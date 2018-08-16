Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташаев заплатил «Динамо» более 110 миллионов отступных

16 августа 2018, 17:12
15

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Ташаев выплатил клубу компенсацию за расторжение контракта в размере 110 миллионов 289 тысяч 150 рублей, сообщается в решении Арбитражного суда Москвы по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

«Суд констатирует, что согласно материалам дела, сумма компенсации в предусмотренном договором размере и в установленные договором сроки была выплачена работником (Ташаевым Александром Михайловичем) в пользу работодателя. При этом материалами дела установлено, что работодатель направил Ташаеву реквизиты для перечисления денежных средств и 25 июля 2018 года принял денежные средства в сумме 110 289 150 рублей от работника Ташаева без возражений. Указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом трудового договора», – говорится в решении суда, опубликованном на портале «Электронное правосудие».

В июне Ташаев написал заявление об уходе из «Динамо». Как ранее сообщалось, футболист выплатил клубу предусмотренную в договоре компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. В том же месяце ВФСО «Динамо» подало иск к ФК «Динамо» и Ташаеву, требуя признать пункт об отступных в контракте Ташаева недействительным. Во вторник, 14 августа, суд отказался удовлетворять иск ВФСО.

В начале июля Ташаев заключил контракт со «Спартаком».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ASG
1534429046
норм бабла отмыли
Ответить
hevbn 28
1534429713
Вот Динамо дожило , что собственный воспитанник платит свои деньги чтобы уйти из команды.
Ответить
овертайм
1534430426
русский неймар)
Ответить
multiscan
1534430755
Хорошо же живут наши ногамимячемпинатели, причём не самые лучшие, если одним махом могут отвалить сумму равную пенсии среднего российского школьного учителя примерно за 700 с "хвостиком" лет.
Ответить
o33uk
1534431542
Всё таки сам заплатил, а не Спартак! Из этого кстати могут пойти далеко идущие выводы например где он их взял эти 110 млн.? Может быть не так и глупа идея с этими судами.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1534433730
24-летний сопляк платит больше 100 лимонов чтобы уйти в другой коллектив???... Россия, ты сошла с ума!!!
Ответить
Вальдемар IV
1534434262
как они выглядят то 110 миллионов
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1534436349
Наверно Ташаев всю жизнь ходил в магаз со своим пакетом, вот и накопил. И на обедах в школе экономил.
Ответить
OfaZavr
1534440374
ну вот деньги то взяли и еще совести хватает претензии без конца предъявлять. все никак не успокоятся.
Ответить
KARAT777
1534442507
бапки не вопрос
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+