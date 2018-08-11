Глушаков: «Спартак» был на голову сильнее «Анжи»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Анжи» (1:0).

«При всем уважении к «Анжи», мы были сильнее на голову.

Ожидали, что «Анжи» будет играть от обороны. У них тяжелая ситуация сейчас, проблемы в команде. Рассыпается потихоньку, хотя регион футбольный и футбол в нем должен быть. Мы хотели быстро с фланга на флаг переводить мяч, взламывать оборону соперника, чтобы один в один выводить Промеса и Ташаева. Но мы видели, что соперники успевали перестраиваться», – сказал Глушаков.

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