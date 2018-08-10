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  • Гуренко: «Максимальная зарплата в минском «Динамо» – 7 тысяч»

Гуренко: «Максимальная зарплата в минском «Динамо» – 7 тысяч»

10 августа 2018, 18:49
19

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после победы над «Зенитом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (4:0) рассказал о финансовой ситуации в белорусском клубе.

– Правда, что максимальная зарплата у вас в команде 7 тысяч евро?

– Да. Максимальная в этих пределах.

– Какой в таком случае бюджет клуба?

– Точную цифру не назову, потому что не работаю в руководстве клуба. Думаю, где-то 3,5-4 миллиона долларов.

«Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Динамо Мн Зенит Гуренко Сергей
Комментарии (19)
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Муруал
1533916560
Нашим тоже необходимо установить такие зарплаты,даже ниже.Остальное в виде бонусов.Победил-достойная оплата,если нет-живи,как пол-России на скромную зарплату.
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Патронташ
1533917232
Нищеброды отмудохали миллионеров от футбола.Злые и голодные до игры и тех же денег, прихлопнули ленивых и закормленных.Все закономерно.
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Обер-КанцлерЪ
1533917714
Следующим трансфером Зенита будет покупка основного состава Динамо Минск целиком, и это будет реальное усиление команды.
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за ЦСКА с 1980г
1533917736
7тыс.евро,это примерно полляма наших. Нормально так то..и для наших.
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кузнецов артем
1533918570
Бюджет, как зп у 2 игроков РПЛ, откровенно тренерский провал, не в составе а в недонастрое и в подобном
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Tsigan
1533922632
Народ не хочу выглядеть смешным но я реально не понимаю когда команды банкротятся или снимаются с чемпионата из-за отсутствия денег. Перелеты на матчи это понятно но это копейки от общего бюджета. А вот остальное я не пойму на что деньги нужны. Ребята которые любят футбол и без денег как лошади будут бегать!
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m40
1533923894
Кто еще не пнул Зенит? Даже Гуренко потроллил. И правильно. Ибо действительно мерзко. Обычные обыватели пашут за меньшие деньги, а эти миллионеры так халатно относятся к своим обязанностям.
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Рубик Докоян
1533926283
Живут по средствам и не могут себе позволить заоблачных зарплат как в нашем футболе. Футболист играет как он может, а не от того сколько ему платят...
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alex1951
1533961533
Привычная картинка. ЧМ завершился.Показуха закончилась. Наступили суровые,рабочие будни. Напоминает кубковую игру Спартака с Тосно. Хооотяя..... Вспоминается игра ПСЖ с Барсой - там ,а потом там..... Таким образом на ответку явятся - ,,правильные ,, судьи Так шо никаких проблем))))
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zigbert
1533982429
7тыс. евро не такая и маленькая зарплата.
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