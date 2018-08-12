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    Эмери: «Поражение от «Манчестер Сити»? На протяжении 90 минут мы становились все лучше и лучше»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:2).

    «Результат матча – 0:2, но я думаю, на протяжении 90 минут мы становились все лучше и лучше.

    В первом тайме мы не играли, как хотели. В перерыве мы говорили об ответственности, которую нужно брать на себя. Мы хотели комбинировать с мячом и ломать их линии. Думаю, во втором тайме мы играли ближе к этому.

    Хотели показать свою игру, но мы не могли подарить болельщикам победу в игре с «Манчестер Сити», – сказал Эмери.

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    Источник: BBC

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    12.08.2018 21:12
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 13 августа 2018, 09:07

      Где-то я это уже слышал. Причем последние 12 лет

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 августа 2018, 07:23

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