

      riat 19 августа 2018, 20:13

      Всё ! Это уже перебор !

      4
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 19 августа 2018, 20:07

      Пора уже пня давать Жозе!

      7
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