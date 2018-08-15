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    Нобоа: «Шансы в матче с минским «Динамо» есть. Все будет хорошо»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

    «Если думать, что нет шансов – лучше не играть. Шансы есть. Будем стараться: бегать, бороться. Надо постараться не пропустить. Все будет хорошо.

    Все привыкли играть по графику через 3-4 дня. Никаких проблем с этим нет. Все, кто выйдут на поле, будут готовы на сто процентов.

    Без болельщиков будет сложно. Это наш 12-й игрок. Но нам надо выиграть – без разницы как», – сказал Нобоа.

    В первом матче «Зенит» проиграл со счетом 0:4. Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

    Источник: Р-Спорт

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    15.08.2018 18:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 16 августа 2018, 12:55

      Штрафные бей как следует, по девяткам!

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 15 августа 2018, 22:15

      Надо просто забить 5 и при этом ни чего не пропустить

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 августа 2018, 21:49

      Все шансы вы просрали в Минске, мечтатель. Ваши 100% это может быть родить один гол и обязательно! пропустить в свои.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 августа 2018, 20:07

      С Маккаби с 0-3 за 15 минут отскочили 4-3,нужен подвиг,всё как мы любим)

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 15 августа 2018, 19:11

      что бы потом не отвечать за сказанное...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 18:48

      вот когда лучше не раскрывать рот а просто помолчать

      2
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