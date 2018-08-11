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Рейнгольд: «Матч в Минске – приговор для Лодыгина»

11 августа 2018, 09:59
27

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку игре вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

«Для Лодыгина матч в Минске — приговор как для вратаря «Зенита»? По-моему, да. Вратарь должен быть всегда в порядке. Второй, третий, десятый… Ты находишься на контракте и должен быть готов.

Вратарь — это полкоманды. Голкипер должен быть уверенным, надежным и придавать дополнительные силы команде. Поэтому считаю, что выступление в Минске для Лодыгина — приговор», – сказал эксперт.

Ответная игра состоится на следующей неделе.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Динамо Мн Зенит Лодыгин Юрий Рейнгольд Валерий
Комментарии (27)
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portero
1533972535
Лодыгина еще при Боаше надо было гнать , очень много косяков
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3a zenit
1533973986
говно,а не вратарь.
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Sanches 1204
1533974283
Он всю карьеру косячит,наверное повышения зарплаты не просит вот и держат
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zico2205
1533974286
Только слепой не мог заметить , что Лодыгин может играть только,когда удача ему сопутствует...Вратарская техника у него оставляет желать лучшего....Постоянные позиционные ошибки....Запоздалая реакция...Слабая игра на втором этаже...Ну а о количестве ошибок , повлиявших на исход матчей, я и не говорю..Я даже не знаю, какие положительные вратарские качества у него присутствуют...Просто хороший агент "подсуетил" его из Греции, где он то и играл в очень посредственных клубах...
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zarsm
1533975110
Дырка, в очередной раз доказал это
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Garrincha58
1533975479
он давно уже приговорен к пожизненному сидению на скамейке еще после косяков двух летней давности но нет надо его держать и выпускать Семак такой же как и Манчини не тренер а тренеришка
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Мары
1533976826
Как то не понятно мне.Лодыгин конечно не айс, но как минимум 2 гола, это ляпы защитников.Это как в Спартаке один мяч пеналь, третий чисто вратарский, а второй привет от защиты.Так же и здесь нельзя всё валить на Лодыгина.
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alex1951
1533977400
Семак - подневольный чел,ему шо скажуть,то и будит. По крайней мере посоветують. Футбол в Зените - это игра,взрослых,богатых дядей, Осталные там - проста марионетки. А эти 0-4 ,сдается ,видимая часть айсберга ....шо то тут не так.....чуйка подсказывает.
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серега кашин
1533977413
да он и был не о чем с самого начала
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Vladarg
1533988932
кто будет приводить приговор в исполнение?
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