Рейнгольд: «Матч в Минске – приговор для Лодыгина»

Ох,как сейчас удобно крупный проигрыш свалить на вратаря! Да,его доля в пропущенных голах есть,но почему остальные 10 футболистов не смогли не то что отыграться,а хотя бы гол престижа забить? Куда вдруг подевалось исполнительское мастерство кучи накупленных аргентинцев?
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку игре вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).
«Для Лодыгина матч в Минске — приговор как для вратаря «Зенита»? По-моему, да. Вратарь должен быть всегда в порядке. Второй, третий, десятый… Ты находишься на контракте и должен быть готов.
Вратарь — это полкоманды. Голкипер должен быть уверенным, надежным и придавать дополнительные силы команде. Поэтому считаю, что выступление в Минске для Лодыгина — приговор», – сказал эксперт.
Ответная игра состоится на следующей неделе.