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    Глушаков: «Спартак» был на голову сильнее «Анжи»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Анжи» (1:0).

    «При всем уважении к «Анжи», мы были сильнее на голову.

    Ожидали, что «Анжи» будет играть от обороны. У них тяжелая ситуация сейчас, проблемы в команде. Рассыпается потихоньку, хотя регион футбольный и футбол в нем должен быть. Мы хотели быстро с фланга на флаг переводить мяч, взламывать оборону соперника, чтобы один в один выводить Промеса и Ташаева. Но мы видели, что соперники успевали перестраиваться», – сказал Глушаков.

    Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2018 22:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 10:39

      если бы реализовали многие свои моменты из такого огромного кол-ва ударов по воротам вот тогда и выглядели бы на голову сильнее. нужно было снимать вопросы о победителе гораздо раньше.

      3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 12 августа 2018, 02:28

      Вы были сильнее на две головы, но толку-то...? Не забей Зе Луиш и что дальше...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 августа 2018, 23:44

      Кто выше ростом и сильнее, желательно на футбольном поле показать и голами доказать. А вот ля-ля у нас ЗМС в каждой команде предостаточно.

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 23:37

      Все вопросы нужно было снимать в первом тайме.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 23:33

      То что сильней, это даже не обсуждается.Но и Анжи играл а обороне как в матче смерти.Ни пяди назад, ни сантиметра в ворота.

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Мары 11 августа 2018, 23:43

      Мары а девушка или парень????

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 11 августа 2018, 23:27

      На голову сильнее это когда 3:0 и выше. Все остальное пустое бряцание языком

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2018, 23:07

      Глушак ты уже всем доказал какой ты высокий игрочишка если бы вы не забили то судья еще бы удалил парочку анжуйцев и тогда точно на две головы выше после таких игр я бы постеснялся давать такое интервью но у вас давно стыд пропал

      2
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Garrincha58 12 августа 2018, 02:40

      Ты игру смотрел? Или так...недалекий? Все удаления по делу... И третьего я тоже бы за удар Ташаева удалил... Как не стыдно играть так грубо...Анжи гавно команда. Автобус - который гоняет не соблюдая правила игры.

      1
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 11 августа 2018, 22:53

      Для Анжи это матч смерти, так что там все понятно. Выиграли и молодцы!

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 11 августа 2018, 22:52

      факт.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 августа 2018, 22:47

      Когда одна команда выше другой на голову, счёт не 1-0, при игре 11 на 9!
      Болван ты ,Денис

      5
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > acer2003 12 августа 2018, 02:41

      Статистику посмотри. И Игру. На три головы.

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