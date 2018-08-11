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Глушаков: «Спартак» был на голову сильнее «Анжи»

11 августа 2018, 22:13
27

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Анжи» (1:0).

«При всем уважении к «Анжи», мы были сильнее на голову.

Ожидали, что «Анжи» будет играть от обороны. У них тяжелая ситуация сейчас, проблемы в команде. Рассыпается потихоньку, хотя регион футбольный и футбол в нем должен быть. Мы хотели быстро с фланга на флаг переводить мяч, взламывать оборону соперника, чтобы один в один выводить Промеса и Ташаева. Но мы видели, что соперники успевали перестраиваться», – сказал Глушаков.

Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Глушаков Денис
Комментарии (27)
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derrik2000
1534015202
" Мы хотели быстро с фланга на флаг переводить мяч, взламывать оборону соперника, чтобы один в один выводить Промеса и Ташаева. Но мы видели, что соперники успевали перестраиваться», – сказал Глушаков". "МЫ хотели....., но МЫ видели..." ТАК не СМОТРЕТЬ нужно было, а ещё более быстро и нестандартно ИГРАТЬ! Что, решили "Анжи" в "дыр-дыр" обыграть? Так сейчас никого в "дыр-дыр" не обыграешь. А у вас ещё и шапкозакидательское настроение было! ТАК ИГРАТЬ УЖЕ ТРЕТИЙ МАТЧ - просто позор!
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Полная Канистра
1534015205
да знаем видели ваш спектакль под названием //ЖИВИ АНЖИ// 1 закатили и хватит. Не вздумайте так с паоком играть
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Bozigit
1534016035
)))))). Одинадцать против девятерых
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acer2003
1534016867
Когда одна команда выше другой на голову, счёт не 1-0, при игре 11 на 9! Болван ты ,Денис
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vashinin
1534017228
Для Анжи это матч смерти, так что там все понятно. Выиграли и молодцы!
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VVM1964
1534017921
Денис , иногда лучше помолчать .
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Garrincha58
1534018064
Глушак ты уже всем доказал какой ты высокий игрочишка если бы вы не забили то судья еще бы удалил парочку анжуйцев и тогда точно на две головы выше после таких игр я бы постеснялся давать такое интервью но у вас давно стыд пропал
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Мары
1534019639
То что сильней, это даже не обсуждается.Но и Анжи играл а обороне как в матче смерти.Ни пяди назад, ни сантиметра в ворота.
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zigbert
1534019870
Все вопросы нужно было снимать в первом тайме.
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OfaZavr
1534059589
если бы реализовали многие свои моменты из такого огромного кол-ва ударов по воротам вот тогда и выглядели бы на голову сильнее. нужно было снимать вопросы о победителе гораздо раньше.
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