«Бавария» заинтересована в защитнике «Тоттенхэма» Алдервейрелде

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

29-летний футболист входит в трансферные интересы «Баварии». В «Тоттенхэме» ждут официального предложения от немецкого клуба, футболисту не намерены препятствовать переходу.

Действующий контракт бельгийца рассчитан до лета 2019 года. В нем есть опция по выкупу, которая составит порядка 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник провел в чемпионате Англии 30 матчей, в которых забил один гол. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал контракт с «МЮ» о продаже Алдервейрелда.