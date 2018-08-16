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    Ташаев заплатил «Динамо» более 110 миллионов отступных

    Бывший полузащитник «Динамо» Александр Ташаев выплатил клубу компенсацию за расторжение контракта в размере 110 миллионов 289 тысяч 150 рублей, сообщается в решении Арбитражного суда Москвы по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

    «Суд констатирует, что согласно материалам дела, сумма компенсации в предусмотренном договором размере и в установленные договором сроки была выплачена работником (Ташаевым Александром Михайловичем) в пользу работодателя. При этом материалами дела установлено, что работодатель направил Ташаеву реквизиты для перечисления денежных средств и 25 июля 2018 года принял денежные средства в сумме 110 289 150 рублей от работника Ташаева без возражений. Указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом трудового договора», – говорится в решении суда, опубликованном на портале «Электронное правосудие».

    В июне Ташаев написал заявление об уходе из «Динамо». Как ранее сообщалось, футболист выплатил клубу предусмотренную в договоре компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. В том же месяце ВФСО «Динамо» подало иск к ФК «Динамо» и Ташаеву, требуя признать пункт об отступных в контракте Ташаева недействительным. Во вторник, 14 августа, суд отказался удовлетворять иск ВФСО.

    В начале июля Ташаев заключил контракт со «Спартаком».

    Источник: ТАСС

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    16.08.2018 17:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 августа 2018, 21:01

      бапки не вопрос

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 августа 2018, 20:52

      Сосогрыз 24-и годов отроду заплатил сто десять лямов...
      Бвля..(
      Верните меня в утробу.К Евбени матери.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 20:26

      ну вот деньги то взяли и еще совести хватает претензии без конца предъявлять. все никак не успокоятся.

      5
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 16 августа 2018, 19:43

      Все просто: оценивается в 5 лямов, по факту Динамо отпускало скорее всего за 7-8.
      Зачем платить больше, если можно заплатить 1,5-2 игроку и все!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 августа 2018, 19:19

      Наверно Ташаев всю жизнь ходил в магаз со своим пакетом, вот и накопил. И на обедах в школе экономил.

      5
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 августа 2018, 19:10

      охренеть просто пипипипипипи вообще озверели гады

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 16 августа 2018, 18:44

      как они выглядят то 110 миллионов

      7
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 16 августа 2018, 18:35

      24-летний сопляк платит больше 100 лимонов чтобы уйти в другой коллектив???... Россия, ты сошла с ума!!!

      9
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      Рейтинг: +379

      o33uk 16 августа 2018, 17:59

      Всё таки сам заплатил, а не Спартак! Из этого кстати могут пойти далеко идущие выводы например где он их взял эти 110 млн.?
      Может быть не так и глупа идея с этими судами.

      5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 августа 2018, 17:45

      Хорошо же живут наши ногамимячемпинатели, причём не самые лучшие, если одним махом могут отвалить сумму равную пенсии среднего российского школьного учителя примерно за 700 с "хвостиком" лет.

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