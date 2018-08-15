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  • Саввиди: «Мы сломали характер «Спартака». Красно-белые получили по заслугам»

Саввиди: «Мы сломали характер «Спартака». Красно-белые получили по заслугам»

15 августа 2018, 00:13
22

Владелец ПАОКа Иван Саввиди дал комментарий после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0). Дальше прошли греки.

«Думаю, мы сломали характер «Спартака». При сорока тысячах болельщиков он должен был играть иначе. Не скажу, что всегда болел против него. Но в советские времена я был большим поклонником киевского «Динамо».

Сегодня «Спартак» получил по заслугам. Он очень некрасиво поступил после первой игры. Начали грязью обливать. Это не «Спартак»? Но «Спартак» поддержал эту идею», – считает Саввиди.

Россияне сыграют в группе Лиги Европы.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК
Комментарии (22)
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Yev
1534281561
Остапа понесло. Очнись жалкий представитель великого народа. Надеюсь вам напихают во все дыхательные скоро.
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Project Бабангида
1534281805
я теперь понимаю почему мадам Вермблум не хотела переезжать в грецию - там псих больные свободно передвигаются по улицам, дают интервью журналистам, и даже владеют футбольным клубом
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GermanVo
1534281819
Идиот какой-то
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Владислав Vlad
1534281980
Сломали характер?)))) Спартак играл аккуратно, лишь бы не задеть ваших девок. Вот только Адриано не знал, что в России девок трогать нельзя.
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Fancyfall
1534282463
значит, вы по своим заслугам ещё получите
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woyser
1534288374
Победителей не судят. Но всё-же надо вести себя достойно в отношении проигравших, а не как шавка которая укусила слона убежала за угол и от туда тявкает. Спартак вылетел и их сейчас ЛЧ уже не волнует, а вот ПАОК может и обложатся в дальнейшем. Странные люди, в место того что-бы радоваться они злорадствуют - удел убогих.
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anri1703
1534295742
а ле 4 раунда нет ? раз спартак в группу попал чет я вообще не чего не понимаю
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Kollljan
1534305001
В советские времена и я был болельщиком Киевского Динамо. Но это было так давно... А сегодня Спартак просто недостоин играть в ЛЧ.
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Всем привет, я тут время
1534311118
Нашёл чем хвастаться...обыграйте нормальный клуб а не цирк Спартак...
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мы_не_рабы
1534347568
Даже блатной грузин, наворовавший в России и спускающий всё в Европе, не в силах сломать характер Спартака! А по поводу красиво или нет, так спроси у своих пьяных или обкуренных болельщиков.
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