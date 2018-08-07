Эрнани: «Знаю об интересе из Бразилии, но хочу остаться в «Зените»

Эрнани ничего личного !-но ты очень слабый полузащитник !
Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал интерес к собственной персоне со стороны бразильских клубов. Хавбек обозначил: он не желает покидать нашу страну.
«Мне очень приятен интерес бразильских клубов, поскольку это говорит о том, что у меня всe получается.
Однако у меня действующий контракт с «Зенитом», и сейчас все мои мысли связаны только с тем, чтобы показывать свой лучший футбол и завоeвывать титулы с этим клубом. Я хочу остаться», – приводит слова игрока клубная пресс-служба со ссылкой на Lance.
В первых двух турах РПЛ Эрнани вышел на поле только в одном.