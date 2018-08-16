Луческу: «Может ли «Зенит» пройти минское «Динамо»? Если честно, не очень верю в это»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между санкт-петербургским клубом и минским «Динамо».

– Верите, что «Зенит» способен отыграть четыре гола и пройти минское «Динамо»?

– Если честно, не очень. Это невероятно сложно. Хотя, в футболе случается всякое. Я очень хочу, чтобы «Зенит» прошел дальше, в групповой этап Лиги Европы. Это очень важно для игроков, дает мотивацию. Целый год без Европы психологически перенести непросто.

Матч «Зенит» – «Динамо» начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.