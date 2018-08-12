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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Ростов - Крылья Советов

11.08.2018, Суббота, 21:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 3 тур Ростов - Крылья Советов Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
6 тур
9 сентября, пятница 20:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 14:30 Крылья Советов 0:1 Ростов
5 тур
16 августа, воскресенье 20:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 13:30 Крылья Советов 0:2 Ростов
13 тур
20 октября, воскресенье 15:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
4 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
40 тур
22 апреля, воскресенье 17:15 Крылья Советов 2:1 Ростов
34 тур
11 марта, воскресенье 18:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 15:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
11 тур
29 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 2:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 18:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
11 тур
14 мая, пятница 20:30 Крылья Советов 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
22 августа, суббота 13:45 Крылья Советов 2:2 Ростов
5 тур
18 апреля, суббота 20:00 Ростов 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 19:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
4 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
11 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
14 тур
2 июля, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Крылья Советов
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
13 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
7 тур
4 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
17 августа, суббота 00:00 Ростов 0:3 Крылья Советов
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Ростов
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Крылья Советов 0:3 Ростов
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ростов 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:6 Ростов
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Ростов 3:3 Крылья Советов
4 тур
26 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
2 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +101

    nefar1on 11 августа 2018, 23:44

    одолели викингов))

    0
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    Рейтинг: +304

    Victor.Vings 11 августа 2018, 23:27

    Ураа!! Вперед за Крылья!

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    Рейтинг: +2330

    Сармат Ростов 11 августа 2018, 22:51

    Карпин и Тихонов - одной закалки!!! Знают друг друга, одну школу прошли))) Вот и интересно: кто же кого перехитрит)))

    1
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    Рейтинг: +229

    Nevskij 11 августа 2018, 22:32

    Крылья, даешь победу!

    3
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    Рейтинг: +2606

    Freyk 11 августа 2018, 21:45

    Валера, верим!

    1
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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 > Freyk 11 августа 2018, 22:32

    А я Тихонову и его "Крыльям" пожелаю удачи!

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