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  • «Спартак»: «Все билеты на матч с ПАОК проданы, но гражданам России они не продавались»

«Спартак»: «Все билеты на матч с ПАОК проданы, но гражданам России они не продавались»

8 августа 2018, 12:15
14

Пресс-служба «Спартак» сообщила о том, что на выездной матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК не осталось билетов.

Важно: по состоянию на утро 8 августа все билеты на матч ПАОК — «Спартак» проданы! Все билеты — именные. Гражданам России они не продавались. При этом при входе на стадион стюарды будут сверять имя на билете с документами.

Мы убедительно просим вас не приобретать билеты с рук, так как они могут оказаться поддельными. Кроме того, по возможности не посещайте прилегающую к стадиону территорию, не имея в наличии билета на матч. Тем самым вы позаботитесь о своей безопасности, а также снизите риск новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – говорится в заявлении красно-белых.

Напомним, болельщики московского клуба получили запрет на посещение гостевых матчей еврокубков после выезда в Бильбао в рамках Лиги Европы-2017/18.

Матч ПАОК – «Спартак» начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы ПАОК Спартак
Комментарии (14)
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1533721879
чтоб вас жлобов разнёс Спартак у меня всё!!!!!!!!!!!!!
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turist82
1533722271
У нас страна за Спартак сегодня болеть будет. Если сравнить масштабы то сколько ее там этой Греции. Тьфу!
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Ще Гевара
1533726086
Надо греков просто обыгрывать на опыте.
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AlfavitЪ
1533727115
А говорили, в Греции все есть, а места нам нет.
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Супервайзер
1533727330
Фанаты «Олимпиакоса», которые находятся в дружественных отношениях с болельщиками «Спартака», поддержат красно-белых во время выездного матча московской команды с ПАОКом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Как рассказали корреспонденту «Чемпионата» Ирине Белкиной представители фанатской группировки Ultras Gate 7, болеющие за «Олимпиакос», они будут поддерживать на матче «Спартак», которому желают выхода в следующий раунд Лиги чемпионов.
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babenko1977
1533727931
Болеем за Спартак думаю не проиграют
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Одинокий волк Маквейд
1533728345
Греков нужно проходить по любому.
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ROSTOV SUPER
1533728825
Будем болеть по телеку , вперед , спартачи !
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zigbert
1533737853
Что поделаешь ,санкции.
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OfaZavr
1533741585
ну ничего, мы здесь поддержим и своей энергией зарядим игроков!
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