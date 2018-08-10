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  • Радимов: «Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо»

Радимов: «Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо»

10 августа 2018, 09:19
38

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов верит в успех команды по итогам двух матчей в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».

«Можете смеяться, писать гадости, но «Зенит» пройдет «Динамо» Минск! Разразись, буря», – написал Радимов в твиттере.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига Европы Зенит Динамо Мн Радимов Владислав
Комментарии (38)
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Жёлто-синий
1533884302
Фу.рсенко и милер подсуетяться что ли
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Рубик Докоян
1533886034
Ну, если с Лукашенко договорятся о длительном контракте на дешёвый газ, выделят беспроцентный кредит, то всё возможно... А в спортивном плане только на чудо можно надеяться. И Шнур скорей разразится новой песне, чем разразится буря на футбольном поле.
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Чикомас
1533888103
Хорошо бы..да только верится с трудом. Похоже перед клубом поставлена задача на следующий сезон попасть в Л.Ч. и не размениваться в этом сезоне на всякую мелюзгу типа Л.Е.Все силы на наш чемп. А на очки в общую копилку насрать....
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OfaZavr
1533889522
всякое конечно может быть, случалось что отыгрывалась команда с такого счета. вериться конечно слабо но будем надеяться что он прав.
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petrucho-spb
1533898789
Терять нечего,кроме совести и чести.Идти вперед ,только так а там и колени могут затрестись.В любом случае Минск молочаги.
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Spartak №1
1533900035
Днем ранее когда Спартак проиграл во все на конец-то очнулись, Поставил Паок их на место, и дал понять что даже при счете 0-2 нельзя так пижонится и недооценивать. а на счет Зенита утром увидел счет и подумал что по ошибке подменили команд местами. на годовой бюджет Зенита весь чемпионат Белоруссии года пять безбедно просущетвует. Каждый игрок Зенита может содержать по одной а то и две, три команд вот и считайте. Унизили по полной, миллионеров
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Spartak №1
1533901268
В один из самых дорогих домов терпимости Парижа входит невзрачный мужи..., пардон, мсье в лохмотьях и требует самую крутую представительницу самой древней профессии. Хозяин криво усмехается и посылает с ним самую молодую и самую неопытную свою работницу. Она тут же возвращается и говорит: - Извините, хозяин, но так, как хочет мсье, я не могу!
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Боцман59rus
1533903005
... а что, равные команды и не проблема динамо, что на такой же по силе состав, менеджмент зенита потратил в десять раз больше... - кто-то заработал и продолжает зарабатывать хорошо, выводя, посредством дутых трансферов, гос. средства через бездомных, себе в бездонные карманы.)))
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Полная Канистра
1533904686
Разрядись буря !!!!!! конечно буря в стакане или в горшке
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zigbert
1533974824
Ждем "бури".
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