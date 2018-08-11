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  • Адиев: «Не хочу касаться судейских моментов в матче со «Спартаком»

Адиев: «Не хочу касаться судейских моментов в матче со «Спартаком»

11 августа 2018, 21:41
18

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Тяжелый фон после матча: сказались два удаления, и на что-то большее мы не могли претендовать.

Мы знали, что «Спартак» силен, но у них есть проблемы – они не очень компактно играют у своих ворот, при обороне. Искали их слабые стороны, шансы.

В первом тайме все складывалось так, как мы хотели и думали. К 30-й минуте уже перетерпели, совершали какие-то выходы к чужим воротам.

Во втором тайме тоже нужно было перетерпеть начало, а потом имелись бы шансы. Но с двумя удалениями мы были приговорены. Но судейские моменты – самое последнее, на чем я могу акцентировать внимание. Не хочу этого касаться», – сказал Адиев.

На 49-й минуте встречи у «Анжи» был удален форвард Андрес Понсе, на 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Адиев Магомед
Комментарии (18)
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lek!
1534013117
Играть надо , кого кого их надо было разносить , они ни какие . 2 удвоения , они забивают 1 гол . Не смотрел матч , думал минимум 5 пропустим .
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derrik2000
1534013481
"Но судейские моменты – самое последнее, на чем я могу акцентировать внимание. Не хочу этого касаться», – сказал Адиев". А ЧЁ, коснулся бы? Интересно, было бы почитать об этом "касании"...
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Полная Канистра
1534013626
терпели перетерпели что за слова от тренера ???? адиев веди свою команду в дом терпимости там тоже умеют терпеть и перетерпеть от начало и до конца
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tesch
1534015282
Ляпнул, так разверни мысль, чтобы все поняли о чем ты.
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Yev
1534016257
Нет, ну к чему о судействе? Положа руку на сердце, все удаления по делу. Надо было еще одного в концовке удалять, когда снова прямой ногой в прыжке, но судья пожалел. Конечно жалко Анжи, но откровенно они не для высшей лиги. Им надо решить все свои проблемы и играть, а не мучиться.
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amazonaws
1534021585
Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Это судейский беспредел, как в 90-х! Так судить и чудить нельзя. Есть новый судейский СКАНДАЛ! Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!! Спартак может выигрывать только с помощью судьи и цены вопроса. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!! С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. РФС надо с судейством разбираться в первую очередь. Судьи очень вредят нашему футболу. Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить. Ждите новых скандалов!
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Владислав Vlad
1534025426
Мы знали, что «Спартак» силен, но у них есть проблемы – они не очень компактно играют у своих ворот, при обороне. Искали их слабые стороны, шансы. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так вы и до ворот-то дойти не могли. И какие шансы вы искали? Поставили трёхэтажный автобус, а теперь ищите оправдания. Отчасти, я даже был рад, когда удалили первого - всё-таки антифутбол должен быть наказуем.
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Д Альбертини
1534038855
"Совершали какие то выходы к воротам" - ору в голосину)) какие это интересно? Переход одного нападающего за линию центрального круга? )) такие видать:)
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Пастырь
1534054434
По его логике так если бы не удаления, то они бы порвали Спартак. Смешно.... В его словах только обида за свою команду, которая не смогла показать НИЧЕГО, кроме грубой игры.
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OfaZavr
1534059082
ну и когда терпели и натерпелись что ж не атаковали то после 30-й минуты? где эти ваши выходы к чужим воротам?. за все игру 0 ударов. с таким автобусом максимум на ничью рассчитывать стоит. счет по логике должен быть гораздо крупнее если бы не наши проблемы с реализацией.
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