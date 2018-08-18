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    Титов: «ЦСКА бояться не нужно. Эту команду сейчас можно обыгрывать»

    Тренер «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от игры четвертого тура РПЛ между ЦСКА и тульским «Арсеналом».

    В минувший уик-энд красноярцы на своем поле сыграли с москвичами вничью (1:1).

    «ЦСКА пока не побеждает в этом сезоне. Мы сами, «Енисей», только что играли с армейцами. И могу сказать, что эту команду бояться не нужно. Это поняли и наши футболисты. Этот ЦСКА можно обыгрывать в данный момент.

    «Арсенал» мне понравился еще против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Если бы не ошибка Левашова, могли бы туляки претендовать на очки в той игре. Грамотно команда оборонялась, не давала много моментов создавать у своих ворот.

    ЦСКА точно будет непросто в этой игре. На сегодняшний день это не топ-клуб – молодая команда. Новички появляются, но футбола в игре ЦСКА сейчас мало, на мой взгляд. Ситуация будет выправляться, но постепенно. Нужно много времени. Считаю, что Тула в этом матче может претендовать на очки. Команда достойная, крепкая и умеет играть вторым номером», – сказал Титов.

    Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    18.08.2018 13:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 11:53

      В ЦСКА сейчас есть приобретения и игроки совсем не слабые.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 августа 2018, 18:46

      Кони оказались грозными...теперь надо их бояться!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 18:42

      Ну вот и жеребята " Арсенал" отбуцкали. Начался 4-й тур результативно и во многом с неожиданными результатами как я вчера и предполагал. Посмотрим как сыграют другие команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 18:07

      да, на данный момент так и есть. но в ближайшем будущем когда они притрутся и сыграются ситуация может измениться.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 16:30

      Молодых лошадей надо объезжать, что и делает Гончаренко, а не пристреливать как многие пытаются это делать. Они бьют копытами и скоро будут многих топтать, когда команда сыграется.

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 августа 2018, 16:18

      Впервые соглашусь с Титовым. ЦСКУ можно и нужно побеждать, пусть захлебнутся в своей конской моче гинеровские аферисты

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 18 августа 2018, 14:43

      Никогда не надо бояться

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 августа 2018, 14:28

      В настоящее время и Локомотива не надо боятся, они играют не лучше коней...

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 18 августа 2018, 14:19

      да команда новая но в тройке думаю будут ... ибо сейчас только Оренбург играет в футбол ....

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 августа 2018, 14:16

      В принципе Егор Ильич прав ,но в нашем чемпионате уже несколько лет почти в каждом матче любая команда может претендовать на очки , другое дело , что как раз поэтому зрелищность нашего чемпионата страдает , потому ,что примерно 80% команд играет не для того чтобы выигрывать , а для того чтобы именно ,что набирать очки.

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