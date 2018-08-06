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  • Адиев: «У «Анжи» практически нет финансирования. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу помогли»

Адиев: «У «Анжи» практически нет финансирования. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу помогли»

6 августа 2018, 23:35
9

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Я главный тренер «Анжи», меня не интересуют финансовые моменты, на это есть руководство клуба, руководство Дагестана, которое должно разбираться с финансами, это их прерогатива.

Я знаю, что президент нашего клуба прилагает огромные усилия. Болельщики в том числе. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу оказали какую-то помощь. У нас тяжелое положение с финансированием, его практически нет, но это не говорит о том, что мы должны проигрывать 0:3 [«Уфе»] это ни в какие рамки не годится.

На футбольное поле финансы не выходят», – сказал Адиев.

Фанаты «Анжи» создали петицию на имя Путина, Госдумы и РФС

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Адиев Магомед
Комментарии (9)
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VikNMar
1533589639
Разогнать , зачем такие команды ....
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la verdad
1533598512
Понравилась фраза "почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу помогли", т.е. почти весь Дагестан сам не помогает, а ищет кто бы помог:)))))) Если вам, дагестанцы, нужна эта команда - скиньтесь и помогите, а не требуйте взять деньги на помощь клубу из карманов остальных россиян.
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bolela_16
1533616177
кто их допустил к играм???
Ответить
amazonaws
1533632316
Футбол должен быть частным! Финансирвать Анжи за счёт бюджета - это преступление. Такого быть не должно. Пусть отвечают те, кто довёл Анжи до такого антифутбольного состояния. Большой вопрос к чиновникам РФС и РПЛ??? Как они допустили клуб с такими большими долгами к чемпионату??? Ведь этого нельзя было делать!!! Вот пусть чиновники и платят из своего кармана и содержат Анжи, а не набивают свои карманы откатами, за государственный счёт. Футбол должен быть частным!
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