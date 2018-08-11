РПЛ. «Ростов» проиграл «Крыльям Советов», Соболев забил гол

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Александр Соболев.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Соболев, 45+2.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон (Алиев, 42), Ткачук (Тихонов, 90+2), Башкиров, Чочиев (Ланин, 82), Яковлев, Соболев.
Предупреждение: Гацкан, 49 – нет.
Источник: Бомбардир.ру