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    Саввиди: «Мы сломали характер «Спартака». Красно-белые получили по заслугам»

    Владелец ПАОКа Иван Саввиди дал комментарий после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0). Дальше прошли греки.

    «Думаю, мы сломали характер «Спартака». При сорока тысячах болельщиков он должен был играть иначе. Не скажу, что всегда болел против него. Но в советские времена я был большим поклонником киевского «Динамо».

    Сегодня «Спартак» получил по заслугам. Он очень некрасиво поступил после первой игры. Начали грязью обливать. Это не «Спартак»? Но «Спартак» поддержал эту идею», – считает Саввиди.

    Россияне сыграют в группе Лиги Европы.

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: Sport24

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    15.08.2018 00:13
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 августа 2018, 18:39

      Даже блатной грузин, наворовавший в России и спускающий всё в Европе, не в силах сломать характер Спартака! А по поводу красиво или нет, так спроси у своих пьяных или обкуренных болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 августа 2018, 08:31

      Нашёл чем хвастаться...обыграйте нормальный клуб а не цирк Спартак...

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2018, 08:16

      Он со стволом за пазухой интервью давал?Или под подушкой в номере забыл?Хотя нет,разве такие забывают! Даже на игру с собой берёт.))

      0
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 15 августа 2018, 06:50

      В советские времена и я был болельщиком Киевского Динамо. Но это было так давно...
      А сегодня Спартак просто недостоин играть в ЛЧ.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Kollljan 15 августа 2018, 09:35

      ПАОК это и доказал.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 августа 2018, 04:15

      а ле 4 раунда нет ? раз спартак в группу попал чет я вообще не чего не понимаю

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 августа 2018, 02:12

      Победителей не судят. Но всё-же надо вести себя достойно в отношении проигравших, а не как шавка которая укусила слона убежала за угол и от туда тявкает. Спартак вылетел и их сейчас ЛЧ уже не волнует, а вот ПАОК может и обложатся в дальнейшем. Странные люди, в место того что-бы радоваться они злорадствуют - удел убогих.

      9
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > woyser 15 августа 2018, 07:56

      Полностью согласен!

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 августа 2018, 01:28

      Вы биографию в Википедии почитайте. Человек времени. Биография на раз два.
      "Жегловы" тогда расслабились.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > Diter Bolen 15 августа 2018, 09:18

      он хотя бы тут, хотя бы работает внутри отечественного бренда. и не строит из себя

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 15 августа 2018, 01:06

      Что он так раскукарекался???А что Федун гоФФна в рот набрал???

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Вот оно чё Михалыч 15 августа 2018, 01:27

      Петух у тебя на аве.И это факт.Баклажан подвел команду.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Вот оно чё Михалыч 15 августа 2018, 21:52

      Так ты еще и читать не умеешь ущербный...Про баклажана для тебя написал.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > mutabor0992 16 августа 2018, 11:13

      неужели ему надо что то говорить всегда? не проще сейчас просто спокойно принять это поражение и идти дальше. ЛЕ в целом не плохой турнир и конкуренция там не меньше.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Вот оно чё Михалыч 16 августа 2018, 15:39

      Срать мне на мир!И на тебя, любителя баклажанов!!А у нас петухов гнобят!!!гы гы

      0
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 15 августа 2018, 00:34

      значит, вы по своим заслугам ещё получите

      8
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Fancyfall 15 августа 2018, 07:58

      Думаю Бенфика им настучит и греческое эго сразу упадёт!

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 августа 2018, 00:26

      Сломали характер?))))
      Спартак играл аккуратно, лишь бы не задеть ваших девок.
      Вот только Адриано не знал, что в России девок трогать нельзя.

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