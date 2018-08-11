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    РПЛ. «Ростов» проиграл «Крыльям Советов», Соболев забил гол

    «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Александр Соболев.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Соболев, 45+2.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон (Алиев, 42), Ткачук (Тихонов, 90+2), Башкиров, Чочиев (Ланин, 82), Яковлев, Соболев.

    Предупреждение: Гацкан, 49 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 23:26
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 августа 2018, 12:51

      Вот это нежданчик! Чемпионат РПЛ будет очень неординарным в этом году.

      P.S. Наверное, Крыльям воздалось за игру с Оренбургом, где Орен забил всё, что имел при преимуществе Крыльев.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 11:21

      Ростов просто недооценил КС.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 10:48

      Андрея Тихонова и Крылья с победой!

      6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2018, 10:31

      Очень жаль!....домашний матч надо было выигрывать.....

      1
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 12 августа 2018, 06:36

      что вы волнуетесь заказная игра и бабосы пришли по назначению я думаю там москвичи тоже вкупились чтобы ростов не отпустить ростов в этом сезоне бабла накосит москвичи все мёртвые а команды типа крыльев ваще ниочём делать бабки мы умеем

      0
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      Рейтинг: +66

      Rad Meat 12 августа 2018, 01:18

      Ростов играл на загляденья... Счёт не по игре

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 августа 2018, 00:03

      Букмекеры довольны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      nefar1on 11 августа 2018, 23:42

      тихонов окуел от гола)

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 23:38

      Очень неожиданный результат.
      Самарцы на поле практически умирали.

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 11 августа 2018, 23:39

      Вот ТАК НУЖНО БИТЬСЯ НА ПОЛЕ, а не как наши с Анжи... (((

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 11 августа 2018, 23:41

      Согласен.
      Есть небольшое уточнение.Крылья играли против играющей команды.Мы играли против закрытой.Хотя если бы побольше агрессии и удачи, сломали бы Анжи ещё в первом тайме.

      5
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 11 августа 2018, 23:46

      У меня в связи с твоим уточнением, на него есть тоже небольшое уточнение: "Крылья сегодня ИГРАЛИ, КАК МОГЛИ, в отличие от Спартака в последних трёх матчах".

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > derrik2000 11 августа 2018, 23:46

      Я практически уверен , что если бы на месте Ростова был Спартак и не выиграл бы , ты сказал бы по другому , примерно так : " за.... ал этот автобус " !

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      derrik2000 > ROSTOV SUPER 11 августа 2018, 23:47

      Ты почитай МОИ (и не только мои) комментарии после матча Спартак-Анжи, тогда, может быть, и извинишься за свои слова.

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > derrik2000 11 августа 2018, 23:57

      Ты для начала почитай внимательно мой коммент , Спартак в отличие от Ростова хоть тухленько , но выиграл , а если твоя команда получила три очка , пусть и не убедительных , то конечно за плохую игру ее и покритиковать можно , главное результат ! Почувствуй разницу !

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      derrik2000 > ROSTOV SUPER 12 августа 2018, 00:01

      Меня, например, такой "результат", как в матче с Анжи, не радует: не одной РФПЛ жив футбол. Есть ещё Европа.
      А в Европе с ТАКИМ футболом, как сегодня показал Спартак, далеко не уедешь.
      Точнее, на месте стоять будешь и вылетишь из розыгрыша кубка.
      Когда нет "ИГРЫ" и положительный результат бывает в основном случайным.
      Но есть исключения.
      ЦСКА в прошлом сезоне, например.
      Или в прошлом сезоне тот же Локомотив.

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      ROSTOV SUPER > derrik2000 12 августа 2018, 00:06

      Думаю ты лукавишь , проиграй Спартак и настроение было бы гораздо хуже !" Результат остается , игра забывается ! " В.Лобановский . А игра придет и дай Бог чтобы это произошло к Еврокубкам !

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      derrik2000 > ROSTOV SUPER 12 августа 2018, 00:11

      Это у тебя "результат остаётся, игра забывается", а мне, например, то "серебро", которое было у Спартака с Черчесом и даром бы не нужно.
      Стараюсь о том сезоне даже не вспоминать - противно.

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      ROSTOV SUPER > derrik2000 12 августа 2018, 00:16

      Это не у меня , это у мэтра футбола В.В. Лобановского , но ты похоже такого не знаешь !

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      derrik2000 > ROSTOV SUPER 12 августа 2018, 00:20

      Откуда же мне, тёмному, знать "какого-то там Лобановского".

      Кстати, К. И. Бесков был антагонистом Лобановского, а именно благодаря именно К. И. Бескову и его видению футбола МЫ, спартачи и любим Спартак!
      Спартак, который "возродился из пепла" в далёкие 70-е, а, точнее, в 1978 году.

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > derrik2000 12 августа 2018, 00:26

      Смею тебя заверить , что при СССР поклонников киевского Динамо , особенно Динамо Лобановского , было не менее чем спартачей ! И нынешние , так называемые дерби с Зенитом или между московскими клубами , это смешная пародия на Динамо Киев - Спартак Москва !

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      derrik2000 > ROSTOV SUPER 12 августа 2018, 00:34

      "нынешние , так называемые дерби с Зенитом или между московскими клубами , это смешная пародия на Динамо Киев - Спартак Москва !"

      А что, кто-то с ЭТИМ спорит?
      Я лично - нет.
      Но Динамо Киев мне нравилось только образца 1986, по-моему, года ("СТАРЫЙ" состав я смотрел даже "вживую" в Киеве в 1976 году в матче с Динамо Тбилиси, и их игра мне не нравилась).
      Это когда Лобан уже НОВЫМ составом взял Кубок кубков.
      Потом опять всё сбилось на знаменитое лобановское "50% очков в гостях, 100% - дома - это эталон".

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ROSTOV SUPER 12 августа 2018, 11:03

      Ты говоришь прописные истины.С этим спорить глупо.
      Спартак - Динамо К. или наоборот, это триумф тренерской мысли и его исполнения.

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 11 августа 2018, 23:38

      Поздравляю Андрея Тихонова с победой и ПРЕКРАСНЫМ, ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНЫМ голом Соболева!

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