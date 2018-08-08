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    9 августа в Махачкале начнется акция #АнжиЖиви

    Завтра в 19:00 по московскому времени на «Анжи Арене» начнется акция #АнжиЖиви в рамках поддержки клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами.

    Напомним, налоговая служба арестовала единственный счет дагестанского клуба. Долги «Анжи» превышают 250 миллионов рублей. Генеральный директор Олег Флегонтов ранее сказал, что клуб находится в одном шаге от точки невозврата.

    О характере и сроках мероприятия не сообщается.

    Ранее бывшие футболисты «Анжи» Роберто Карлос и Самуэль Это'О поддержали клуб видеосообщениями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2018 17:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 19:42

      Нужна финансовая помощь ,нужны деньги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 19:13

      без фин. вливаний эти акции ни чем помочь команде не смогут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 8 августа 2018, 18:47

      Горбатого исправит могила

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 августа 2018, 18:37

      Знакомая история.
      Похоже, пора придумывать название для нового клуба ПФЛ)
      Ещё недавно запускали акцию #ЖивиКубань, теперь в ПФЛ играет ФК Урожай)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2280

      kvm 8 августа 2018, 17:42

      #АнжиУмри

      4
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