АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив три гола

«Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Брайтону» со счетом 2:3.

«МЮ» проигрывал 0:2 к 27-й минуте встречи, затем отыграл один мяч благодаря голу форварда Ромелу Лукаку. В концовке первого тайма гости пропустили третий мяч с пенальти. В добавленное время «МЮ» отыграл второй мяч благодаря голу полузащитника Поля Погба с пенальти.

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Маррей, 25; 2:0 – Даффи, 27; 2:1 – Лукаку, 34; 3:1 – Гросс (с пенальти), 44; 3:2 – Погба (с пенальти), 90+4.

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