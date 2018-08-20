Брайтон - Манчестер Юнайтед

Гнать его нахрен
|37 тур
|4 мая, пятница
|22:00
|Брайтон
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Брайтон
|37 тур
|4 мая, пятница
|22:00
|Брайтон
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Брайтон
|1/4 финала
|17 марта, суббота
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Брайтон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|32
|2
|4
|95:23
|+72
|98
|2.
|Ливерпуль
|38
|30
|7
|1
|89:22
|+67
|97
|3.
|Челси
|38
|21
|9
|8
|63:39
|+24
|72
|4.
|Тоттенхэм
|38
|23
|2
|13
|67:39
|+28
|71
|5.
|Арсенал
|38
|21
|7
|10
|73:51
|+22
|70
|6.
|Манчестер Юн
|38
|19
|9
|10
|65:54
|+11
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|38
|16
|9
|13
|47:46
|+1
|57
|8.
|Эвертон
|38
|15
|9
|14
|54:46
|+8
|54
|9.
|Лестер
|38
|15
|7
|16
|51:48
|+3
|52
|10.
|Вест Хэм
|38
|15
|7
|16
|52:55
|-3
|52
|11.
|Уотфорд
|38
|14
|8
|16
|52:59
|-7
|50
|12.
|Кристал Пэлас
|38
|14
|7
|17
|51:53
|-2
|49
|13.
|Ньюкасл
|38
|12
|9
|17
|42:48
|-6
|45
|14.
|Борнмут
|38
|13
|6
|19
|56:70
|-14
|45
|15.
|Бернли
|38
|11
|7
|20
|45:68
|-23
|40
|16.
|Саутгемптон
|38
|9
|12
|17
|45:65
|-20
|39
|17.
|Брайтон
|38
|9
|9
|20
|35:60
|-25
|36
|18.
|Кардифф
|38
|10
|4
|24
|34:69
|-35
|34
|19.
|Фулхэм
|38
|7
|5
|26
|34:81
|-47
|26
|20.
|Хаддерсфилд
|38
|3
|7
|28
|22:76
|-54
|16
Гнать его нахрен
Сколько лет болею за МЮ такого тренера не было
Позор
Вам место в чемпионшип
У кого нибудь хватит смелости уволить этого парковщика автобуса с тех пор как сэр алекс ушел ни одного тренера нормального они не пригласили а сейчас вариант одного такого пригласит это зидан пока не поздно уберите его по любому он этот сезон не до играет просто хуже будет
Это фиаско братан!!!
не фиаско, ФИАСКИЩЕ!!!!!!!!!!!!
Наймите Зидана, сколько можно смотреть антифутбол...
что случилось с МЮ??? новичок их дербанит неслабо!!!
ХАХААХА
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