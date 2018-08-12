Ростов - Крылья Советов

одолели викингов))
|20 тур
|19 марта, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|6 тур
|9 сентября, пятница
|20:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|20 тур
|19 марта, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|6 тур
|9 сентября, пятница
|20:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|5 марта, суббота
|14:30
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|21 тур
|15 марта, суббота
|13:30
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|15:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|40 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:15
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|34 тур
|11 марта, воскресенье
|18:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|26 тур
|1 октября, суббота
|15:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|18:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|11 тур
|14 мая, пятница
|20:30
|Крылья Советов
|1:2
|Ростов
|19 тур
|22 августа, суббота
|13:45
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|5 тур
|18 апреля, суббота
|20:00
|Ростов
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|5 тур
|14 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|26 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|11 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|2 июля, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|18 тур
|24 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:1
|Крылья Советов
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|24 тур
|13 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|20 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|Ростов
|0:3
|Крылья Советов
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Ростов
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|0:3
|Ростов
|17 тур
|21 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|3 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|1 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|4 тур
|18 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|3:0
|Крылья Советов
|33 тур
|1 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|16 тур
|2 июля, среда
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|32 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|15 тур
|6 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Ростов
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|20 тур
|13 июля, вторник
|00:00
|Ростов
|3:3
|Крылья Советов
|4 тур
|26 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|Первый этап, 18 тур
|2 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|Первый этап, 10 тур
|17 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57:29
|+28
|64
|2.
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45:28
|+17
|56
|3.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55:23
|+32
|56
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46:23
|+23
|51
|5.
|Спартак М
|30
|14
|7
|9
|36:31
|+5
|49
|6.
|Арсенал Т
|30
|12
|10
|8
|40:33
|+7
|46
|7.
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39:34
|+5
|43
|8.
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28:30
|-2
|42
|9.
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25:23
|+2
|41
|10.
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33:45
|-12
|38
|11.
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24:30
|-6
|36
|12.
|Динамо М
|30
|6
|15
|9
|28:28
|0
|33
|13.
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25:46
|-21
|28
|14.
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24:34
|-10
|26
|15.
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13:50
|-37
|21
|16.
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24:55
|-31
|20
одолели викингов))
Ураа!! Вперед за Крылья!
Карпин и Тихонов - одной закалки!!! Знают друг друга, одну школу прошли))) Вот и интересно: кто же кого перехитрит)))
Крылья, даешь победу!
Валера, верим!
А я Тихонову и его "Крыльям" пожелаю удачи!