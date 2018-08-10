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    Гуренко: «Максимальная зарплата в минском «Динамо» – 7 тысяч»

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после победы над «Зенитом» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (4:0) рассказал о финансовой ситуации в белорусском клубе.

    – Правда, что максимальная зарплата у вас в команде 7 тысяч евро?

    – Да. Максимальная в этих пределах.

    – Какой в таком случае бюджет клуба?

    – Точную цифру не назову, потому что не работаю в руководстве клуба. Думаю, где-то 3,5-4 миллиона долларов.

    «Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2018 18:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 14 августа 2018, 12:36

      Представляю, что было бы, если Динамо Минск выиграло у Реала 4-0. Взрыв белорусского мозга, инфаркт и недержание организьму от общего национального восторга. Детишки и ваш усатый президент - это футбол. В нем все могут проиграть. И даже Мессии с его 20 лямошным окладом не всегда забивает пенальти. А вот этот высер по зарплатам непонятен. То ли вам стыдно, что у вас меньше всех, толи вам стыдно что у других больше чем у вас. Вообщем после дождичка в четверг посчитаем.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 13:13

      7тыс. евро не такая и маленькая зарплата.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 августа 2018, 07:25

      Привычная картинка. ЧМ завершился.Показуха закончилась.
      Наступили суровые,рабочие будни.
      Напоминает кубковую игру Спартака с Тосно.
      Хооотяя.....
      Вспоминается игра ПСЖ с Барсой - там ,а потом там.....
      Таким образом на ответку явятся - ,,правильные ,, судьи
      Так шо никаких проблем))))

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > alex1951 11 августа 2018, 07:26

      Создав интригу - Зенит соберет полный стадион!

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      Рейтинг: +1036

      овертайм > alex1951 12 августа 2018, 17:18

      они такто при пустых трибунах играть будут))))

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 10 августа 2018, 22:08

      Продайте одного футболиста зенита и купите всю команду Динамо ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 21:38

      Живут по средствам и не могут себе позволить заоблачных зарплат как в нашем футболе. Футболист играет как он может, а не от того сколько ему платят...

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 10 августа 2018, 21:14

      Обосрались по самое немогу.

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      Рейтинг: +3136

      m40 10 августа 2018, 20:58

      Кто еще не пнул Зенит? Даже Гуренко потроллил. И правильно. Ибо действительно мерзко. Обычные обыватели пашут за меньшие деньги, а эти миллионеры так халатно относятся к своим обязанностям.

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 10 августа 2018, 20:37

      Народ не хочу выглядеть смешным но я реально не понимаю когда команды банкротятся или снимаются с чемпионата из-за отсутствия денег. Перелеты на матчи это понятно но это копейки от общего бюджета. А вот остальное я не пойму на что деньги нужны. Ребята которые любят футбол и без денег как лошади будут бегать!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Tsigan 10 августа 2018, 22:41

      они то будут бегать. А вот жёны ихние и дети,тоже без денег будут?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 августа 2018, 19:29

      Бюджет, как зп у 2 игроков РПЛ, откровенно тренерский провал, не в составе а в недонастрое и в подобном

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 августа 2018, 19:15

      7тыс.евро,это примерно полляма наших. Нормально так то..и для наших.

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