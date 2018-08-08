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    Мостовой: «ПАОК будет фаворитом, но «Спартак» готов к Лиге чемпионов»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ПАОК«Спартак» (3-й раунд квалификации ЛЧ).

    «Не думаю, что в первом матче «Спартак» — фаворит. Во-первых, играют в Греции. Во-вторых, ПАОК очень легко разобрался с «Базелем», обыграв их на выезде 3:0. Конкретно в этом матче фаворит ПАОК, а в двухматчевом противостоянии шансы команд равны.

    По последнему матчу с «Локомотивом» можно сказать, что «Спартак» готов к Лиге чемпионов. «Спартак» в той игре выглядел лучше, просто не сумел забить. Не думаю, что Каррера будет как-то сильно менять состав. Кто лучше готов, тот и выйдет на поле», — сказал Мостовой.

    Ранее пресс-служба московского клуба сообщила о продаже всех билетов на встречу в Греции. Для российских болельщиков действует запрет на покупку билетов в рамках наказания УЕФА. По информации Metrosport, около 200 россиян прибыли в Салоники и пытались купить билеты с рук.

    Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2018 17:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 19:40

      Конечно легкой игры не будет. И пусть в этом напряженном поединке нам повезет больше.

      2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 8 августа 2018, 19:40

      Кто такой ПАОК чёрт его побери, чтобы он был фаворитом и чтобы его бояться? Бояться надо реал или барселону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 8 августа 2018, 19:23

      Спартак должен собраться, но буден очень тяжело

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 19:11

      нынешний Базель не показатель, да и каждый матч это отдельная история. пусть будет ПАОК фаворитом на бумаге мы не против если это нам принесет победу)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 8 августа 2018, 18:47

      Нет страшен черт - как его малюют!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 8 августа 2018, 18:45

      Игра покажет насколько Спартак готов к играм в Европе.
      Игры в чемпионате показали, что у Спартака хромает на обе ноги нападение.
      Не могут забить, а единственный гол забили при помощи игрока соперника.
      Ошибка вратаря помогла Спартаку забить, а сами забить не смогли.
      Эта БЕДА может очень помешать Спартаку успешно выступить в первом матче.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 августа 2018, 17:54

      вот все как один греки сильны прошёл там Базель опять Базель и снова Базель че мля вы зациклились на этом Базеле да раньше он сильнее был а сейчас совсем другой не то показывает и что теперь нам коленками трястись перед гречишниками а хрен там с два

      9
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 августа 2018, 17:41

      С какой стати фаворитом? Разве что за счет того, что хозяева поля. Лично я в победе хрюшек по сумме двух игр, не сомневаюсь. Сегодня все за Спартак!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 августа 2018, 17:37

      ВодичкУ льет ЦАРеК.)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 8 августа 2018, 17:36

      Знатное нынче будет порево.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Kollljan 8 августа 2018, 17:38

      предохраняйтесь.)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +3958

      Kollljan > altair2004 8 августа 2018, 19:14

      Греки тут не при чём.

      0
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