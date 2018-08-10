Гуренко: «Максимальная зарплата в минском «Динамо» – 7 тысяч»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после победы над «Зенитом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (4:0) рассказал о финансовой ситуации в белорусском клубе.

– Правда, что максимальная зарплата у вас в команде 7 тысяч евро?

– Да. Максимальная в этих пределах.

– Какой в таком случае бюджет клуба?

– Точную цифру не назову, потому что не работаю в руководстве клуба. Думаю, где-то 3,5-4 миллиона долларов.

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