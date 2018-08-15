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  • Член судейского комитета Бутенко: «Луис Адриано не отличается высоким уровнем культуры и интеллекта»

Член судейского комитета Бутенко: «Луис Адриано не отличается высоким уровнем культуры и интеллекта»

15 августа 2018, 23:55
10

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал удаление форварда «Спартака» Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

«Мне сложно говорить о внутреннем мире Адриано, потому что этот внутренний мир, на мой взгляд, не отличается высоким уровнем профессиональной культуры и интеллекта.

У профессионального игрока культура проявляется в его действиях, в реализации общекомандной задачи, а Адриано, допустив глупость, подставил всю команду и тем самым лишил наших болельщиков возможности смотреть Лигу чемпионов», – сказал функционер.

Адриано будет оштрафован.

Этот момент добил «Спартак»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (10)
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Леший88
1534367293
от него не убудет. Это как сердюкова на 500 рублей оштрафовали))
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Yev
1534368026
Ну наверное переходить на личное оскорбления допустимо мне, но не официальному представителю СК РФС. Хотя Адриано конечно балбес.
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Т34
1534369947
Да уж, Бутенко вывернул наизнанку свою культуру и интеллект! Одним словом - функционер. И вот такие интеллектуалы у нас в судейском комитете, сплошные члены...
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RotBerg
1534385753
Ну прошли бы ПАОК, Бенфика бы нагнула
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ДСА
1534387109
Сказал бы прямо: дебил, а то говорит витиевато.
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Кинстифа
1534395005
Адриано на себя играет, он же говорил, что за баблом приехал, а подставит он команду или нет... судя по последней игре ему пох...
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SPARTAK 85
1534395074
Надо прямо и трезво смотреть на вещи. Спартак не уровень ЛЧ. Если первый год при карере Спартак играл в высокий прессинг и быстрые контратаки, то сейчас вообще не понятно во что играет. Нет креативного игрока, точнее есть Хани но он не подходит под схему игры Спартака и карера не хочет под него поменять эту схему. Хани сидит Роша тоже тогда когда надо спасать матч. Зато Адриано который не в форме выходит. Как то грустно все это.
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paracetamol
1534395700
Гы, Бутенка проснулся... И как заговорил, ну прям как Цицерон, мля...
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zigbert
1534398869
От члена ск РФС Бутенко хотелось бы услышать разъяснений по эпизоду "удаления"Адриано а не о его внутреннем мире.
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OfaZavr
1534405707
члену комитета вообще не пристало так отзываться о каком либо игроке. многим игрокам и тренерам может тоже хочется о людях из комитета такое сказать но они держат свое мнение при себе а то ведь еще и сразу санкции прилетят, а эти смеют позволять себе.
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