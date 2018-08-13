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  • Президент «Урала» Иванов: «Есть первое очко в сезоне – уже прогресс»

Президент «Урала» Иванов: «Есть первое очко в сезоне – уже прогресс»

13 августа 2018, 07:43
8

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен тем, что его команда снова пропустила в концовке встрече, упустив победу над «Динамо» в матче третьего тура РПЛ.

«Досадно, что опять пропускаем в концовке встреч – это наша проблема в первых матчах сезона.

При этом качество игры для начала чемпионата в целом удовлетворительное – видно, какой футбол хочет видеть в исполнении команды новый главный тренер и что футболисты его требования понимают. Но эти неудачи в концовках многие усилия сводят на нет.

Впрочем, есть первое очко в сезоне – уже прогресс. Уверен, в дальнейшем «Урал» наберет ход», – считает Иванов.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Динамо» завершился со счетом 1:1.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Динамо Иванов Григорий
Комментарии (8)
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bset
1534136641
Ха, лохи. У нас уже два очка есть!
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Рубик Докоян
1534137483
Кто-то очки со старта считает. Одни радуются, а другие огорчаются. Но в мае 2019г. будет ясно кому в какой лиге маяться...
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ROSTOV SUPER
1534138451
Гриша , пора наводить шорох !
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Берёза В.
1534139400
Очко взять, хорошее дело
Ответить
OfaZavr
1534146704
одно очко конечно прогресс но их должно быть гораздо больше, все из-за пока неустраненных причин по которым пропускает команда в концовках.
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zigbert
1534146892
Никто не хочет раздавать очки и начало чемпионата это подтверждает.
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prezent2017
1534151595
Меняй тренера, начальник. В прошлом году в первой пятерке шли.
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Marsovich1881
1534214233
Че ты нам зачесываешь. Ты кого лечишь?
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