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    Покеттино: «Попадание в ЛЧ третий год подряд недостаточно для «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает недостаточным участие своей команды в Лиге чемпионов третий год подряд. Аргентинский специалист хочет не просто участвовать в турнирах, но и побеждать в них.

    «Для нас большим успехом является попадание в Лигу чемпионов третий год подряд. Но все же этого недостаточно, нам нужно что-то менять.

    Если кто-то считает, что тренер «Тоттенхэма» не стремится выигрывать трофеи, то он ошибается! Я здесь, чтобы побеждать.

    Можем ли мы выиграть в новом сезоне один из титулов? В футболе все возможно. Но будет сложно.

    Каждый год наши конкуренты становятся сильнее, улучшают состав. Мы стараемся составлять им конкуренцию, угнаться за ними», – приводит слова Покеттино RTE.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2018 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 августа 2018, 12:11

      пусть радуются и этому с конкуренцией в апл

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