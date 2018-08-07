Покеттино: «Попадание в ЛЧ третий год подряд недостаточно для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает недостаточным участие своей команды в Лиге чемпионов третий год подряд. Аргентинский специалист хочет не просто участвовать в турнирах, но и побеждать в них.

«Для нас большим успехом является попадание в Лигу чемпионов третий год подряд. Но все же этого недостаточно, нам нужно что-то менять.

Если кто-то считает, что тренер «Тоттенхэма» не стремится выигрывать трофеи, то он ошибается! Я здесь, чтобы побеждать.

Можем ли мы выиграть в новом сезоне один из титулов? В футболе все возможно. Но будет сложно.

Каждый год наши конкуренты становятся сильнее, улучшают состав. Мы стараемся составлять им конкуренцию, угнаться за ними», – приводит слова Покеттино RTE.