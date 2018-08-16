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    Луческу: «Может ли «Зенит» пройти минское «Динамо»? Если честно, не очень верю в это»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между санкт-петербургским клубом и минским «Динамо».

    – Верите, что «Зенит» способен отыграть четыре гола и пройти минское «Динамо»?

    – Если честно, не очень. Это невероятно сложно. Хотя, в футболе случается всякое. Я очень хочу, чтобы «Зенит» прошел дальше, в групповой этап Лиги Европы. Это очень важно для игроков, дает мотивацию. Целый год без Европы психологически перенести непросто.

    Матч «Зенит» – «Динамо» начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Sport24

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    16.08.2018 19:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:24

      да думаю вообще тех кто верил что чудо возможно было немного но главное что оно произошло!

      2
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 08:31

      С таким отношением к Зениту ,этот тренер вряд ли что нибудь добился.

      1
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 17 августа 2018, 00:38

      Мирчу, свободен

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 августа 2018, 23:40

      С Луческу не прошли бы точно!

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 августа 2018, 23:20

      Эх Луческу, Луческу. Может тебе повезет в следующей жизни)

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 16 августа 2018, 23:01

      Старый хрыч соснул ху йца? )))

      3
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 16 августа 2018, 22:55

      Румыны сосамба! Это с тобой не смогли бы! А с Богданычем смогли!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2018, 21:16

      «Может ли «Зенит» пройти минское «Динамо»?....наверное уже не может, второй тайм начался, а счет по прежнему 1:0

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > a-rakhmatov 16 августа 2018, 23:41

      Четвертый там посмотри.

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 16 августа 2018, 20:19

      Не очень пройдет, это сыграет 0:0. Что в принципе отражает соотношение сил. Уровень РПЛ после ухода лучших игроков от Халка с Гараем до Головина с Игнашевичем катастрофически упал, потому что одновременно с уходом лучших игроков утратили мотивацию такие мастера как Промес, Фернандо и Адриано. Так что 6 место в еврорейтинге через пару лет будет нам только сниться.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 августа 2018, 20:13

      А если еще честнее?

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