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    Член судейского комитета Бутенко: «Луис Адриано не отличается высоким уровнем культуры и интеллекта»

    Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал удаление форварда «Спартака» Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

    «Мне сложно говорить о внутреннем мире Адриано, потому что этот внутренний мир, на мой взгляд, не отличается высоким уровнем профессиональной культуры и интеллекта.

    У профессионального игрока культура проявляется в его действиях, в реализации общекомандной задачи, а Адриано, допустив глупость, подставил всю команду и тем самым лишил наших болельщиков возможности смотреть Лигу чемпионов», – сказал функционер.

    Адриано будет оштрафован.

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: «Советский спорт»

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    15.08.2018 23:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 10:48

      члену комитета вообще не пристало так отзываться о каком либо игроке. многим игрокам и тренерам может тоже хочется о людях из комитета такое сказать но они держат свое мнение при себе а то ведь еще и сразу санкции прилетят, а эти смеют позволять себе.

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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 08:54

      От члена ск РФС Бутенко хотелось бы услышать разъяснений по эпизоду "удаления"Адриано а не о его внутреннем мире.

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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 16 августа 2018, 08:01

      Гы, Бутенка проснулся... И как заговорил, ну прям как Цицерон, мля...

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 16 августа 2018, 07:51

      Надо прямо и трезво смотреть на вещи. Спартак не уровень ЛЧ. Если первый год при карере Спартак играл в высокий прессинг и быстрые контратаки, то сейчас вообще не понятно во что играет. Нет креативного игрока, точнее есть Хани но он не подходит под схему игры Спартака и карера не хочет под него поменять эту схему. Хани сидит Роша тоже тогда когда надо спасать матч. Зато Адриано который не в форме выходит. Как то грустно все это.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 16 августа 2018, 07:50

      Адриано на себя играет, он же говорил, что за баблом приехал, а подставит он команду или нет...
      судя по последней игре ему пох...

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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 августа 2018, 05:38

      Сказал бы прямо: дебил, а то говорит витиевато.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 16 августа 2018, 05:15

      Ну прошли бы ПАОК, Бенфика бы нагнула

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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 августа 2018, 00:52

      Да уж, Бутенко вывернул наизнанку свою культуру и интеллект! Одним словом - функционер. И вот такие интеллектуалы у нас в судейском комитете, сплошные члены...

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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 августа 2018, 00:20

      Ну наверное переходить на личное оскорбления допустимо мне, но не официальному представителю СК РФС. Хотя Адриано конечно балбес.

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      Рейтинг: +222

      Леший88 16 августа 2018, 00:08

      от него не убудет. Это как сердюкова на 500 рублей оштрафовали))

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