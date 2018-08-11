Рейнгольд: «Матч в Минске – приговор для Лодыгина»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку игре вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

«Для Лодыгина матч в Минске — приговор как для вратаря «Зенита»? По-моему, да. Вратарь должен быть всегда в порядке. Второй, третий, десятый… Ты находишься на контракте и должен быть готов.

Вратарь — это полкоманды. Голкипер должен быть уверенным, надежным и придавать дополнительные силы команде. Поэтому считаю, что выступление в Минске для Лодыгина — приговор», – сказал эксперт.

Ответная игра состоится на следующей неделе.