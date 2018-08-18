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    Игнашевич пожелал удачи ЦСКА в матче с «Арсеналом»: «Пора набирать очки!»

    Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич пожелал удачи команде накануне матча четвертого тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

    «Хочется пожелать удачи и терпения нашей команде сегодня! Пора набирать очки!!!» – написал Игнашевич в инстаграме.

    В первых трех играх Премьер-лиги-2018/19 ЦСКА набрал всего два очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

    Встреча ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Instagram

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    18.08.2018 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +364

      neofizer 18 августа 2018, 16:53

      правильно

      0
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      Рейтинг: -1

      dedes 18 августа 2018, 16:00

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2018, 15:13

      Судья поможет?

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > prezent2017 18 августа 2018, 15:48

      Нет, Миллер.) Помощь от судьи ,это ваша догма.)

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      Рейтинг: +17775

      paracetamol > prezent2017 19 августа 2018, 12:04

      Помог и нехило.

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