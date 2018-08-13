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    Президент «Урала» Иванов: «Есть первое очко в сезоне – уже прогресс»

    Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен тем, что его команда снова пропустила в концовке встрече, упустив победу над «Динамо» в матче третьего тура РПЛ.

    «Досадно, что опять пропускаем в концовке встреч – это наша проблема в первых матчах сезона.

    При этом качество игры для начала чемпионата в целом удовлетворительное – видно, какой футбол хочет видеть в исполнении команды новый главный тренер и что футболисты его требования понимают. Но эти неудачи в концовках многие усилия сводят на нет.

    Впрочем, есть первое очко в сезоне – уже прогресс. Уверен, в дальнейшем «Урал» наберет ход», – считает Иванов.

    Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Динамо» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Известия

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    13.08.2018 07:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 14 августа 2018, 05:37

      Че ты нам зачесываешь. Ты кого лечишь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2018, 12:13

      Меняй тренера, начальник. В прошлом году в первой пятерке шли.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 10:54

      Никто не хочет раздавать очки и начало чемпионата это подтверждает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 10:51

      одно очко конечно прогресс но их должно быть гораздо больше, все из-за пока неустраненных причин по которым пропускает команда в концовках.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 13 августа 2018, 08:50

      Очко взять, хорошее дело

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 13 августа 2018, 08:34

      Гриша , пора наводить шорох !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 08:18

      Кто-то очки со старта считает. Одни радуются, а другие огорчаются. Но в мае 2019г. будет ясно кому в какой лиге маяться...

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 августа 2018, 08:04

      Ха, лохи. У нас уже два очка есть!

      1
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