Гуренко: «Максимальная зарплата в минском «Динамо» – 7 тысяч»

Представляю, что было бы, если Динамо Минск выиграло у Реала 4-0. Взрыв белорусского мозга, инфаркт и недержание организьму от общего национального восторга. Детишки и ваш усатый президент - это футбол. В нем все могут проиграть. И даже Мессии с его 20 лямошным окладом не всегда забивает пенальти. А вот этот высер по зарплатам непонятен. То ли вам стыдно, что у вас меньше всех, толи вам стыдно что у других больше чем у вас. Вообщем после дождичка в четверг посчитаем.
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после победы над «Зенитом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (4:0) рассказал о финансовой ситуации в белорусском клубе.
– Правда, что максимальная зарплата у вас в команде 7 тысяч евро?
– Да. Максимальная в этих пределах.
– Какой в таком случае бюджет клуба?
– Точную цифру не назову, потому что не работаю в руководстве клуба. Думаю, где-то 3,5-4 миллиона долларов.
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