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    Адиев: «Не хочу касаться судейских моментов в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

    «Тяжелый фон после матча: сказались два удаления, и на что-то большее мы не могли претендовать.

    Мы знали, что «Спартак» силен, но у них есть проблемы – они не очень компактно играют у своих ворот, при обороне. Искали их слабые стороны, шансы.

    В первом тайме все складывалось так, как мы хотели и думали. К 30-й минуте уже перетерпели, совершали какие-то выходы к чужим воротам.

    Во втором тайме тоже нужно было перетерпеть начало, а потом имелись бы шансы. Но с двумя удалениями мы были приговорены. Но судейские моменты – самое последнее, на чем я могу акцентировать внимание. Не хочу этого касаться», – сказал Адиев.

    На 49-й минуте встречи у «Анжи» был удален форвард Андрес Понсе, на 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

    Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2018 21:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 10:31

      ну и когда терпели и натерпелись что ж не атаковали то после 30-й минуты? где эти ваши выходы к чужим воротам?. за все игру 0 ударов. с таким автобусом максимум на ничью рассчитывать стоит. счет по логике должен быть гораздо крупнее если бы не наши проблемы с реализацией.

      1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 12 августа 2018, 09:13

      По его логике так если бы не удаления, то они бы порвали Спартак. Смешно.... В его словах только обида за свою команду, которая не смогла показать НИЧЕГО, кроме грубой игры.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 августа 2018, 04:54

      "Совершали какие то выходы к воротам" - ору в голосину)) какие это интересно? Переход одного нападающего за линию центрального круга? )) такие видать:)

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 августа 2018, 01:10

      Мы знали, что «Спартак» силен, но у них есть проблемы – они не очень компактно играют у своих ворот, при обороне. Искали их слабые стороны, шансы.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Так вы и до ворот-то дойти не могли. И какие шансы вы искали? Поставили трёхэтажный автобус, а теперь ищите оправдания.
      Отчасти, я даже был рад, когда удалили первого - всё-таки антифутбол должен быть наказуем.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 августа 2018, 00:06

      Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Это судейский беспредел, как в 90-х!
      Так судить и чудить нельзя.
      Есть новый судейский СКАНДАЛ!
      Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!!
      Спартак может выигрывать только с помощью судьи и цены вопроса.

      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
      Судьи очень вредят нашему футболу.
      Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
      Ждите новых скандалов!

      -3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 августа 2018, 22:37

      Нет, ну к чему о судействе? Положа руку на сердце, все удаления по делу. Надо было еще одного в концовке удалять, когда снова прямой ногой в прыжке, но судья пожалел. Конечно жалко Анжи, но откровенно они не для высшей лиги. Им надо решить все свои проблемы и играть, а не мучиться.

      5
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      Рейтинг: +8757

      tesch 11 августа 2018, 22:21

      Ляпнул, так разверни мысль, чтобы все поняли о чем ты.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 августа 2018, 21:53

      терпели перетерпели что за слова от тренера ???? адиев веди свою команду в дом терпимости там тоже умеют терпеть и перетерпеть от начало и до конца

      9
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 11 августа 2018, 21:51

      "Но судейские моменты – самое последнее, на чем я могу акцентировать внимание. Не хочу этого касаться», – сказал Адиев".

      А ЧЁ, коснулся бы?
      Интересно, было бы почитать об этом "касании"...

      8
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      Рейтинг: +1902

      lek! > derrik2000 11 августа 2018, 21:54

      Знал , что у нас шансов совсем не было . Но не пойму , чему Вы все так радуетесь , Вы плакать должны , что реализовать моменты не можете . Что Вам в ЛЧ делать?

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > lek! 11 августа 2018, 21:56

      В лч команды атаковать пытаются, а не как Анжи цепляться за 1 очко с 1 минуты матча вставая всей командой около штрафной

      3
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      Рейтинг: +1902

      lek! > кузнецов артем 11 августа 2018, 22:00

      Рассмешил )))) , наши команды в групповых стадиях то и делают , что против сильных команд на ничью катают ))))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > lek! 11 августа 2018, 22:22

      Найди матч где будет 0 ударов по воротам, ну или хотя бы меньше 5

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      Рейтинг: +1902

      lek! 11 августа 2018, 21:45

      Играть надо , кого кого их надо было разносить , они ни какие . 2 удвоения , они забивают 1 гол . Не смотрел матч , думал минимум 5 пропустим .

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > lek! 11 августа 2018, 21:55

      Анжи вышел со своей половины 4-6 раза за 90 минут при этом так и не ударив даже по воротам, не только после удаления, но и до. Спартаковцы это видя тоже не пытались взвинтить темп, забили гол и катали мяч. Насчет минимум 5 когда вся команда возле штрафной и 1 забить очень трудно...

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      Рейтинг: +1902

      lek! > кузнецов артем 11 августа 2018, 21:59

      И что ? Катали , катает Барса , спартак страдал наверно . Забила , только после удаления . Матч не смотрел , знаю со слов . У меня нет цели задеть спартаковцев , потому что наши дни в РПЛ сочтены . Болею за всех наших в ЛЧ и ЛЕ , а когда они там ******** , больно и стыдно не меньше бывает хоть и не твоя команда .

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > lek! 11 августа 2018, 22:26

      Ну так как прогрессировать игрокам, когда такие как вы в своей штрафной с 1 минуты становятся. Естественно в лч будут провалы. Вот Анжи всю игру простояло, дав болельщикам только повод для негатива, ни результата ни игры. После такой игры не буду жалеть, что Анжи закроют, оно такое не нужно

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > lek! 12 августа 2018, 00:32

      Спартак пожалел вас , убогих, когда удалили двух игроков, не стал разрывать, как Тузик грелку, потому что опять же пошло бы нытье, что обидели обездоленных. Забили гол и не стали больше забивать, но похоже зря.

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