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    Вандерсон и Ари сыграет в атаке у «Краснодара». Промес и Луис Адриано выйдет впереди у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч четвертого тура РПЛ.

    «Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Мамаев, Каборе, Классон, Вандерсон, Ари.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Фернандо, Промес, Луис Адриано.

    Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    18.08.2018 17:47
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 августа 2018, 18:56

      Слава богу Комбарова в составе нет.
      Больше шансов на благополучный исход.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 18:56

      У "Краснодара" линия защиты проблемная, есть шанс быстрым напам "Спартака" отличится в этом матче.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 18 августа 2018, 18:38

      ok

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 августа 2018, 18:07

      Вот так всегда, - играют в атаке, выходят впереди... Бегают, маневрируют и комбинируют... А когда будет водопад голов?!..:))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 18 августа 2018, 18:39

      надеюсь прямо сегодня и случиться этот водопад. надоели уже нервные игры и плохая реализация моментов)

      5
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      Рейтинг: +2522

      Челнинец 18 августа 2018, 17:55

      Луис Адриано ты серьезно Каррера, должен Зе? Самедова на Ташаева, Фернандо на Тимофеева, Глушакова на Ханни, чую пахнет позором!

      1
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      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Челнинец 18 августа 2018, 18:02

      Каррера поставил Фернандо, Промеса и Адриано в состав, чтобы они реабилитировались перед болельщиками за матч с хреками, видимо.

      4
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