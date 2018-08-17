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    Анюков провел рекордный матч за «Зенит» в качестве капитана

    Вчера «Зенит» обыграл минское «Динамо» в матче третьего тура Лиги Европы со счетом 8:1 (квалификация, общий счет 8:5).

    Защитник петербургского клуба Александр Анюков вышел в статусе капитана на 117-й матч в карьере. Статистика является рекордной для сине-бело-голубых. По этому показателю Анюков обошел Владислава Радимова (116 матчей). Третья строчка – у Анатолия Тимощука, выводившего «Зенит» с капитанской повязкой 86 раз.

    Анюков пополнил состав «Зенита» в 2005 году, перейдя из «Крыльев Советов». В составе нынешнего клуба россиянин провел свыше 250-ти матчей и выиграл 12 трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.

    Напомним, соперником команды Сергея Семака по четвертому туру квалификации ЛЕ стал норвежский «Мольде». Матчи пройдут 23 и 30 августа.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.08.2018 20:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 10:46

      заслуживает большого уважения. не просто появляется на поле но и делает качественно свою работу.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 августа 2018, 08:01

      российский ветеран...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 23:47

      Александру наши наилучшие пожелания спортивного долголетия и крепкого здоровья. Вчера сражался как лев. Так и дальше продолжать!

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 августа 2018, 22:30

      Достойный показатель ! Удачи на поле

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 августа 2018, 22:11

      молодца на 120 минуте несся в атаку , хотя после матча давая интервью, видно было что оставил всё на поле.
      супер ! пример молодым пешеходам.

      9
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 21:37

      Не смотря на возраст продолжает играть на хорошем уровне. Семак доверяет ему.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 августа 2018, 20:59

      Добрый и хороший парень Анюков.Всегда хотел его в составе видеть

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