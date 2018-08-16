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    Кроос хотел уйти из сборной после ЧМ-2018. Его отговорили жена и сын

    Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос заявил, что жена отговорила его уходить из национальной команды. По словам футболиста, он задумался о завершении международной карьеры после неудачного выступления бундестима на чемпионате мира-2018.

    «После провала на чемпионате мира в России жена первой обратилась ко мне. Она сказала: «Дорогой, ты не можешь уйти из сборной сейчас». Сын не хотел, чтобы я покидал команду. Он большой поклонник «Реала» и сборной Германии. Я не могу отказать им в их просьбе.

    Я продолжу выступать за национальную команду. Впереди Евро-2020, и наша цель – выступить там намного успешнее, чем в предыдущие разы», – приводит слова Крооса Web.de.

    На ЧМ-2018 сборная Германии впервые в своей истории не вышла из группы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 12:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 17:27

      Вот уж кому-кому, а тебе уходить не надо.

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 16 августа 2018, 14:44

      вот че бы кто ни говорил, а Месутище хоть и талантище но тряпка...а поэтому он не рядом с месси и роналду а где то на задворках и телепается))) просрал и сразу бежать с позором. И Тони туда же. Мужики, где ваш спортивный дух и сила характера...вот поэтому и не бывать вам великими

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 16 августа 2018, 14:09

      У Тони в семье настоящая дисциплина..по-немецки,один за всех и все за одного!!!

      0
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 16 августа 2018, 13:40

      Что за мода стала? Если что то не получилось, херово сыграли, сразу уйти хотят... Тряпки...

      4
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > uS_Number oNe 16 августа 2018, 14:42

      точно уж мода....один идиот начал и другие подхватили...при всем уважении к этим двум футболистам....ну не мужики они

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 августа 2018, 13:16

      Не отчаивайся, Тони, всё будет zo gut!

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