Президент «Урала» Иванов: «Есть первое очко в сезоне – уже прогресс»

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен тем, что его команда снова пропустила в концовке встрече, упустив победу над «Динамо» в матче третьего тура РПЛ.

«Досадно, что опять пропускаем в концовке встреч – это наша проблема в первых матчах сезона.

При этом качество игры для начала чемпионата в целом удовлетворительное – видно, какой футбол хочет видеть в исполнении команды новый главный тренер и что футболисты его требования понимают. Но эти неудачи в концовках многие усилия сводят на нет.

Впрочем, есть первое очко в сезоне – уже прогресс. Уверен, в дальнейшем «Урал» наберет ход», – считает Иванов.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Динамо» завершился со счетом 1:1.