Болельщики «Спартака» пытались купить билеты на матч с ПАОК, несмотря на запрет УЕФА

Сегодня «Спартак» встретится с ПАОК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее московский клуб сообщил о продаже всех билетов на матч. Российские болельщики не смогут пройти на стадион в Салониках из-за запрета УЕФА за беспорядки в Бильбао в рамках ЛЕ-2017/18.

В обращении «Спартак» посоветовал болельщикам не покупать билеты у спекулянтов и попросил не пытаться проникнуть на стадион, чтобы избежать дальнейших санкций.

Согласно Metrosport, около 200 россиян пытались купить билеты с рук. Информация об успешности покупки отсутствует.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.