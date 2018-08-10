Радимов: «Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов верит в успех команды по итогам двух матчей в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».

«Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо» Минск! Разразись, буря», – написал Радимов в твиттере.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно