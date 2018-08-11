Сарри: «Надеюсь, через два месяца «Челси» реализует свой потенциал»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 1-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (3:0).

«Если посмотреть на результат, то может показаться, что матч был простым. Но он был сложным. В первом тайме было непросто играть против физически сильных соперников.

На протяжении 20 минут мы были в беде, но справились с этим.

Как много времени нужно, чтобы реализовать потенциал команды? Это зависит от меня и игроков. Не знаю. Ситуация вплоть до сегодняшнего дня была очень сложной. В понедельник вернулись четыре игрока с ЧМ, во вторник еще два, это было непросто. Надеюсь, два месяца, а не три», – сказал Сарри.