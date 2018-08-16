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  • Кроос хотел уйти из сборной после ЧМ-2018. Его отговорили жена и сын

Кроос хотел уйти из сборной после ЧМ-2018. Его отговорили жена и сын

16 августа 2018, 12:59
6

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос заявил, что жена отговорила его уходить из национальной команды. По словам футболиста, он задумался о завершении международной карьеры после неудачного выступления бундестима на чемпионате мира-2018.

«После провала на чемпионате мира в России жена первой обратилась ко мне. Она сказала: «Дорогой, ты не можешь уйти из сборной сейчас». Сын не хотел, чтобы я покидал команду. Он большой поклонник «Реала» и сборной Германии. Я не могу отказать им в их просьбе.

Я продолжу выступать за национальную команду. Впереди Евро-2020, и наша цель – выступить там намного успешнее, чем в предыдущие разы», – приводит слова Крооса Web.de.

На ЧМ-2018 сборная Германии впервые в своей истории не вышла из группы.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Испания. Примера Германия Реал Кроос Тони
Комментарии (6)
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zatonn
1534414575
Не отчаивайся, Тони, всё будет zo gut!
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uS_Number oNe
1534416003
Что за мода стала? Если что то не получилось, херово сыграли, сразу уйти хотят... Тряпки...
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koli4ka
1534417752
У Тони в семье настоящая дисциплина..по-немецки,один за всех и все за одного!!!
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Мария Мария
1534419863
вот че бы кто ни говорил, а Месутище хоть и талантище но тряпка...а поэтому он не рядом с месси и роналду а где то на задворках и телепается))) просрал и сразу бежать с позором. И Тони туда же. Мужики, где ваш спортивный дух и сила характера...вот поэтому и не бывать вам великими
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Cules2013
1534429626
Вот уж кому-кому, а тебе уходить не надо.
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