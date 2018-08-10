Радимов: «Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо»

Ждем "бури".
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов верит в успех команды по итогам двух матчей в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».
«Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо» Минск! Разразись, буря», – написал Радимов в твиттере.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.
«Зенит» давно не проигрывал так позорно
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— Владислав Радимов (@radimov02) 9 августа 2018 г.