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  • Болельщики «Спартака» пытались купить билеты на матч с ПАОК, несмотря на запрет УЕФА

Болельщики «Спартака» пытались купить билеты на матч с ПАОК, несмотря на запрет УЕФА

8 августа 2018, 15:01
12

Сегодня «Спартак» встретится с ПАОК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее московский клуб сообщил о продаже всех билетов на матч. Российские болельщики не смогут пройти на стадион в Салониках из-за запрета УЕФА за беспорядки в Бильбао в рамках ЛЕ-2017/18.

В обращении «Спартак» посоветовал болельщикам не покупать билеты у спекулянтов и попросил не пытаться проникнуть на стадион, чтобы избежать дальнейших санкций.

Согласно Metrosport, около 200 россиян пытались купить билеты с рук. Информация об успешности покупки отсутствует.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ПАОК Спартак
Комментарии (12)
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hevbn 28
1533730370
А что "попытка не пытка" тем более ,что в нашей стране очень многие привыкли жить по принципу - "если что то нельзя , но очень хочется ,то можно" такой уж у нас менталитет .
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ilichkadr
1533730723
Найдется хотя бы один отмороженный, который прорвется на стадион. Ну, а там как обычно вместо того, чтобы с греками топить за мясных, - вывалит в гордом одиночестве какой-нибудь флажок картина Репина "Приплыли"............
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TAGANROG 161
1533731409
Даже если и не будет поддержки со стороны Спартачей,то как минимум болелы Олимпиакоса должны поддержать клуб побратим!!! ВПЕРЁД СПАРТАК!!!
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Garrincha58
1533733778
а у них что на лбу написано что они болелы Спартака или вообще с российским паспортом нельзя проникнуть на матч и здесь санкции Трампа
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vick-north-west
1533734381
Сто пудов, что человек 200 таки проникнут каким-либо способом.
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Yev
1533734779
И шо, кто-то таки удивился?
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МАКАРШВЕД
1533738710
Купили, с рук правда, как поляки, так что есть кому поболеть и на трибуне.
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zigbert
1533743166
В обращении Спартака все предельно ясно. Зачем испытывать судьбу и проникать на стадион. Санкции могут ужесточить.
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OfaZavr
1533743323
зря и пытались, все равно ведь это не прокатило бы. по прибытию на стадион все бы проверили и не пустили, в итоге получилось что зря потратили деньги на билет и на перелет. да и клуб зачем подставлять если они заранее просили этого не делать во избежание новых санкции.
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за ЦСКА с 1980г
1533746101
просто эти ребята больны футболом..
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