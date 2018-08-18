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  • Ловчев: «Молодые ребята из ЦСКА не соответствуют уровню высшей лиги»

Ловчев: «Молодые ребята из ЦСКА не соответствуют уровню высшей лиги»

18 августа 2018, 06:39
17

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и тульским «Арсеналом». Встреча пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

«ЦСКА надежно играет в обороне, но в атаке у команды проблемы. Молодые ребята, которые заменили Головина, Витиньо, Мусу, откровенно говоря, не соответствуют уровню высшей лиги.

При этом я думаю, что на своем поле армейцы на один гол, но все-таки наиграют, а «Арсеналу» не дадут разгуляться в атаке. Поэтому мне представляется, что ЦСКА победит, и в игре не будет много голов», – сказал Ловчев.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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+50/-50
1534567199
Согласен с Ловким. Уровень пока слабинький. Но, опыт дело наживное.
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yorgenbarenz
1534567667
Надо доверять молодым.Они быстро нахватаются и скоро начнут бивать за счёт хорошего здоровья засидевшихся и зажравшихся. Этот сезон уйдёт на наладку команды,а со следующего уже бояться соперники будут.
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Derzkiy1
1534569666
Особо в футбол играть не нужно уметь , что бы нашей высшей лиги соответствовать
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Mirex_CSKA
1534578058
А в конце скзона будет говорить:Вооот,если бы не молодежка,они бы в середине таблицы были.Знаем мы таких.
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Dominator777
1534579093
Пока да, не соответствуют, но судить об этом рано - чемпионат только начался и время для сыгранности в нападении есть.
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sochi-2013
1534585298
Где ребятам расти? Никто не родился топом. Хватит скупать иностранцев, из-за сомнительных сиюминутных успехов! Надо и о сборной думать.
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Krossmen73
1534588403
Если рассматривать проблему низкого уровня молодёжи именно под таким углом как высказал Ловчев,то у нас никогда не будет мастеров высокого уровня.Ибо проще купить готового из-за рубежа.А своим когда тогда расти и набираться опыта?Всегда тренеры команд постепенно подпускали молодых в основу чтобы те смогли проверить себя на более высоком уровне,набить "шишек" ,обрасти "мяском" - тобишь набраться необходимого опыта.Не все заиграют,но какой то процент обязательно закрепится и покажет себя.На том и держится футбол.Так будет и с молодёжью ЦСКА. Удачи им!
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gor77
1534596379
Очень интересно! После матча за суперкубок тов. Ловчев сказал: молодёжь ЦСКА переиграло Локомотив. В последнее время практически все "футбольные эксперты" говорят только на данный момент времени. И лишь редко кто на перспективу.
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zigbert
1534664462
Возможно это и так ,но что бы им набраться опыта ,их необходимо ставить в состав. Погоня за результатом тормозит этот процесс.
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