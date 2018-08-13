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  • «Динамо» попросило РФС дисквалифицировать Ташаева из-за трансфера в «Спартак»

«Динамо» попросило РФС дисквалифицировать Ташаева из-за трансфера в «Спартак»

13 августа 2018, 13:13
31

Руководство «Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать экс-полузащитника команды Александра Ташаева, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Бело-голубые считают, что 24-летний футболист не имел права расторгать контракт с клубом.

Помимо этого, «Динамо» намерено вернуть в казну клуба 400 тысяч евро подъемных, которые были выплачены хавбеку. В московском клубе уверены, что игрок получил эти деньги незаконно. По словам руководства «Динамо», подъемные выплачиваются, когда футболист переезжает из одного города в другой. Ташаев же, заключая контракт с бело-голубыми, жил в Москве и никуда не переезжал.

В начале июля Ташаев расторг соглашение с «Динамо», выплатив сумму отступных 1,5 миллиона евро, после чего подписал контракт со «Спартаком».

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (31)
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xColaz
1534155713
Просто смех) Наверное как с Погребняком хотят - довы*бываются и сами в итоге заплатят
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KOLBIS
1534156475
Напоминает молодого человека,который после расставания со своей девушкой,попросил вернуть ему все его подарки...
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Кинстифа
1534157582
Руководство Динамо снова облажалось. а виноваты все. кроме них....
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Spiridonovich
1534159074
Для чего Динамо возвращалось из ФНЛ? Без них хватает мусора и грязи в премьер лиге. Решили добавить свою посильную лепту.Что касается не законно выданных поъъёмных, необходимо вычесть эти деньги из зарплаты бухгалтера и директора клуба.
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mialkov
1534159506
Крохоборы! Теперь не удивлен почему из Динамо сбежал Ташаев...
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GoldPlayFIFARus9
1534159572
Фига себе, подъёмные 400 тысяч евро за то,что переехал в другой город. Я готов переехать в Мухосранск на несколько лет за эти подъёмные.. Куда обращаться?
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Т34
1534161846
Никогда не думал, что Динамо станет такой помойкой. И дело даже не в Ташаеве, человек имеет право сам решать где ему жить, где работать, он не находится в рабстве и не отбывает тюремное заключение. И контракт не является документом о пожизненной привязанности к какому-то клубу. Дерганье руководства Динамо не поддается здравому смыслу. Почему только дисквалифицировать? Может вообще отстранить от футбола пожизненно, за отказ играть в их "конторе"? Да, явно не хватает Лаврентия Павловича...
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Shotlandets86
1534166443
Правильно, гнобить Шлюшаева до победного, пусть карьеру заканчивает.)))
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andrebest4
1534170750
просто он их обломал..они хотели впарить его подороже а контракт им подпортил планы..вот и воют теперь. сами идиоты но как всегда виноват игрок
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OfaZavr
1534174489
странны эти попытки Динамо все еще никак не успокоятся. как сказал сам Ташаев он все сделал по закону, так что посмотрим чем эта история в итоге кончиться. сами при составления контракта облажались но ищут виноватых.
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