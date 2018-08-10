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  • Аллегри: «Я отказал «Реалу», потому что дал «Ювентусу» слово остаться»

Аллегри: «Я отказал «Реалу», потому что дал «Ювентусу» слово остаться»

10 августа 2018, 00:23
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об интересе «Реала».

«Я отказал «Реалу, потому что у меня была договоренность с президентом. Мое уважение к «Ювентусу» и данное слово стали причинами, почему я отказал «Реалу» – самому большому клубу в мире, мечте каждого тренера.

Я был бы лицемером, если бы сказал, что для меня не было честью внимание этого клуба. Но я уверен, что принял верное решение», – сказал Аллегри.

Аллегри входил в число кандидатов на пост главного тренера «Реала» после того, как клуб покинул Зинедин Зидан. В июне команду возглавил Хулен Лопетеги.

Источник: Football Italia
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Аллегри Массимилиано
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