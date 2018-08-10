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    Радимов: «Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо»

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов верит в успех команды по итогам двух матчей в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».

    «Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо» Минск! Разразись, буря», – написал Радимов в твиттере.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Twitter

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    10.08.2018 09:19
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:07

      Ждем "бури".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 11 августа 2018, 11:10

      Буревестников в клубе мало, бакланы преобладают... )))

      4
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 10 августа 2018, 22:06

      Радимов забыл наверное,что это не хоккей!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 10 августа 2018, 20:43

      Радимов курит что то классное! 4-ый раз говорю: Заболотный на коленях к Федуну что бы порчу снял!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 15:38

      Разрядись буря !!!!!! конечно буря в стакане или в горшке

      8
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 августа 2018, 15:10

      ... а что, равные команды и не проблема динамо, что на такой же по силе состав, менеджмент зенита потратил в десять раз больше...
      - кто-то заработал и продолжает зарабатывать хорошо, выводя, посредством дутых трансферов, гос. средства через бездомных, себе в бездонные карманы.)))

      9
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 10 августа 2018, 14:41

      В один из самых дорогих домов терпимости Парижа входит невзрачный
      мужи..., пардон, мсье в лохмотьях и требует самую крутую представительницу
      самой древней профессии. Хозяин криво усмехается и посылает с ним
      самую молодую и самую неопытную свою работницу. Она тут же возвращается
      и говорит:
      - Извините, хозяин, но так, как хочет мсье, я не могу!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 августа 2018, 14:34

      "Заразись, дура!" - кричал Радимов, возвращаясь к жене после секса с проституткой...

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 10 августа 2018, 14:20

      Днем ранее когда Спартак проиграл во все на конец-то очнулись, Поставил Паок их на место, и дал понять что даже при счете 0-2 нельзя так пижонится и недооценивать.
      а на счет Зенита утром увидел счет и подумал что по ошибке подменили команд местами. на годовой бюджет Зенита весь чемпионат Белоруссии года пять безбедно просущетвует. Каждый игрок Зенита может содержать по одной а то и две, три команд вот и считайте. Унизили по полной, миллионеров

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 10 августа 2018, 13:59

      Терять нечего,кроме совести и чести.Идти вперед ,только так а там и колени могут затрестись.В любом случае Минск молочаги.

      5
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 августа 2018, 13:47

      Если только Зенит пройдёт ПОД Динамо Минск. Один гол Динамо забьёт, но 6:1 как Барса Зенит точно не осилит.

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