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    Ловчев: «Молодые ребята из ЦСКА не соответствуют уровню высшей лиги»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и тульским «Арсеналом». Встреча пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «ЦСКА надежно играет в обороне, но в атаке у команды проблемы. Молодые ребята, которые заменили Головина, Витиньо, Мусу, откровенно говоря, не соответствуют уровню высшей лиги.

    При этом я думаю, что на своем поле армейцы на один гол, но все-таки наиграют, а «Арсеналу» не дадут разгуляться в атаке. Поэтому мне представляется, что ЦСКА победит, и в игре не будет много голов», – сказал Ловчев.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    18.08.2018 06:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:41

      Возможно это и так ,но что бы им набраться опыта ,их необходимо ставить в состав. Погоня за результатом тормозит этот процесс.

      3
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      Рейтинг: +1819

      gor77 18 августа 2018, 15:46

      Очень интересно!
      После матча за суперкубок тов. Ловчев сказал: молодёжь ЦСКА переиграло Локомотив.
      В последнее время практически все "футбольные эксперты" говорят только на данный момент времени. И лишь редко кто на перспективу.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 августа 2018, 13:33

      Если рассматривать проблему низкого уровня молодёжи именно под таким углом как высказал Ловчев,то у нас никогда не будет мастеров высокого уровня.Ибо проще купить готового из-за рубежа.А своим когда тогда расти и набираться опыта?Всегда тренеры команд постепенно подпускали молодых в основу чтобы те смогли проверить себя на более высоком уровне,набить "шишек" ,обрасти "мяском" - тобишь набраться необходимого опыта.Не все заиграют,но какой то процент обязательно закрепится и покажет себя.На том и держится футбол.Так будет и с молодёжью ЦСКА. Удачи им!

      4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Krossmen73 18 августа 2018, 19:04

      Всё правильно сказал..

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 18 августа 2018, 12:41

      Где ребятам расти? Никто не родился топом. Хватит скупать иностранцев, из-за сомнительных сиюминутных успехов! Надо и о сборной думать.

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 августа 2018, 10:58

      Пока да, не соответствуют, но судить об этом рано - чемпионат только начался и время для сыгранности в нападении есть.

      6
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 18 августа 2018, 10:40

      А в конце скзона будет говорить:Вооот,если бы не молодежка,они бы в середине таблицы были.Знаем мы таких.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 18 августа 2018, 08:21

      Особо в футбол играть не нужно уметь , что бы нашей высшей лиги соответствовать

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 августа 2018, 07:47

      Надо доверять молодым.Они быстро нахватаются и скоро начнут бивать за счёт хорошего здоровья засидевшихся и зажравшихся. Этот сезон уйдёт на наладку команды,а со следующего уже бояться соперники будут.

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > yorgenbarenz 18 августа 2018, 08:14

      ЛЧ покажет молодым коникам как надо играть

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > himik2-62 18 августа 2018, 08:17

      Согласен,люлей огребут,но и на многое откроются глаза.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 августа 2018, 07:39

      Согласен с Ловким. Уровень пока слабинький. Но, опыт дело наживное.

      4
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      Рейтинг: +43

      Salahaddin > +50/-50 18 августа 2018, 09:36

      Они сейчас как выпускники добротного вуза, но без опыта работы :-)

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > +50/-50 18 августа 2018, 09:45

      так верно, а где ещё опыт приобретать, оперяться ещё...)))

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Salahaddin 18 августа 2018, 19:07

      у нас как обычно"требуются молодые сотрудники до 25лет,с опытом работы не менее 10лет"..

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