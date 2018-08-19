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    Агент Сафонов: «К сожалению, с судьями работают все клубы РПЛ без исключения»

    Футбольный агент Алексей Сафонов во время общения в социальной сети написал, что все клубы РПЛ влияют на судей. Представитель игроков сделал пост после матча четвертого тура между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:1).

    «К сожалению, все без исключения клубы РПЛ работают с судьями», – считает футбольный агент.

    «Спартак» благодаря победе вышел на первое место в таблице.

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    Источник: Twitter

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    19.08.2018 12:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 августа 2018, 19:20

      Труднодоказуемо,но по силам соответствующим органам.К несчастью , футбол везде любят,во всех слоях общества.))

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 19 августа 2018, 16:59

      иногда себе в убыток

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 14:32

      Голословные обвинения недопустимы. Во всем нужны доказательства.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 12:22

      нужно не просто так считать а предъявить доказательства что бы это не выглядело голословно и обычным трепом.

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