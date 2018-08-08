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  • Мостовой: «ПАОК будет фаворитом, но «Спартак» готов к Лиге чемпионов»

Мостовой: «ПАОК будет фаворитом, но «Спартак» готов к Лиге чемпионов»

8 августа 2018, 17:16
14

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ПАОК«Спартак» (3-й раунд квалификации ЛЧ).

«Не думаю, что в первом матче «Спартак» — фаворит. Во-первых, играют в Греции. Во-вторых, ПАОК очень легко разобрался с «Базелем», обыграв их на выезде 3:0. Конкретно в этом матче фаворит ПАОК, а в двухматчевом противостоянии шансы команд равны.

По последнему матчу с «Локомотивом» можно сказать, что «Спартак» готов к Лиге чемпионов. «Спартак» в той игре выглядел лучше, просто не сумел забить. Не думаю, что Каррера будет как-то сильно менять состав. Кто лучше готов, тот и выйдет на поле», — сказал Мостовой.

Ранее пресс-служба московского клуба сообщила о продаже всех билетов на встречу в Греции. Для российских болельщиков действует запрет на покупку билетов в рамках наказания УЕФА. По информации Metrosport, около 200 россиян прибыли в Салоники и пытались купить билеты с рук.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ПАОК Спартак Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Kollljan
1533738993
Знатное нынче будет порево.
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Боцман59rus
1533739050
ВодичкУ льет ЦАРеК.)))
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Чикомас
1533739299
С какой стати фаворитом? Разве что за счет того, что хозяева поля. Лично я в победе хрюшек по сумме двух игр, не сомневаюсь. Сегодня все за Спартак!
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Полная Канистра
1533740072
вот все как один греки сильны прошёл там Базель опять Базель и снова Базель че мля вы зациклились на этом Базеле да раньше он сильнее был а сейчас совсем другой не то показывает и что теперь нам коленками трястись перед гречишниками а хрен там с два
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amazonaws
1533743138
Игра покажет насколько Спартак готов к играм в Европе. Игры в чемпионате показали, что у Спартака хромает на обе ноги нападение. Не могут забить, а единственный гол забили при помощи игрока соперника. Ошибка вратаря помогла Спартаку забить, а сами забить не смогли. Эта БЕДА может очень помешать Спартаку успешно выступить в первом матче.
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Almazovich
1533743229
Нет страшен черт - как его малюют!
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OfaZavr
1533744682
нынешний Базель не показатель, да и каждый матч это отдельная история. пусть будет ПАОК фаворитом на бумаге мы не против если это нам принесет победу)
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Юрий Б.
1533745417
Спартак должен собраться, но буден очень тяжело
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Dr Metal
1533746402
Кто такой ПАОК чёрт его побери, чтобы он был фаворитом и чтобы его бояться? Бояться надо реал или барселону
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zigbert
1533746447
Конечно легкой игры не будет. И пусть в этом напряженном поединке нам повезет больше.
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