Член судейского комитета Бутенко: «Луис Адриано не отличается высоким уровнем культуры и интеллекта»

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал удаление форварда «Спартака» Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

«Мне сложно говорить о внутреннем мире Адриано, потому что этот внутренний мир, на мой взгляд, не отличается высоким уровнем профессиональной культуры и интеллекта.

У профессионального игрока культура проявляется в его действиях, в реализации общекомандной задачи, а Адриано, допустив глупость, подставил всю команду и тем самым лишил наших болельщиков возможности смотреть Лигу чемпионов», – сказал функционер.

Адриано будет оштрафован.

Этот момент добил «Спартак»