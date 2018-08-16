Слуцкий: «При всем моем желании видеть в «Витессе» россиян, это почти невозможно. В РПЛ они получают принципиально иные деньги»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что российские игроки не поедут в его команду из-за небольших зарплат. При этом специалист отметил, что хотел бы видеть своих соотечественников в голландском клубе.

«Караваев скорее исключение из правил. Он давно играет в Европе, свободно говорит на английском языке. Он абсолютно спокойно себя чувствует во всех бытовых вопросах, которые тут существуют. Это особый пример человека адаптированного, поигравшего в Европе. Он готов играть за ту зарплату, которая есть в «Витессе», говорит на языке, не имеет проблем в быту. Если посмотреть на наших футболистов, это большая редкость.

При всем моем большом желании видеть соотечественников в команде, это почти невозможно. Поскольку те игроки, которые могли бы усилить «Витесс», просто получают в России принципиально иные деньги, в разы. А те, кто готов прийти в «Витесс», вряд ли подходят по качеству», – сказа Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».