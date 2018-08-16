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  • Слуцкий: «При всем моем желании видеть в «Витессе» россиян, это почти невозможно. В РПЛ они получают принципиально иные деньги»

Слуцкий: «При всем моем желании видеть в «Витессе» россиян, это почти невозможно. В РПЛ они получают принципиально иные деньги»

16 августа 2018, 13:32
25

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что российские игроки не поедут в его команду из-за небольших зарплат. При этом специалист отметил, что хотел бы видеть своих соотечественников в голландском клубе.

«Караваев скорее исключение из правил. Он давно играет в Европе, свободно говорит на английском языке. Он абсолютно спокойно себя чувствует во всех бытовых вопросах, которые тут существуют. Это особый пример человека адаптированного, поигравшего в Европе. Он готов играть за ту зарплату, которая есть в «Витессе», говорит на языке, не имеет проблем в быту. Если посмотреть на наших футболистов, это большая редкость.

При всем моем большом желании видеть соотечественников в команде, это почти невозможно. Поскольку те игроки, которые могли бы усилить «Витесс», просто получают в России принципиально иные деньги, в разы. А те, кто готов прийти в «Витесс», вряд ли подходят по качеству», – сказа Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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vladik12
1534415830
Объясните, почему в РПЛ платят больше, чем в Европе? У нас что, страна богаче? Судя по количеству умирающих клубов, мы бедствуем. Но все равно футболеры получают мильоны.
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Миша13
1534415853
Спасибо лимиту и Мудиле,футболисты получают тупо за паспорт..
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x-x-x-x-x
1534418907
а депутаты получают тоже от 320 000 в месяц. Это страна идущая в пропасть и содержащая всего лишь 2% а 98% бедствуют
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VikNMar
1534419523
Ну и .... это говорит только о том в РПЛ платят ни за что , а потом просят помочь клубам спастись от банкротства .
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KalterJax
1534419762
Про потолок зарплат я уже говорил! нужно делать его для молодых футболистов ниже чем в Европе! тогда у них будет стимул уезжать и зарабатывать больше!
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zigbert
1534420731
Откровенно говоря "зажрались".
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sined1951
1534420991
Вот уехал Караваев уже давно, вроде-бы играет в неплохом чемпионате, а где прогресс? Если бы прогрессировал, то давно бы пригласили в хорошую команду РПЛ. С подачи недалеких журналистов у нас стало бытовать мнение, что если молодые футболисты поедут играть за рубеж, то будут сильно прогрессировать. Во-первых их там никто не ждет, а во-вторых все зависит от уровня мастерства и умения, приобретенных в детских футбольных школах. Если с этим плохо, то никакая заграница нам не поможет.
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омск55
1534427388
Прав Слуцкий наши хотят много денег
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m40
1534433557
В Голландии простые работяги получают принципиально иные деньги чем в России. В этом и сюр ситуации.
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OfaZavr
1534437278
верно говорит хотя думаю и у нас найдутся игроки которые очень хотят поиграть в Европе и готовы даже потерять ради этого в зарплате но таких конечно же не много.
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