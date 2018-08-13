«Динамо» попросило РФС дисквалифицировать Ташаева из-за трансфера в «Спартак»

Руководство «Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать экс-полузащитника команды Александра Ташаева, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Бело-голубые считают, что 24-летний футболист не имел права расторгать контракт с клубом.

Помимо этого, «Динамо» намерено вернуть в казну клуба 400 тысяч евро подъемных, которые были выплачены хавбеку. В московском клубе уверены, что игрок получил эти деньги незаконно. По словам руководства «Динамо», подъемные выплачиваются, когда футболист переезжает из одного города в другой. Ташаев же, заключая контракт с бело-голубыми, жил в Москве и никуда не переезжал.

В начале июля Ташаев расторг соглашение с «Динамо», выплатив сумму отступных 1,5 миллиона евро, после чего подписал контракт со «Спартаком».