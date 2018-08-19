Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Поражение «Краснодара» – несчастный случай, «Спартак» не имел никакого преимущества»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что «Краснодар» не заслуживал поражения в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Нельзя сказать, что «Спартак» выиграл на классе, потому что он не имел никакого преимущества. Снова забили со стандарта, с углового, который никак не зависит от структуры игры. Даже сильно уступающая в классе команда может забить со стандарта. Все голы в сезоне «Спартак» забил с угловых? Это лишний раз говорит о том, что у «Спартака» есть проблемы с организацией игры в атаке. Это при том, что набор исполнителей очень качественный.

    Поражение «Краснодара» – несчастный случай. Проиграли не по игре. С потерей Гранквиста заметны проблемы в обороне. Нужно время, чтобы с этим справится. В остальном «Краснодар» нравится, команда усилилась, показывает неплохой футбол. Результат придет. Команда Мусаева в состоянии бороться за тройку. В следующем туре у них очень сложный выезд на матч с «Оренбургом». Нужно прийти в себя и победить, чтобы не отпустить лидеров совсем далеко», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 20:18

      Краснодар провел хороший матч. Удачи им в дальнейших играх.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 августа 2018, 17:22

      А у Краснодара каждый год несчастный случай......перед началом сезона всегда многие говорят ну вот в этом году Краснодар взлетит а в итоге всё как всегда....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd 19 августа 2018, 16:32

      "Результат придет" это читаю каждый год про Краснодар,и всегда чего то не хватает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 19 августа 2018, 13:39

      сказана правда

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 19 августа 2018, 13:17

      Видимо, для автора тоже несчастный случай. О высшей справедливости мечтал..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 13:17

      Соглашусь с Александром.Точный и чёткий анализ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 12:15

      победителей не судят. да есть проблемы с игрой но результат не несчастный случай. стандарты это тоже элемент игры, не все могут ими грамотно пользоваться. особенно в решающий момент игры. да и везение не каждый раз лицом поворачивается.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 августа 2018, 12:13

      Ростов обыгрывал Баварию,Рубин обыгрывал Барселону,ничего всё нормально,Бубнов тыж должен знать что не всегда выигрывает кто владеет преемуществом

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 19 августа 2018, 11:48

      у Краснодара несчастный случай,у Спартака счастливый!)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 августа 2018, 11:40

      Повезло, не повезло, как сказать! В футболе без везения тоже нельзя! Главное три очка!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11