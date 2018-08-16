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  • Селюк: «Спартаку» нужно гнать Луиса Адриано, если клуб не хочет все проигрывать. «Шахтер» и «Милан» не зря от него избавились»

Селюк: «Спартаку» нужно гнать Луиса Адриано, если клуб не хочет все проигрывать. «Шахтер» и «Милан» не зря от него избавились»

16 августа 2018, 16:39
17

Футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал «Спартаку» продать нападающего Луиса Адриано. Он обвинил футболиста в неудачах команды.

Во вторник, 14 августа, красно-белые в Москве сыграли вничью с ПАОКом (0:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыли из турнира. Бразилец получил красную карточку в первом тайме за удар соперника.

«Я говорил, говорю и буду говорить: гнать надо Луиску, если не хотите все проигрывать. Поверьте, «Шахтер» и «Милан» не зря от него избавились. На очереди «Спартак», – написал Селюк в твиттере.

Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в четырех матчах, отметившись одной голевой передачей.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (17)
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vladik12
1534427176
Пусть Селюк откроет "Трансфермаркт"; увидит, сколько "Милан" отдал за Луиса, и поймет, почему "Шахтер" "от него избавился.
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piligrim1986
1534427359
и типа купить у него траоре?))))
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Yev
1534427492
Где ж ты, рыба -моя, раньше был такой умный, сейчас уже поздно, будем перевоспитывать.
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Т34
1534430015
С первых дней перехода Адриано в Спартак, Селюк изливает на него целые ведра помоев. Адриано заиграл и этот тип засунул язык в одно место. И вот появился новый повод плеснуть желчью. Так подумать, ну какое тебе дело до Спартака? Занимайся своими "супер" игроками, впаривай этот хлам кому получится, но нет, надо везде всунуть свой нос. И я не помню ни одного положительного комментария, который сорвался бы с его языка, о ком бы он ни говорил. Какой-то моральный урод, без "царя в голове".
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84aivengo
1534430704
на свою зарплату он не тянет априори... один из минусов в бюджете...
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oyabun
1534432500
В прошлом сезоне на Адриано все молились, когда он исправно забивал за Спартак, в то время как Зе постоянно мучался какими то болячками. По нескольким играм старта нового сезона судить нельзя. Иначе тогда вообще пол команды выгонять придется. В том числе и очень слабо играющих сейчас Промеса и Фернандо. А играть за них выйдет Селюк ))
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Полная Канистра
1534436995
да иди ты...…. задолбал уже
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ajax707
1534437010
гнать обоих и луиса адриано и зе луиша
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OfaZavr
1534440033
так и знал что он уцепиться после этого удаления Адриано и сказанет какую-нибудь гадость. обойдемся без таких советчиков.
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zigbert
1534481763
Без твоих нравоучений как нибудь обойдемся.
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