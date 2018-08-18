Игнашевич пожелал удачи ЦСКА в матче с «Арсеналом»: «Пора набирать очки!»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич пожелал удачи команде накануне матча четвертого тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Хочется пожелать удачи и терпения нашей команде сегодня! Пора набирать очки!!!» – написал Игнашевич в инстаграме.

В первых трех играх Премьер-лиги-2018/19 ЦСКА набрал всего два очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

Встреча ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.