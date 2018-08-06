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    Адиев: «У «Анжи» практически нет финансирования. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу помогли»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    «Я главный тренер «Анжи», меня не интересуют финансовые моменты, на это есть руководство клуба, руководство Дагестана, которое должно разбираться с финансами, это их прерогатива.

    Я знаю, что президент нашего клуба прилагает огромные усилия. Болельщики в том числе. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу оказали какую-то помощь. У нас тяжелое положение с финансированием, его практически нет, но это не говорит о том, что мы должны проигрывать 0:3 [«Уфе»] это ни в какие рамки не годится.

    На футбольное поле финансы не выходят», – сказал Адиев.

    Фанаты «Анжи» создали петицию на имя Путина, Госдумы и РФС

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2018 23:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 августа 2018, 11:58

      Футбол должен быть частным!
      Финансирвать Анжи за счёт бюджета - это преступление.
      Такого быть не должно.
      Пусть отвечают те, кто довёл Анжи до такого антифутбольного состояния.
      Большой вопрос к чиновникам РФС и РПЛ???
      Как они допустили клуб с такими большими долгами к чемпионату???
      Ведь этого нельзя было делать!!!
      Вот пусть чиновники и платят из своего кармана и содержат Анжи, а не набивают свои карманы откатами, за государственный счёт.
      Футбол должен быть частным!

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 августа 2018, 07:29

      кто их допустил к играм???

      -1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > bolela_16 7 августа 2018, 10:49

      А главное зачем? Зачем мучить себя если нет денег. Игра ли бы в фнл спокойно.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 августа 2018, 02:35

      Понравилась фраза "почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу помогли", т.е. почти весь Дагестан сам не помогает, а ищет кто бы помог:)))))) Если вам, дагестанцы, нужна эта команда - скиньтесь и помогите, а не требуйте взять деньги на помощь клубу из карманов остальных россиян.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 7 августа 2018, 22:38

      С твоего кармана просили?

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Makaweli 8 августа 2018, 00:01

      Из моего. Ты из своего можешь лично достать и помочь. Или жалко?

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 8 августа 2018, 00:07

      Ты че дурень, меня на слабо берешь? Ответь на вопрос с твоего кармана просили?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Makaweli 8 августа 2018, 00:09

      Идиот слепошарый! Читать умеешь? ))))

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 августа 2018, 00:07

      Разогнать , зачем такие команды ....

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