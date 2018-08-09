Кепа: «Рад, что «Челси» поверил в меня»

Новичок «Челси» голкипер Кепа Аррисабалага прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

«Для меня и для моей карьеры это очень важное решение. Это важно и для моей жизни в целом.

Меня многое привлекло в этом клубе — завоеванные трофеи, игроки, сам город, Премьер-лига. Целый ряд факторов, и я очень рад, что «Челси» поверил в меня и принял меня в свои ряды», – сказал Кепа после подписания контракта.

Сумма сделки оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Он стал самым дорогим вратарем в истории.

В прошлом сезоне Аррисабалага провел в Примере 30 матчей, в которых пропустил 43 гола.