9 августа в Махачкале начнется акция #АнжиЖиви

Завтра в 19:00 по московскому времени на «Анжи Арене» начнется акция #АнжиЖиви в рамках поддержки клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами.

Напомним, налоговая служба арестовала единственный счет дагестанского клуба. Долги «Анжи» превышают 250 миллионов рублей. Генеральный директор Олег Флегонтов ранее сказал, что клуб находится в одном шаге от точки невозврата.

О характере и сроках мероприятия не сообщается.

Ранее бывшие футболисты «Анжи» Роберто Карлос и Самуэль Это'О поддержали клуб видеосообщениями.