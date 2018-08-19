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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 августа 2018
Брайтон
19.08.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
25'
Г. Мюррэй
27'
Ш. Даффи
44'
П. Гросс (П)
34'
Р. Лукаку
90+5'
П. Погба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:2!
П. Погба
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Г. Мюррэй
90'
+3
Замена
Б. Каял
️️️️
П. Гросс
90'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
67'
60'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Марсьяль
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Перейра
46'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
45'
+2
Желтая карточка
А. Марсьяль
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Гросс
44'
34'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
ГОЛ! 2:0!
Ш. Даффи
Пас отдал
А. Кноккарт
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
С. Мач
25'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Л. Данк
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4-3-2-1
13
Райан
13
Бонг
5
Данк
25
Даффи
33
Монтойя
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
3
Байи
23
Шоу
8
Погба
7
Фред
64
Мата
8
Перейра
9
Марсьяль
9
Лукаку
5
Данк
27
Балогун
27
Балогун
5
Данк
13
Гросс
7
Каял
7
Каял
13
Гросс
39
Мюррэй
9
Локадия
9
Локадия
39
Мюррэй
9
Марсьяль
25
Феллайни
25
Феллайни
9
Марсьяль
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
8
Перейра
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
8
Перейра
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
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