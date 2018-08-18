Титов: «ЦСКА бояться не нужно. Эту команду сейчас можно обыгрывать»

Тренер «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от игры четвертого тура РПЛ между ЦСКА и тульским «Арсеналом».

В минувший уик-энд красноярцы на своем поле сыграли с москвичами вничью (1:1).

«ЦСКА пока не побеждает в этом сезоне. Мы сами, «Енисей», только что играли с армейцами. И могу сказать, что эту команду бояться не нужно. Это поняли и наши футболисты. Этот ЦСКА можно обыгрывать в данный момент.

«Арсенал» мне понравился еще против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Если бы не ошибка Левашова, могли бы туляки претендовать на очки в той игре. Грамотно команда оборонялась, не давала много моментов создавать у своих ворот.

ЦСКА точно будет непросто в этой игре. На сегодняшний день это не топ-клуб – молодая команда. Новички появляются, но футбола в игре ЦСКА сейчас мало, на мой взгляд. Ситуация будет выправляться, но постепенно. Нужно много времени. Считаю, что Тула в этом матче может претендовать на очки. Команда достойная, крепкая и умеет играть вторым номером», – сказал Титов.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.