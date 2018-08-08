«Спартак»: «Все билеты на матч с ПАОК проданы, но гражданам России они не продавались»

Пресс-служба «Спартак» сообщила о том, что на выездной матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК не осталось билетов.

Важно: по состоянию на утро 8 августа все билеты на матч ПАОК — «Спартак» проданы! Все билеты — именные. Гражданам России они не продавались. При этом при входе на стадион стюарды будут сверять имя на билете с документами.

Мы убедительно просим вас не приобретать билеты с рук, так как они могут оказаться поддельными. Кроме того, по возможности не посещайте прилегающую к стадиону территорию, не имея в наличии билета на матч. Тем самым вы позаботитесь о своей безопасности, а также снизите риск новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – говорится в заявлении красно-белых.

Напомним, болельщики московского клуба получили запрет на посещение гостевых матчей еврокубков после выезда в Бильбао в рамках Лиги Европы-2017/18.

Матч ПАОК – «Спартак» начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.