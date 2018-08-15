Член судейского комитета Бутенко: «Луис Адриано не отличается высоким уровнем культуры и интеллекта»

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал удаление форварда «Спартака» Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).
«Мне сложно говорить о внутреннем мире Адриано, потому что этот внутренний мир, на мой взгляд, не отличается высоким уровнем профессиональной культуры и интеллекта.
У профессионального игрока культура проявляется в его действиях, в реализации общекомандной задачи, а Адриано, допустив глупость, подставил всю команду и тем самым лишил наших болельщиков возможности смотреть Лигу чемпионов», – сказал функционер.
Адриано будет оштрафован.
Источник: «Советский спорт»