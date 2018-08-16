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  • Луческу: «Может ли «Зенит» пройти минское «Динамо»? Если честно, не очень верю в это»

Луческу: «Может ли «Зенит» пройти минское «Динамо»? Если честно, не очень верю в это»

16 августа 2018, 19:58
13

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между санкт-петербургским клубом и минским «Динамо».

– Верите, что «Зенит» способен отыграть четыре гола и пройти минское «Динамо»?

– Если честно, не очень. Это невероятно сложно. Хотя, в футболе случается всякое. Я очень хочу, чтобы «Зенит» прошел дальше, в групповой этап Лиги Европы. Это очень важно для игроков, дает мотивацию. Целый год без Европы психологически перенести непросто.

Матч «Зенит» – «Динамо» начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Sport24
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн Луческу Мирча
Комментарии (13)
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Decorhome
1534439479
Будем надеяться
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Вомбат
1534439962
Не очень пройдет, это сыграет 0:0. Что в принципе отражает соотношение сил. Уровень РПЛ после ухода лучших игроков от Халка с Гараем до Головина с Игнашевичем катастрофически упал, потому что одновременно с уходом лучших игроков утратили мотивацию такие мастера как Промес, Фернандо и Адриано. Так что 6 место в еврорейтинге через пару лет будет нам только сниться.
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a-rakhmatov
1534443381
«Может ли «Зенит» пройти минское «Динамо»?....наверное уже не может, второй тайм начался, а счет по прежнему 1:0
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BOOMBASTIKSPB
1534449353
Румыны сосамба! Это с тобой не смогли бы! А с Богданычем смогли!
Ответить
Иванов Иван Иванович
1534449696
Старый хрыч соснул ху йца? )))
Ответить
xColaz
1534450835
Эх Луческу, Луческу. Может тебе повезет в следующей жизни)
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prezent2017
1534452055
С Луческу не прошли бы точно!
Ответить
PUZIAKA
1534455514
Мирчу, свободен
Ответить
zigbert
1534483884
С таким отношением к Зениту ,этот тренер вряд ли что нибудь добился.
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OfaZavr
1534490673
да думаю вообще тех кто верил что чудо возможно было немного но главное что оно произошло!
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