Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

9 августа в Махачкале начнется акция #АнжиЖиви

8 августа 2018, 17:38
5

Завтра в 19:00 по московскому времени на «Анжи Арене» начнется акция #АнжиЖиви в рамках поддержки клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами.

Напомним, налоговая служба арестовала единственный счет дагестанского клуба. Долги «Анжи» превышают 250 миллионов рублей. Генеральный директор Олег Флегонтов ранее сказал, что клуб находится в одном шаге от точки невозврата.

О характере и сроках мероприятия не сообщается.

Ранее бывшие футболисты «Анжи» Роберто Карлос и Самуэль Это'О поддержали клуб видеосообщениями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1533739366
#АнжиУмри
Ответить
Chesn0k
1533742640
Знакомая история. Похоже, пора придумывать название для нового клуба ПФЛ) Ещё недавно запускали акцию #ЖивиКубань, теперь в ПФЛ играет ФК Урожай)
Ответить
омск55
1533743259
Горбатого исправит могила
Ответить
OfaZavr
1533744810
без фин. вливаний эти акции ни чем помочь команде не смогут.
Ответить
zigbert
1533746571
Нужна финансовая помощь ,нужны деньги.
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
23:12
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
22:53
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
22:44
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
8
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+