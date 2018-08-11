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РПЛ. «Ростов» проиграл «Крыльям Советов», Соболев забил гол

11 августа 2018, 23:26
29

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Александр Соболев.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Соболев, 45+2.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон (Алиев, 42), Ткачук (Тихонов, 90+2), Башкиров, Чочиев (Ланин, 82), Яковлев, Соболев.

Предупреждение: Гацкан, 49 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов
Комментарии (29)
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Eddyson
1534019246
Поздравления Тихонову с первой победой в РПЛ!
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Yev
1534019558
Ростов конечно не заслуживал поражения, Крыль во втором тайме выглядели, как-будто играли в меньшинстве. Но при этом Гацкан, в эпизоде в штрафной, заслуживал красную карточку. Валере, удачи!
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ЖОРРО
1534019591
Неожиданно...
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DOCTOR PENALTY
1534019699
Ну вот и Валере вдули так вдули!...
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Рубик Докоян
1534019785
На старте чемпионата все команды проявляют неуступчивость, бьются за очки до окончания матча. "КС" важную для себя победу одержали с психологической точки зрения.
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derrik2000
1534019903
Поздравляю Андрея Тихонова с победой и ПРЕКРАСНЫМ, ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНЫМ голом Соболева!
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Мары
1534019906
Очень неожиданный результат. Самарцы на поле практически умирали.
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OfaZavr
1534060087
Андрея Тихонова и Крылья с победой!
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zigbert
1534062112
Ростов просто недооценил КС.
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bzfar
1534067504
Вот это нежданчик! Чемпионат РПЛ будет очень неординарным в этом году. P.S. Наверное, Крыльям воздалось за игру с Оренбургом, где Орен забил всё, что имел при преимуществе Крыльев.
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