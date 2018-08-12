Эмери: «Поражение от «Манчестер Сити»? На протяжении 90 минут мы становились все лучше и лучше»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:2).

«Результат матча – 0:2, но я думаю, на протяжении 90 минут мы становились все лучше и лучше.

В первом тайме мы не играли, как хотели. В перерыве мы говорили об ответственности, которую нужно брать на себя. Мы хотели комбинировать с мячом и ломать их линии. Думаю, во втором тайме мы играли ближе к этому.

Хотели показать свою игру, но мы не могли подарить болельщикам победу в игре с «Манчестер Сити», – сказал Эмери.

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