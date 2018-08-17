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  • Анюков провел рекордный матч за «Зенит» в качестве капитана

Анюков провел рекордный матч за «Зенит» в качестве капитана

17 августа 2018, 20:55
7

Вчера «Зенит» обыграл минское «Динамо» в матче третьего тура Лиги Европы со счетом 8:1 (квалификация, общий счет 8:5).

Защитник петербургского клуба Александр Анюков вышел в статусе капитана на 117-й матч в карьере. Статистика является рекордной для сине-бело-голубых. По этому показателю Анюков обошел Владислава Радимова (116 матчей). Третья строчка – у Анатолия Тимощука, выводившего «Зенит» с капитанской повязкой 86 раз.

Анюков пополнил состав «Зенита» в 2005 году, перейдя из «Крыльев Советов». В составе нынешнего клуба россиянин провел свыше 250-ти матчей и выиграл 12 трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Напомним, соперником команды Сергея Семака по четвертому туру квалификации ЛЕ стал норвежский «Мольде». Матчи пройдут 23 и 30 августа.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Анюков Александр
Комментарии (7)
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Антон bx14e
1534528784
Добрый и хороший парень Анюков.Всегда хотел его в составе видеть
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zigbert
1534531069
Не смотря на возраст продолжает играть на хорошем уровне. Семак доверяет ему.
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BAIv
1534533084
молодца на 120 минуте несся в атаку , хотя после матча давая интервью, видно было что оставил всё на поле. супер ! пример молодым пешеходам.
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XaXatyn
1534534219
Достойный показатель ! Удачи на поле
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prezent2017
1534538843
Александру наши наилучшие пожелания спортивного долголетия и крепкого здоровья. Вчера сражался как лев. Так и дальше продолжать!
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bolela_16
1534568476
российский ветеран...
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OfaZavr
1534578418
заслуживает большого уважения. не просто появляется на поле но и делает качественно свою работу.
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