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    Слуцкий: «При всем моем желании видеть в «Витессе» россиян, это почти невозможно. В РПЛ они получают принципиально иные деньги»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что российские игроки не поедут в его команду из-за небольших зарплат. При этом специалист отметил, что хотел бы видеть своих соотечественников в голландском клубе.

    «Караваев скорее исключение из правил. Он давно играет в Европе, свободно говорит на английском языке. Он абсолютно спокойно себя чувствует во всех бытовых вопросах, которые тут существуют. Это особый пример человека адаптированного, поигравшего в Европе. Он готов играть за ту зарплату, которая есть в «Витессе», говорит на языке, не имеет проблем в быту. Если посмотреть на наших футболистов, это большая редкость.

    При всем моем большом желании видеть соотечественников в команде, это почти невозможно. Поскольку те игроки, которые могли бы усилить «Витесс», просто получают в России принципиально иные деньги, в разы. А те, кто готов прийти в «Витесс», вряд ли подходят по качеству», – сказа Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 13:32
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 19:34

      верно говорит хотя думаю и у нас найдутся игроки которые очень хотят поиграть в Европе и готовы даже потерять ради этого в зарплате но таких конечно же не много.

      3
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      Рейтинг: +468

      Alemann 16 августа 2018, 19:33

      "просто получают в России принципиально иные деньги, в разы" - и играют в разы хуже.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 августа 2018, 18:32

      В Голландии простые работяги получают принципиально иные деньги чем в России. В этом и сюр ситуации.

      4
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      Рейтинг: +1236

      омск55 16 августа 2018, 16:49

      Прав Слуцкий наши хотят много денег

      5
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      Рейтинг: +597

      Krd123 16 августа 2018, 15:56

      Ну в целом прав Лёня. Надо ехать туда нашим, больше игровой практики набирать. И убирать сраный лимит, чтоб сделать мотивацию для наших кривоногих. Это система отробатаная и окаменелая годами... чтоб ее поломать, хрен знает, что должно произойти. Поэтому у черчесова была проблема с кандидатами на чм...

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 августа 2018, 15:48

      Разбаловали "длинным американским рублем"!А про качество почему Леня промолчал?Неужто у нас все прям Месси и Роналдо???

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 августа 2018, 15:41

      "не едут к нам, ******, русские фалькао к нам не поедут")

      2
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      Рейтинг: +846

      sined1951 16 августа 2018, 15:03

      Вот уехал Караваев уже давно, вроде-бы играет в неплохом чемпионате, а где прогресс? Если бы прогрессировал, то давно бы пригласили в хорошую команду РПЛ. С подачи недалеких журналистов у нас стало бытовать мнение, что если молодые футболисты поедут играть за рубеж, то будут сильно прогрессировать. Во-первых их там никто не ждет, а во-вторых все зависит от уровня мастерства и умения, приобретенных в детских футбольных школах. Если с этим плохо, то никакая заграница нам не поможет.

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > sined1951 16 августа 2018, 16:07

      Да он хорошо он играет. В Спарте хорошо играл и в витессе хорошо играет. В сборную берут по связям... тому пример Кутепов-топ)

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > sined1951 16 августа 2018, 18:56

      в сезоне 16/17 он стал лучшим игроком Спарты в сезоне, и его позвали в Локо, но Палыч забраковал. Поскольку переход казался уже решенным делом, новый тренер на него не рассчитывал, вследствие чего сезон вышел скомканным.

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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 14:58

      Откровенно говоря "зажрались".

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 августа 2018, 14:57

      Слуцкий сказал то, что он знает наверняка, потому что сам недавно "варился" в этой кухне. Правда ничего нового он не сказал. Лимит, деньги за паспорт и т.д. Мы это и сами знаем. Хотелось бы услышать "рецепт" как это преодолеть от человека, который потренировал в России, в Англии и сейчас тренирует в Голландии. Делать то что?

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