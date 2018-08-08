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    «Спартак»: «Все билеты на матч с ПАОК проданы, но гражданам России они не продавались»

    Пресс-служба «Спартак» сообщила о том, что на выездной матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК не осталось билетов.

    Важно: по состоянию на утро 8 августа все билеты на матч ПАОК — «Спартак» проданы! Все билеты — именные. Гражданам России они не продавались. При этом при входе на стадион стюарды будут сверять имя на билете с документами.

    Мы убедительно просим вас не приобретать билеты с рук, так как они могут оказаться поддельными. Кроме того, по возможности не посещайте прилегающую к стадиону территорию, не имея в наличии билета на матч. Тем самым вы позаботитесь о своей безопасности, а также снизите риск новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – говорится в заявлении красно-белых.

    Напомним, болельщики московского клуба получили запрет на посещение гостевых матчей еврокубков после выезда в Бильбао в рамках Лиги Европы-2017/18.

    Матч ПАОК – «Спартак» начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.08.2018 12:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:19

      ну ничего, мы здесь поддержим и своей энергией зарядим игроков!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 17:17

      Что поделаешь ,санкции.

      2
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      Рейтинг: +6107

      subbotaspartak 8 августа 2018, 15:50

      Вперёд!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 8 августа 2018, 14:49

      Полузащитник ПАОКа Жозе Маурисио в преддверии первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с московским «Спартаком» выделил в составе красно-белых пятерых футболистов.

      «Когда я выступал в России, мне больше всего нравились Промес, Глушаков, Зе Луиш, Зобнин и Фернандо – классные исполнители. Хотя у ПАОКа огромное желание попасть в групповой этап. Тем более сейчас наша команда находится в отличном состоянии.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 8 августа 2018, 14:48

      Русских это не остановит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 8 августа 2018, 14:47

      Будем болеть по телеку , вперед , спартачи !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2018, 14:39

      Греков нужно проходить по любому.

      7
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 8 августа 2018, 14:32

      Болеем за Спартак думаю не проиграют

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 8 августа 2018, 14:22

      Фанаты «Олимпиакоса», которые находятся в дружественных отношениях с болельщиками «Спартака», поддержат красно-белых во время выездного матча московской команды с ПАОКом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

      Как рассказали корреспонденту «Чемпионата» Ирине Белкиной представители фанатской группировки Ultras Gate 7, болеющие за «Олимпиакос», они будут поддерживать на матче «Спартак», которому желают выхода в следующий раунд Лиги чемпионов.

      6
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      Рейтинг: +100888

      zigbert > Супервайзер 8 августа 2018, 17:15

      Вот молодцы. Спасибо за солидарность.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 8 августа 2018, 14:18

      А говорили, в Греции все есть, а места нам нет.

      13
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