Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эрнани: «Знаю об интересе из Бразилии, но хочу остаться в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал интерес к собственной персоне со стороны бразильских клубов. Хавбек обозначил: он не желает покидать нашу страну.

    «Мне очень приятен интерес бразильских клубов, поскольку это говорит о том, что у меня всe получается.

    Однако у меня действующий контракт с «Зенитом», и сейчас все мои мысли связаны только с тем, чтобы показывать свой лучший футбол и завоeвывать титулы с этим клубом. Я хочу остаться», – приводит слова игрока клубная пресс-служба со ссылкой на Lance.

    В первых двух турах РПЛ Эрнани вышел на поле только в одном.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 7 августа 2018, 23:02

      Эрнани ничего личного !-но ты очень слабый полузащитник !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 августа 2018, 22:24

      в Бразилии тоже много титулов всяких разных на любой вкус и цвет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 19:38

      При покупке в середину более качественных игроков, он первый кандидат в аренду. Краневиттер и Оздоев на мой взгляд тоже игру команды не усиливают.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Рубик Докоян 7 августа 2018, 22:03

      Если в команду придёт уругваец, то скорее всего Эрнани пойдёт в аренду:психологически уругвайцы ближе к аргентинцам.Да и по игровым данным в полузащите он выглядит слабее других.У Оздоева только один плюс-паспорт России, а по игре я бы его продал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZENIT-59 7 августа 2018, 22:14

      С такой "личкой" которую им кладёт "Зенит" они малоликвидны на трансферном рынке. Такой контракт им никто не предложит, в аренду с трудом удаётся распихать. Многим приходится платить значительную часть зарплаты в новом клубе "Зениту".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 7 августа 2018, 19:16

      Лучше бы тебя продали.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11