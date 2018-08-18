Вандерсон и Ари сыграет в атаке у «Краснодара». Промес и Луис Адриано выйдет впереди у «Спартака»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч четвертого тура РПЛ.

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Мамаев, Каборе, Классон, Вандерсон, Ари.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Фернандо, Промес, Луис Адриано.

Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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