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Судьи
Главный судья:
Кевин Фрэнд (Лестершир)
Материалы

Брайтон - Манчестер Юнайтед

19.08.2018, Воскресенье, 18:00 мск Фалмер, стадион Фалмер Трансляция: Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 2 тур Брайтон - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
4 мая, пятница 22:00 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед
13 тур
25 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон
Англия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
17 марта, суббота 22:45 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 19 августа 2018, 22:46

    Гнать его нахрен

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 19 августа 2018, 22:46

    Сколько лет болею за МЮ такого тренера не было

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 19 августа 2018, 22:45

    Позор

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 19 августа 2018, 22:45

    Вам место в чемпионшип

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    Рейтинг: +564

    Damir07 19 августа 2018, 22:38

    У кого нибудь хватит смелости уволить этого парковщика автобуса с тех пор как сэр алекс ушел ни одного тренера нормального они не пригласили а сейчас вариант одного такого пригласит это зидан пока не поздно уберите его по любому он этот сезон не до играет просто хуже будет

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    Рейтинг: +33

    Патриот Донбасса 19 августа 2018, 20:30

    Это фиаско братан!!!

    2
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm > Патриот Донбасса 19 августа 2018, 22:00

    не фиаско, ФИАСКИЩЕ!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +213

    Александр Став 19 августа 2018, 19:57

    Наймите Зидана, сколько можно смотреть антифутбол...

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 августа 2018, 19:07

    что случилось с МЮ??? новичок их дербанит неслабо!!!

    1
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    Рейтинг: +380

    Гуус 19 августа 2018, 18:52

    ХАХААХА

    2
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 19 августа 2018, 18:49

    Не позорь клуб

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