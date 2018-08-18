Ловчев: «Молодые ребята из ЦСКА не соответствуют уровню высшей лиги»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и тульским «Арсеналом». Встреча пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

«ЦСКА надежно играет в обороне, но в атаке у команды проблемы. Молодые ребята, которые заменили Головина, Витиньо, Мусу, откровенно говоря, не соответствуют уровню высшей лиги.

При этом я думаю, что на своем поле армейцы на один гол, но все-таки наиграют, а «Арсеналу» не дадут разгуляться в атаке. Поэтому мне представляется, что ЦСКА победит, и в игре не будет много голов», – сказал Ловчев.