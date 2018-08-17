Анюков провел рекордный матч за «Зенит» в качестве капитана

Вчера «Зенит» обыграл минское «Динамо» в матче третьего тура Лиги Европы со счетом 8:1 (квалификация, общий счет 8:5).

Защитник петербургского клуба Александр Анюков вышел в статусе капитана на 117-й матч в карьере. Статистика является рекордной для сине-бело-голубых. По этому показателю Анюков обошел Владислава Радимова (116 матчей). Третья строчка – у Анатолия Тимощука, выводившего «Зенит» с капитанской повязкой 86 раз.

Анюков пополнил состав «Зенита» в 2005 году, перейдя из «Крыльев Советов». В составе нынешнего клуба россиянин провел свыше 250-ти матчей и выиграл 12 трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Напомним, соперником команды Сергея Семака по четвертому туру квалификации ЛЕ стал норвежский «Мольде». Матчи пройдут 23 и 30 августа.