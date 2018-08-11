Адиев: «Не хочу касаться судейских моментов в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Тяжелый фон после матча: сказались два удаления, и на что-то большее мы не могли претендовать.

Мы знали, что «Спартак» силен, но у них есть проблемы – они не очень компактно играют у своих ворот, при обороне. Искали их слабые стороны, шансы.

В первом тайме все складывалось так, как мы хотели и думали. К 30-й минуте уже перетерпели, совершали какие-то выходы к чужим воротам.

Во втором тайме тоже нужно было перетерпеть начало, а потом имелись бы шансы. Но с двумя удалениями мы были приговорены. Но судейские моменты – самое последнее, на чем я могу акцентировать внимание. Не хочу этого касаться», – сказал Адиев.

На 49-й минуте встречи у «Анжи» был удален форвард Андрес Понсе, на 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?