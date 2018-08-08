Мостовой: «ПАОК будет фаворитом, но «Спартак» готов к Лиге чемпионов»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ПАОК – «Спартак» (3-й раунд квалификации ЛЧ).

«Не думаю, что в первом матче «Спартак» — фаворит. Во-первых, играют в Греции. Во-вторых, ПАОК очень легко разобрался с «Базелем», обыграв их на выезде 3:0. Конкретно в этом матче фаворит ПАОК, а в двухматчевом противостоянии шансы команд равны.

По последнему матчу с «Локомотивом» можно сказать, что «Спартак» готов к Лиге чемпионов. «Спартак» в той игре выглядел лучше, просто не сумел забить. Не думаю, что Каррера будет как-то сильно менять состав. Кто лучше готов, тот и выйдет на поле», — сказал Мостовой.

Ранее пресс-служба московского клуба сообщила о продаже всех билетов на встречу в Греции. Для российских болельщиков действует запрет на покупку билетов в рамках наказания УЕФА. По информации Metrosport, около 200 россиян прибыли в Салоники и пытались купить билеты с рук.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.