Селюк: «Спартаку» нужно гнать Луиса Адриано, если клуб не хочет все проигрывать. «Шахтер» и «Милан» не зря от него избавились»

Футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал «Спартаку» продать нападающего Луиса Адриано. Он обвинил футболиста в неудачах команды.

Во вторник, 14 августа, красно-белые в Москве сыграли вничью с ПАОКом (0:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыли из турнира. Бразилец получил красную карточку в первом тайме за удар соперника.

«Я говорил, говорю и буду говорить: гнать надо Луиску, если не хотите все проигрывать. Поверьте, «Шахтер» и «Милан» не зря от него избавились. На очереди «Спартак», – написал Селюк в твиттере.

Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в четырех матчах, отметившись одной голевой передачей.