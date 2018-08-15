Нобоа: «Шансы в матче с минским «Динамо» есть. Все будет хорошо»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

«Если думать, что нет шансов – лучше не играть. Шансы есть. Будем стараться: бегать, бороться. Надо постараться не пропустить. Все будет хорошо.

Все привыкли играть по графику через 3-4 дня. Никаких проблем с этим нет. Все, кто выйдут на поле, будут готовы на сто процентов.

Без болельщиков будет сложно. Это наш 12-й игрок. Но нам надо выиграть – без разницы как», – сказал Нобоа.

В первом матче «Зенит» проиграл со счетом 0:4. Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.