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    Болельщики «Спартака» пытались купить билеты на матч с ПАОК, несмотря на запрет УЕФА

    Сегодня «Спартак» встретится с ПАОК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Ранее московский клуб сообщил о продаже всех билетов на матч. Российские болельщики не смогут пройти на стадион в Салониках из-за запрета УЕФА за беспорядки в Бильбао в рамках ЛЕ-2017/18.

    В обращении «Спартак» посоветовал болельщикам не покупать билеты у спекулянтов и попросил не пытаться проникнуть на стадион, чтобы избежать дальнейших санкций.

    Согласно Metrosport, около 200 россиян пытались купить билеты с рук. Информация об успешности покупки отсутствует.

    Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 15:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 августа 2018, 19:35

      просто эти ребята больны футболом..

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:48

      зря и пытались, все равно ведь это не прокатило бы. по прибытию на стадион все бы проверили и не пустили, в итоге получилось что зря потратили деньги на билет и на перелет. да и клуб зачем подставлять если они заранее просили этого не делать во избежание новых санкции.

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 18:46

      В обращении Спартака все предельно ясно. Зачем испытывать судьбу и проникать на стадион. Санкции могут ужесточить.

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 8 августа 2018, 17:31

      Купили, с рук правда, как поляки, так что есть кому поболеть и на трибуне.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 августа 2018, 16:26

      И шо, кто-то таки удивился?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 августа 2018, 16:19

      Сто пудов, что человек 200 таки проникнут каким-либо способом.

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 8 августа 2018, 16:09

      а у них что на лбу написано что они болелы Спартака или вообще с российским паспортом нельзя проникнуть на матч и здесь санкции Трампа

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 8 августа 2018, 15:30

      Даже если и не будет поддержки со стороны Спартачей,то как минимум болелы Олимпиакоса должны поддержать клуб побратим!!!
      ВПЕРЁД СПАРТАК!!!

      4
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      Рейтинг: +18074

      ilichkadr 8 августа 2018, 15:18

      Найдется хотя бы один отмороженный, который прорвется на стадион. Ну, а там как обычно вместо того, чтобы с греками топить за мясных, - вывалит в гордом одиночестве какой-нибудь флажок картина Репина "Приплыли"............

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ilichkadr 8 августа 2018, 15:35

      Чо ты несешь?

      -1
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      Рейтинг: +18074

      ilichkadr > Тraumtanzеr 8 августа 2018, 15:41

      Завтра поглядим кто чего несет. Нас, как ни странно, там ждут с особым пристрастием.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 августа 2018, 15:12

      А что "попытка не пытка" тем более ,что в нашей стране очень многие привыкли жить по принципу - "если что то нельзя , но очень хочется ,то можно" такой уж у нас менталитет .

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