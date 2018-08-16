Ташаев заплатил «Динамо» более 110 миллионов отступных

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Ташаев выплатил клубу компенсацию за расторжение контракта в размере 110 миллионов 289 тысяч 150 рублей, сообщается в решении Арбитражного суда Москвы по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

«Суд констатирует, что согласно материалам дела, сумма компенсации в предусмотренном договором размере и в установленные договором сроки была выплачена работником (Ташаевым Александром Михайловичем) в пользу работодателя. При этом материалами дела установлено, что работодатель направил Ташаеву реквизиты для перечисления денежных средств и 25 июля 2018 года принял денежные средства в сумме 110 289 150 рублей от работника Ташаева без возражений. Указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом трудового договора», – говорится в решении суда, опубликованном на портале «Электронное правосудие».

В июне Ташаев написал заявление об уходе из «Динамо». Как ранее сообщалось, футболист выплатил клубу предусмотренную в договоре компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. В том же месяце ВФСО «Динамо» подало иск к ФК «Динамо» и Ташаеву, требуя признать пункт об отступных в контракте Ташаева недействительным. Во вторник, 14 августа, суд отказался удовлетворять иск ВФСО.

В начале июля Ташаев заключил контракт со «Спартаком».