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    Рейнгольд: «Матч в Минске – приговор для Лодыгина»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку игре вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

    «Для Лодыгина матч в Минске — приговор как для вратаря «Зенита»? По-моему, да. Вратарь должен быть всегда в порядке. Второй, третий, десятый… Ты находишься на контракте и должен быть готов.

    Вратарь — это полкоманды. Голкипер должен быть уверенным, надежным и придавать дополнительные силы команде. Поэтому считаю, что выступление в Минске для Лодыгина — приговор», – сказал эксперт.

    Ответная игра состоится на следующей неделе.

    Источник: Газета.ру

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    11.08.2018 09:59
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 августа 2018, 09:36

      Ох,как сейчас удобно крупный проигрыш свалить на вратаря! Да,его доля в пропущенных голах есть,но почему остальные 10 футболистов не смогли не то что отыграться,а хотя бы гол престижа забить? Куда вдруг подевалось исполнительское мастерство кучи накупленных аргентинцев?

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 11 августа 2018, 21:47

      Может дадут шанс Лодрыге реабилитироваться в ответном матче)))

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Gornostay 11 августа 2018, 21:55

      Конечно дадут. Трюндель дунет ещё и готово.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 16:54

      Засиделся он в запасе а это для любого игрока не является лучшим средством.

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 11 августа 2018, 15:02

      кто будет приводить приговор в исполнение?

      6
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 августа 2018, 14:17

      Зенит четко указал направление движения народных денег!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 13:50

      Да лан, Фулера. Спам тоже обкакался, да еще Анжи сольёт. Чё писать-то бушь, экскриментальный эксперт ты наш?

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 августа 2018, 13:44

      Посмотрим ответную игру, что там получится! А уже по результату этого матча, матч в Минске может стать для многих приговором!!!!

      2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 августа 2018, 13:14

      Лодыгин однозначно виноват в первом голе команды, и по хорошему должен был тащить 4 мяч, так как стоял в том углу, а мяч летел на удобной для него высоте, да и расстояние позволяло удары с такой дистанции брать.
      Думаю, также против него говорит то, что в целом команда сыграла плохо и пропустила целых 4 мяча.
      Согласен с тем, что Лодыгин это не игрок уровня Зенита. Вратарь очень часто ошибался в ключевых матчах для Зенита со Спартаком и с ЦСКА выходил далеко из ворот и ему нагло закидывали за шиворот, отбивал много раз мячи перед собой в сезоне 15/16 его ошибка с Локомотивом в 28 туре стоило Зениту первого места.
      Думаю, руководству нужно посоветовать Юрия поискать другое место для продолжения карьеры.

      4
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 августа 2018, 12:27

      Будет сидеть на скамейке за хорошие бабки. Никто его не тронет и не сошлет куда нибудь в ФНЛ или еще подальше. Вратарь-лох приговорен в Зените к получению бабла за свой позор в Минске.

      2
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 11 августа 2018, 12:22

      Стыдно за зенит стране(((

      2
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я > KPCCSPB 11 августа 2018, 13:39

      Спрячься баклан! Все России стыдно за газовый никчемный мешок))) Позор Российского футбола)) Брысь отседа))

      -1
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