Кроос хотел уйти из сборной после ЧМ-2018. Его отговорили жена и сын

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос заявил, что жена отговорила его уходить из национальной команды. По словам футболиста, он задумался о завершении международной карьеры после неудачного выступления бундестима на чемпионате мира-2018.

«После провала на чемпионате мира в России жена первой обратилась ко мне. Она сказала: «Дорогой, ты не можешь уйти из сборной сейчас». Сын не хотел, чтобы я покидал команду. Он большой поклонник «Реала» и сборной Германии. Я не могу отказать им в их просьбе.

Я продолжу выступать за национальную команду. Впереди Евро-2020, и наша цель – выступить там намного успешнее, чем в предыдущие разы», – приводит слова Крооса Web.de.

На ЧМ-2018 сборная Германии впервые в своей истории не вышла из группы.