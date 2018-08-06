Адиев: «У «Анжи» практически нет финансирования. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу помогли»

Футбол должен быть частным!
Финансирвать Анжи за счёт бюджета - это преступление.
Такого быть не должно.
Пусть отвечают те, кто довёл Анжи до такого антифутбольного состояния.
Большой вопрос к чиновникам РФС и РПЛ???
Как они допустили клуб с такими большими долгами к чемпионату???
Ведь этого нельзя было делать!!!
Вот пусть чиновники и платят из своего кармана и содержат Анжи, а не набивают свои карманы откатами, за государственный счёт.
Футбол должен быть частным!
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в клубе.
«Я главный тренер «Анжи», меня не интересуют финансовые моменты, на это есть руководство клуба, руководство Дагестана, которое должно разбираться с финансами, это их прерогатива.
Я знаю, что президент нашего клуба прилагает огромные усилия. Болельщики в том числе. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу оказали какую-то помощь. У нас тяжелое положение с финансированием, его практически нет, но это не говорит о том, что мы должны проигрывать 0:3 [«Уфе»] это ни в какие рамки не годится.
На футбольное поле финансы не выходят», – сказал Адиев.
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