Адиев: «У «Анжи» практически нет финансирования. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу помогли»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Я главный тренер «Анжи», меня не интересуют финансовые моменты, на это есть руководство клуба, руководство Дагестана, которое должно разбираться с финансами, это их прерогатива.

Я знаю, что президент нашего клуба прилагает огромные усилия. Болельщики в том числе. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу оказали какую-то помощь. У нас тяжелое положение с финансированием, его практически нет, но это не говорит о том, что мы должны проигрывать 0:3 [«Уфе»] это ни в какие рамки не годится.

На футбольное поле финансы не выходят», – сказал Адиев.

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