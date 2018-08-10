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    MD: «Между «Реалом» и «Баварией» нет договоренности по трансферу Тиаго»

    «Бомбардир» со ссылкой на испанского журналиста Жерара Ромеро писал об интересе «Реала» к полузащитнику Тиаго Алькантаре.

    Согласно Mudno Deportivo, между мадридским клубом и «Баварией» нет договоренности по поводу сделки.

    Считалось, что главный тренер сливочных Хулен Лопетеги хотел видеть его в команде, а руководство путем трансфера рассчитывало задеть «Барселону». Испанец является воспитанником каталонцев и выступал за их главную команду с 2008 по 2013 год.

    Статистика Алькантары в прошлом клубном сезоне – семь голов и четыре результативные передачи в 32 матчах всех соревнований.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.08.2018 14:24
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