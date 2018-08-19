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  • Бубнов: «Поражение «Краснодара» – несчастный случай, «Спартак» не имел никакого преимущества»

Бубнов: «Поражение «Краснодара» – несчастный случай, «Спартак» не имел никакого преимущества»

19 августа 2018, 10:15
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что «Краснодар» не заслуживал поражения в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Нельзя сказать, что «Спартак» выиграл на классе, потому что он не имел никакого преимущества. Снова забили со стандарта, с углового, который никак не зависит от структуры игры. Даже сильно уступающая в классе команда может забить со стандарта. Все голы в сезоне «Спартак» забил с угловых? Это лишний раз говорит о том, что у «Спартака» есть проблемы с организацией игры в атаке. Это при том, что набор исполнителей очень качественный.

Поражение «Краснодара» – несчастный случай. Проиграли не по игре. С потерей Гранквиста заметны проблемы в обороне. Нужно время, чтобы с этим справится. В остальном «Краснодар» нравится, команда усилилась, показывает неплохой футбол. Результат придет. Команда Мусаева в состоянии бороться за тройку. В следующем туре у них очень сложный выезд на матч с «Оренбургом». Нужно прийти в себя и победить, чтобы не отпустить лидеров совсем далеко», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (19)
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rammax fcsm
1534663620
вот опять читаешь полоумного бубу и оказывается, что Спартак выиграл, но он дно, а Краснодар проиграл, но они великолепны..... говноаналитик херов....
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subbotaspartak
1534664244
В ДТП всегда кому-то не везёт...
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Рубик Докоян
1534665077
У нас в футболе "несчастным случаем" всё могут завуалировать. Влетел " Зенит" в Минске, вылетел "Спартак" от ПАОК в ЛЕ, сейчас "Краснодар" проиграл " Спартаку" -- всё несчастные случаи ?... И таких примеров десятки за сезон.
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Dominator777
1534666239
В этот раз повезло Спартаку, в следующий - другому клубу: мяч круглый.
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Опорник84
1534668013
Повезло, не повезло, как сказать! В футболе без везения тоже нельзя! Главное три очка!
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moskowcity-petrv
1534668531
у Краснодара несчастный случай,у Спартака счастливый!)
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BANNIKOV1970
1534670006
Ростов обыгрывал Баварию,Рубин обыгрывал Барселону,ничего всё нормально,Бубнов тыж должен знать что не всегда выигрывает кто владеет преемуществом
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OfaZavr
1534670143
победителей не судят. да есть проблемы с игрой но результат не несчастный случай. стандарты это тоже элемент игры, не все могут ими грамотно пользоваться. особенно в решающий момент игры. да и везение не каждый раз лицом поворачивается.
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docndoc
1534673826
Видимо, для автора тоже несчастный случай. О высшей справедливости мечтал..
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sprint5
1534675176
сказана правда
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