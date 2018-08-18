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  • Титов: «ЦСКА бояться не нужно. Эту команду сейчас можно обыгрывать»

Титов: «ЦСКА бояться не нужно. Эту команду сейчас можно обыгрывать»

18 августа 2018, 13:51
11

Тренер «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от игры четвертого тура РПЛ между ЦСКА и тульским «Арсеналом».

В минувший уик-энд красноярцы на своем поле сыграли с москвичами вничью (1:1).

«ЦСКА пока не побеждает в этом сезоне. Мы сами, «Енисей», только что играли с армейцами. И могу сказать, что эту команду бояться не нужно. Это поняли и наши футболисты. Этот ЦСКА можно обыгрывать в данный момент.

«Арсенал» мне понравился еще против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Если бы не ошибка Левашова, могли бы туляки претендовать на очки в той игре. Грамотно команда оборонялась, не давала много моментов создавать у своих ворот.

ЦСКА точно будет непросто в этой игре. На сегодняшний день это не топ-клуб – молодая команда. Новички появляются, но футбола в игре ЦСКА сейчас мало, на мой взгляд. Ситуация будет выправляться, но постепенно. Нужно много времени. Считаю, что Тула в этом матче может претендовать на очки. Команда достойная, крепкая и умеет играть вторым номером», – сказал Титов.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Титов Егор
Комментарии (11)
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Мары
1534589683
А ведь прав Егор. Многие команды будут пользоваться тем, что у ЦСКА в структуре игры пока дыры.Дай бог если ко второму кругу у них появится внятная и осмысленная игра.
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hevbn 28
1534590991
В принципе Егор Ильич прав ,но в нашем чемпионате уже несколько лет почти в каждом матче любая команда может претендовать на очки , другое дело , что как раз поэтому зрелищность нашего чемпионата страдает , потому ,что примерно 80% команд играет не для того чтобы выигрывать , а для того чтобы именно ,что набирать очки.
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Derzkiy1
1534591194
да команда новая но в тройке думаю будут ... ибо сейчас только Оренбург играет в футбол ....
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a-rakhmatov
1534591711
В настоящее время и Локомотива не надо боятся, они играют не лучше коней...
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Karpathian
1534592592
Никогда не надо бояться
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тщмек 19
1534598292
Впервые соглашусь с Титовым. ЦСКУ можно и нужно побеждать, пусть захлебнутся в своей конской моче гинеровские аферисты
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Рубик Докоян
1534599034
Молодых лошадей надо объезжать, что и делает Гончаренко, а не пристреливать как многие пытаются это делать. Они бьют копытами и скоро будут многих топтать, когда команда сыграется.
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OfaZavr
1534604845
да, на данный момент так и есть. но в ближайшем будущем когда они притрутся и сыграются ситуация может измениться.
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Рубик Докоян
1534606946
Ну вот и жеребята " Арсенал" отбуцкали. Начался 4-й тур результативно и во многом с неожиданными результатами как я вчера и предполагал. Посмотрим как сыграют другие команды.
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zigbert
1534668836
В ЦСКА сейчас есть приобретения и игроки совсем не слабые.
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