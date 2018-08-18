Кейн: «Я забил первый гол в августе? В другой день я, возможно, мог бы оформить хет-трик»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:1). Кейн забил третий мяч в игре, это первый гол футболиста в АПЛ в августе.

«Я рад забить. Отличная победа.

У меня было несколько моментов, я бы хотел сыграть лучше в них, но я забил третий мяч.

Первый гол в августе? Теперь можно не думать об этом. Многие говорили про это, мне всегда казалось, что это должно случиться. Возможно, я бы мог оформить хет-трик в другой день», – сказал Кейн.