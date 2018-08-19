Бубнов: «Поражение «Краснодара» – несчастный случай, «Спартак» не имел никакого преимущества»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что «Краснодар» не заслуживал поражения в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Нельзя сказать, что «Спартак» выиграл на классе, потому что он не имел никакого преимущества. Снова забили со стандарта, с углового, который никак не зависит от структуры игры. Даже сильно уступающая в классе команда может забить со стандарта. Все голы в сезоне «Спартак» забил с угловых? Это лишний раз говорит о том, что у «Спартака» есть проблемы с организацией игры в атаке. Это при том, что набор исполнителей очень качественный.

Поражение «Краснодара» – несчастный случай. Проиграли не по игре. С потерей Гранквиста заметны проблемы в обороне. Нужно время, чтобы с этим справится. В остальном «Краснодар» нравится, команда усилилась, показывает неплохой футбол. Результат придет. Команда Мусаева в состоянии бороться за тройку. В следующем туре у них очень сложный выезд на матч с «Оренбургом». Нужно прийти в себя и победить, чтобы не отпустить лидеров совсем далеко», – отметил Бубнов.