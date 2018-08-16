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    Селюк: «Спартаку» нужно гнать Луиса Адриано, если клуб не хочет все проигрывать. «Шахтер» и «Милан» не зря от него избавились»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал «Спартаку» продать нападающего Луиса Адриано. Он обвинил футболиста в неудачах команды.

    Во вторник, 14 августа, красно-белые в Москве сыграли вничью с ПАОКом (0:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыли из турнира. Бразилец получил красную карточку в первом тайме за удар соперника.

    «Я говорил, говорю и буду говорить: гнать надо Луиску, если не хотите все проигрывать. Поверьте, «Шахтер» и «Милан» не зря от него избавились. На очереди «Спартак», – написал Селюк в твиттере.

    Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в четырех матчах, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: Twitter

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    16.08.2018 16:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 07:56

      Без твоих нравоучений как нибудь обойдемся.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 17 августа 2018, 00:59

      как же селюк старается кого-нить продать в спартак, и так и сяк и по коллеге прошелся и по игрокам с тренером, не обращают на бедолагу внимания)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 20:20

      так и знал что он уцепиться после этого удаления Адриано и сказанет какую-нибудь гадость. обойдемся без таких советчиков.

      6
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      Рейтинг: +222

      ajax707 16 августа 2018, 19:30

      гнать обоих и луиса адриано и зе луиша

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 августа 2018, 19:29

      да иди ты...…. задолбал уже

      3
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 16 августа 2018, 18:15

      В прошлом сезоне на Адриано все молились, когда он исправно забивал за Спартак, в то время как Зе постоянно мучался какими то болячками. По нескольким играм старта нового сезона судить нельзя. Иначе тогда вообще пол команды выгонять придется. В том числе и очень слабо играющих сейчас Промеса и Фернандо. А играть за них выйдет Селюк ))

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 августа 2018, 17:45

      на свою зарплату он не тянет априори... один из минусов в бюджете...

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 августа 2018, 17:33

      С первых дней перехода Адриано в Спартак, Селюк изливает на него целые ведра помоев. Адриано заиграл и этот тип засунул язык в одно место. И вот появился новый повод плеснуть желчью.
      Так подумать, ну какое тебе дело до Спартака? Занимайся своими "супер" игроками, впаривай этот хлам кому получится, но нет, надо везде всунуть свой нос. И я не помню ни одного положительного комментария, который сорвался бы с его языка, о ком бы он ни говорил. Какой-то моральный урод, без "царя в голове".

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 августа 2018, 17:11

      Массимо просто пора знать, что в начале сезона он никакой и начинает играть к сентябрю, в то время как Зэ проводит отличные сборы, а если без травм так вообще должен играть в начале чемпа все матчи

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 августа 2018, 16:51

      Где ж ты, рыба -моя, раньше был такой умный, сейчас уже поздно, будем перевоспитывать.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Yev 17 августа 2018, 04:15

      На полгода в аренду в Оренбург. И заиграет с новой силой.

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