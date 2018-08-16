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    «Бавария» заинтересована в защитнике «Тоттенхэма» Алдервейрелде

    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

    29-летний футболист входит в трансферные интересы «Баварии». В «Тоттенхэме» ждут официального предложения от немецкого клуба, футболисту не намерены препятствовать переходу.

    Действующий контракт бельгийца рассчитан до лета 2019 года. В нем есть опция по выкупу, которая составит порядка 28 миллионов евро.

    В прошлом сезоне защитник провел в чемпионате Англии 30 матчей, в которых забил один гол. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал контракт с «МЮ» о продаже Алдервейрелда.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.08.2018 11:41
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