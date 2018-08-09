«Реал» провел презентацию Куртуа

Сегодня состоялась презентация нового голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

Бельгиец перешел с мадридский клуб из «Челси». По информации СМИ, сумма сделки составит около 40 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, контракт 26-летнего вратаря с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года.

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