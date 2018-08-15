Саввиди: «Мы сломали характер «Спартака». Красно-белые получили по заслугам»

Владелец ПАОКа Иван Саввиди дал комментарий после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0). Дальше прошли греки.

«Думаю, мы сломали характер «Спартака». При сорока тысячах болельщиков он должен был играть иначе. Не скажу, что всегда болел против него. Но в советские времена я был большим поклонником киевского «Динамо».

Сегодня «Спартак» получил по заслугам. Он очень некрасиво поступил после первой игры. Начали грязью обливать. Это не «Спартак»? Но «Спартак» поддержал эту идею», – считает Саввиди.

Россияне сыграют в группе Лиги Европы.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

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