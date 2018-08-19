Агент Сафонов: «К сожалению, с судьями работают все клубы РПЛ без исключения»

Футбольный агент Алексей Сафонов во время общения в социальной сети написал, что все клубы РПЛ влияют на судей. Представитель игроков сделал пост после матча четвертого тура между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:1).

«К сожалению, все без исключения клубы РПЛ работают с судьями», – считает футбольный агент.

«Спартак» благодаря победе вышел на первое место в таблице.

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