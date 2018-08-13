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    «Динамо» попросило РФС дисквалифицировать Ташаева из-за трансфера в «Спартак»

    Руководство «Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать экс-полузащитника команды Александра Ташаева, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Бело-голубые считают, что 24-летний футболист не имел права расторгать контракт с клубом.

    Помимо этого, «Динамо» намерено вернуть в казну клуба 400 тысяч евро подъемных, которые были выплачены хавбеку. В московском клубе уверены, что игрок получил эти деньги незаконно. По словам руководства «Динамо», подъемные выплачиваются, когда футболист переезжает из одного города в другой. Ташаев же, заключая контракт с бело-голубыми, жил в Москве и никуда не переезжал.

    В начале июля Ташаев расторг соглашение с «Динамо», выплатив сумму отступных 1,5 миллиона евро, после чего подписал контракт со «Спартаком».

    Источник: Telegram

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    13.08.2018 13:13
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 14 августа 2018, 08:48

      Главная задача не дать спокойно жить.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 21:35

      Менеджмент и юристы " Динамо" просто поражают своей безграмотностью и тупостью. Все суды и споры с футболистами проигрывают, ибо их позиция и доводы далеки юриспруденции и сложившейся практики. Подъёмные выплачивают футболистам не при переезде из одного города в другой, а только за то, что игрок команды решил продлить контракт и остаться в клубе.

      2
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      Рейтинг: +412

      Eds 13 августа 2018, 20:11

      Может быть им снова вернуться в первую лигу? Не копайте другим яму, иначе сам упадёшь в неё...

      1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 13 августа 2018, 19:17

      Да очень печально за руководство Динамо!!! Так нельзя себя вести..

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 18:56

      Ага ,заплатил Динамо 1,5 миллиона евро и еще 400тыс. на мелкие расходы. Аппетиты Динамо растут.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:34

      странны эти попытки Динамо все еще никак не успокоятся. как сказал сам Ташаев он все сделал по закону, так что посмотрим чем эта история в итоге кончиться. сами при составления контракта облажались но ищут виноватых.

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 13 августа 2018, 17:32

      просто он их обломал..они хотели впарить его подороже а контракт им подпортил планы..вот и воют теперь. сами идиоты но как всегда виноват игрок

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 августа 2018, 17:06

      Если Ташаев жил в Москве и никуда не переезжал, то почему Динамо
      заплатило подъёмные на переезд в другой город?

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > vladimir-7 13 августа 2018, 17:32

      Динамо заплатило бонус за продление контракта. И прописало отступные, иначе зимой игрок бы ушёл БЕСПЛАТНО! Ташаев просто пошёл навстречу клубу, поскольку Спартак заплатил бы аналогичный бонус или больше. Посчитайте навар Динамо. Получается 1,1 млн. Евро. Им бы Ташаеву в ножки кланяться, что оказался порядочен и не ушёл бесплатно, а они сериал развели. Мы хотелипродолжать, развивать и прочее. Раз РФС переход разрешил шансов у Динамиков никаких. Самое смешное вернут назад от игрока 400тыс. А вернут ему 1,5 млн. Он же контракт, вроде, за свои выкупал

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Театрал 13 августа 2018, 20:11

      Так, вот в чем дело. В таком случае Динамо обнаглело.
      Желательно, чтобы Динамо пояснило и нам свои
      требования.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 августа 2018, 16:20

      Правильно, гнобить Шлюшаева до победного, пусть карьеру заканчивает.)))

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 13 августа 2018, 15:14

      в любом случае он не украл подъемные,заплатило Динамо ему...если нет такого понятия-не надо платить было. вы еще зарплату заберите ,что он у вас получал

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